JERUSALEM (AP) — Israël a étendu samedi ses opérations terrestres à Gaza avec de l’infanterie et des véhicules blindés soutenus par des frappes aériennes et maritimes « massives », y compris le bombardement des tunnels du Hamas – une cible clé dans sa campagne visant à écraser le groupe au pouvoir sur le territoire. après son incursion sanglante en Israël il y a trois semaines.

Le bombardement a également coupé les communications à Gaza, créant une quasi-panne d’informations sur l’enclave assiégée et coupant largement les 2,3 millions d’habitants du territoire du monde extérieur.

L’armée a publié samedi des images granuleuses montrant des colonnes de chars se déplaçant lentement dans des zones ouvertes de Gaza et a déclaré que des avions de combat avaient bombardé des dizaines de tunnels et de bunkers souterrains du Hamas.

« Les forces sont toujours sur le terrain et poursuivent la guerre », a déclaré le porte-parole de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari, indiquant que la prochaine étape a commencé dans ce qui devrait évoluer vers une offensive terrestre totale dans le nord de Gaza.

Au début de la guerre, Israël avait déjà rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière. Jusqu’à présent, les troupes avaient mené de brèves incursions terrestres nocturnes avant de retourner en Israël.

Hagari a déclaré que les forces terrestres étaient soutenues par ce qu’il a décrit comme des frappes aériennes et maritimes massives. Il a déclaré que deux commandants militaires clés du Hamas avaient été tués du jour au lendemain, arguant qu’Israël faisait face à un ennemi « affaibli ». Il n’y a pas eu de confirmation immédiate de la part du Hamas.

Les communications à Gaza ont été interrompues par les bombardements intenses d’Israël vendredi soir, permettant à l’armée de contrôler largement le récit au cours d’une nouvelle phase clé des combats. Les Palestiniens ont été isolés, entassés dans des maisons et des abris, les réserves de nourriture et d’eau s’épuisant. L’électricité a été coupée par Israël au début de la guerre.

Internet étant coupé, les Palestiniens de Gaza se sont déplacés à pied ou en voiture pour voir leurs proches et leurs amis après une nuit de frappes aériennes décrite par certains comme la plus intense dont ils aient été témoins, même lors des précédentes guerres à Gaza.

« Les bombes étaient partout, le bâtiment tremblait », a déclaré Hind al-Khudary, journaliste du centre de Gaza et l’une des rares personnes disposant d’un service de téléphonie mobile. « Nous ne pouvons joindre personne ni contacter qui que ce soit. Je ne sais pas où est ma famille.

La perte d’Internet et des téléphones a également porté un coup supplémentaire à un système médical et humanitaire qui, selon les secours, était déjà sur le point de s’effondrer sous le sceau israélien depuis des semaines. Plus de 1,4 million de personnes ont fui leurs foyers, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies. Les travailleurs humanitaires affirment que le filet d’aide qu’Israël a autorisé à entrer en provenance d’Égypte la semaine dernière ne représente qu’une infime fraction de ce qui est nécessaire.

Les hôpitaux de Gaza sont à la recherche de carburant pour faire fonctionner des générateurs de secours qui alimentent les incubateurs et autres équipements de sauvetage.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui gère un vaste réseau d’abris et d’écoles pour près de la moitié des résidents déplacés de Gaza, a perdu le contact avec la plupart de son personnel, a déclaré samedi sa porte-parole Juliette Touma. Elle a déclaré que la coordination des efforts d’aide était désormais « extrêmement difficile ».

Tedros Adhanom, chef de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la panne d’électricité a rendu impossible l’accès des ambulances aux blessés. « Nous sommes toujours déconnectés de notre personnel et des établissements de santé. Je m’inquiète pour leur sécurité”, a-t-il écrit sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

L’intensification de la campagne aérienne et terrestre a également suscité de nouvelles inquiétudes concernant les dizaines d’otages entraînés à Gaza le 7 octobre. Samedi, des centaines de proches d’otages se sont rassemblés sur une place du centre-ville de Tel Aviv, exigeant de rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense. Yoav Gallat.

