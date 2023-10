Les forces israéliennes ont annoncé qu’elles « étendaient » leurs activités terrestres dans le nord de Gaza, alors que l’enclave assiégée fait face au plus grand bombardement israélien depuis le début de la guerre.

Le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, a promis de répondre aux attaques avec « toute la force » en réponse aux opérations terrestres dans la nuit, l’armée israélienne affirmant que ses soldats étaient toujours sur le terrain samedi matin.

Les troupes israéliennes, appuyées par des chars, ont lancé de brèves incursions nocturnes à Gaza mercredi et jeudi soir, mais cette troisième et plus grande offensive marque une escalade de leurs manœuvres terrestres. Les bombardements ont complètement détruit des centaines de bâtiments et de maisons du jour au lendemain, a indiqué la Défense civile de Gaza.

« Nous avons attaqué au-dessus du sol et sous terre, nous avons attaqué des terroristes de tous grades, partout », a déclaré samedi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans une déclaration vidéo. “Les instructions pour les forces sont claires : l’opération se poursuivra jusqu’à un nouvel ordre.”

Les raids terrestres surviennent au milieu d’intenses bombardements aériens et d’Israël coupant les communications à Gaza pour créer un quasi-black-out de l’information, coupant en grande partie la population assiégée de 2,3 millions de personnes de tout contact avec le monde extérieur.

Les responsables des Nations Unies, les ONG et les médias, dont Al Jazeera, ont eu du mal à joindre leurs équipes sur le terrain.

Samedi matin, Hani Mahmoud d’Al Jazeera a réussi à faire un reportage en direct depuis Khan Younis, dans le sud de Gaza.

Il a décrit ce que les Palestiniens ont vécu comme « la nuit la plus difficile et la plus sanglante depuis le début de cette guerre ».





Les autorités sanitaires palestiniennes affirment que plus de 7 703 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, date à laquelle Israël a commencé ses bombardements aériens sur la bande de Gaza. Ceci, après que le Hamas a lancé une attaque en Israël qui a tué au moins 1 405 personnes.

Décrivant les événements qui ont eu lieu pendant la nuit, Mahmoud d’Al Jazeera a déclaré : « Tout a commencé lorsque le porte-parole de l’armée israélienne a distribué une carte affirmant que l’hôpital al-Shifa est le quartier général de la direction du Hamas… Le Hamas a ensuite nié avoir des chambres sous l’hôpital. Une heure plus tard, Gaza a connu une panne totale.

« Vers 19 heures, heure locale, une attaque maritime et terrestre majeure a eu lieu, concentrée sur la partie nord de la bande de Gaza, à proximité de l’hôpital al-Shifa », a-t-il déclaré.

Il est difficile d’obtenir un nombre exact de victimes à ce stade, mais « nous avons entendu des rapports selon lesquels des centaines de personnes ont été tuées dans ces zones et les services d’urgence n’ont pas pu les atteindre à temps pour leur venir en aide », a déclaré Mahmoud. ajoutant que les familles du sud de Gaza n’ont pas non plus pu rejoindre leurs proches du nord.

« Le problème de couper Gaza du monde extérieur a donné aux gens le sentiment que cela pourrait être un génocide en devenir sans qu’ils sachent ce qui est arrivé à leurs proches », a-t-il déclaré.

Vendredi soir, le porte-parole militaire israélien Daniel Hagari a déclaré que les forces terrestres « étendaient leur activité » à Gaza et « agissaient avec une grande force… pour atteindre les objectifs de la guerre ». Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière avant une offensive terrestre plus large attendue.

Israël a également affirmé avoir tué l’homme en charge des opérations aériennes du Hamas, le décrivant comme l’un des organisateurs des attentats du 7 octobre, mais cela n’a pas été vérifié de manière indépendante.

Dans la nuit de samedi, des avions militaires ont frappé 150 tunnels et bunkers souterrains dans le nord de Gaza, a indiqué l’armée. Les vastes installations souterraines du Hamas, dont beaucoup sont situées sous la ville de Gaza, au nord du territoire, sont considérées comme des cibles clés de l’offensive.

Samedi, Hagari a déclaré que l’armée « progressait à travers les étapes » de la guerre à Gaza.

Il a déclaré : « Les forces d’infanterie, blindées, du génie et d’artillerie participent à l’opération. [military] activité, accompagnée de lourdes [air] feu.”

Il a ensuite réitéré un appel aux Palestiniens pour qu’ils évacuent le nord de la bande de Gaza. « Pour votre sécurité immédiate, nous exhortons tous les habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza à se réinstaller temporairement dans le sud… [Israeli military] L’opération vise à neutraliser la menace du Hamas avec précision et intensité », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Hamas a tiré samedi des roquettes depuis la bande de Gaza vers les villes frontalières israéliennes. Des sirènes ont également retenti dans les villes de Tel Aviv et de Bat Yam, ont rapporté les médias israéliens, mais aucun dégât ni victime n’a été signalé.



Vendredi, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur d’une résolution non contraignante appelant à une trêve humanitaire immédiate entre Israël et le Hamas.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la panne d’électricité « rendait impossible » l’accès des ambulances aux blessés à Gaza.

“L’évacuation des patients n’est pas possible dans de telles circonstances, ni la recherche d’un abri sûr”, a-t-il déclaré dans un communiqué. poste sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Il a déclaré que l’OMS n’était pas en mesure de contacter son personnel et ses établissements de santé.

Samedi, Hagari a déclaré qu’Israël autoriserait les camions d’aide transportant de la nourriture, de l’eau et des médicaments à entrer dans la bande de Gaza pendant la journée.