Certains membres du groupe ont exigé qu’Israël fasse pression pour la libération de tous les otages avant de lancer la campagne contre le Hamas. Les manifestants portaient des chemises arborant les visages de leurs proches disparus sous le mot « kidnappé » et les mots « Ramenez-les ».

Les familles « ont le sentiment d’être laissées pour compte et que personne ne se soucie vraiment d’elles », a déclaré Miki Haimovitz, ancienne députée et porte-parole du groupe. « Personne ne leur parle. Personne n’explique ce qui se passe.

Au Caire, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a déclaré que son gouvernement s’efforçait de désamorcer le conflit à travers ses pourparlers avec les parties belligérantes pour libérer les prisonniers et les otages. Il n’a pas fourni plus de détails.

Hagari, le porte-parole de l’armée, a déclaré que le nombre confirmé d’otages était de 229, après que quatre d’entre eux ont été libérés ces derniers jours grâce à la médiation du Qatar et de l’Égypte. Il a rejeté les informations des médias faisant état d’un éventuel accord de cessez-le-feu en échange de la libération des otages, affirmant que le Hamas se livrait à une « exploitation cynique » des inquiétudes des proches des otages.

La coupure des communications à Gaza a également accru l’anxiété des Palestiniens ayant des proches sur le territoire. Wafaa Abdul Rahman, directrice d’une organisation féministe basée à Ramallah, en Cisjordanie, a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de sa famille dans le centre de Gaza depuis des heures.

« Nous avons vu ces choses horribles et ces massacres en direct à la télévision, alors maintenant, que se passera-t-il en cas de panne totale ? » » a-t-elle déclaré, faisant référence à des scènes de familles écrasées dans leurs maisons par les frappes aériennes des dernières semaines.

Israël affirme que ses frappes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger.

Le nombre de morts palestiniens à Gaza a dépassé les 7 300, dont plus de 60 % de mineurs et de femmes. selon le ministère de la Santé du territoire. Le blocus de Gaza a entraîné une diminution des approvisionnements, et l’ONU a averti que son opération d’aide aidant des centaines de milliers de personnes « s’effondrait » dans un contexte de carburant presque épuisé.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement israélien. Parmi les personnes tuées figuraient au moins 311 soldats, selon l’armée.

Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël.

Le nombre total de morts dépasse de loin le bilan combiné des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Gallant, le ministre israélien de la Défense, a déclaré vendredi qu’Israël s’attend à une offensive terrestre longue et difficile sur Gaza prochainement. Il « faudra beaucoup de temps » pour démanteler le vaste réseau de tunnels du Hamas, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attend à une longue phase de combats de moindre intensité pendant qu’Israël détruit les « poches de résistance ».

Ses commentaires faisaient état d’une nouvelle phase de la guerre potentiellement épuisante et sans fin, après trois semaines de bombardements incessants. Israël l’a dit vise à écraser le pouvoir du Hamas à Gaza et sa capacité à menacer Israël. Mais la façon dont la défaite du Hamas sera mesurée et la fin du jeu d’une invasion restent floues. Israël affirme qu’il n’a pas l’intention de gouverner ce petit territoire, mais pas qui il espère gouverner – même si Gallant a suggéré qu’une insurrection à long terme pourrait s’ensuivre.

À Washington, le Pentagone a déclaré que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’était entretenu avec Gallant vendredi et avait « souligné l’importance de protéger les civils pendant les opérations de l’armée israélienne et de se concentrer sur l’urgence de l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils à Gaza ». Le Pentagone a déclaré qu’Austin avait également évoqué « la nécessité pour le Hamas de libérer tous les otages ».

Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région. Les pays arabes – y compris les alliés des États-Unis et ceux qui ont conclu des accords de paix ou normalisé leurs relations avec Israël – ont exprimé une inquiétude croissante face à une potentielle invasion terrestre, susceptible de faire encore plus de victimes dans le cadre des combats urbains.