Israël étend ses opérations terrestres à Gaza alors que les États-Unis appellent à la retenue

JERUSALEM — L’armée israélienne a annoncé vendredi qu’elle étendait ses opérations terrestres dans le cadre de ses attaques sur la bande de Gaza, une annonce qui a coïncidé avec d’intenses bombardements à travers l’enclave, un effondrement quasi total d’Internet et des appels de Washington pour qu’Israël s’abstienne. une offensive terrestre majeure.

L’ampleur du dernier mouvement des forces terrestres israéliennes reste floue, tout comme la question de savoir s’il marque une étape vers l’incursion à grande échelle qu’Israël s’est engagé à mener pour tenter d’écraser le groupe militant Hamas. Ces derniers jours, des unités terrestres israéliennes ont mené des frappes ciblées à Gaza.

Un porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré vendredi aux journalistes que l’armée avait « considérablement augmenté » les attaques à Gaza, les forces aériennes, terrestres et navales ciblant les positions du Hamas. Il n’est pas allé jusqu’à dire qu’une incursion terrestre majeure était imminente ou si les forces israéliennes étaient entrées dans Gaza.

Cette déclaration intervient au milieu d’une panne d’Internet généralisée qui représente la plus grande interruption des communications depuis le début de la guerre il y a près de trois semaines, avec un déchaînement du Hamas en Israël le 7 octobre qui a coûté la vie à plus de 1 400 personnes et laissé plus de 200 otages dans les rangs des militants. ‘ mains.

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole des Forces de défense israéliennes, a déclaré que les forces avaient mené des raids ciblés à l’intérieur de la bande de Gaza ces derniers jours dans le but de « préparer le terrain pour les étapes futures » de l’opération.

Plus tôt vendredi, le déploiement de véhicules blindés à Gaza avant l’aube a marqué la plus grande opération terrestre menée par Israël dans la région depuis des années. Les civils à l’intérieur de Gaza ont signalé certains des bombardements les plus violents depuis quelques jours.

L’escalade de la force militaire intervient alors que les États-Unis et d’autres gouvernements ont exhorté Israël à suspendre une offensive terrestre majeure et à autoriser des « pauses humanitaires » dans les frappes aériennes pour permettre à un flux constant d’aide d’entrer à Gaza et de permettre aux citoyens américains et étrangers d’en sortir. en Egypte.

L’administration Biden cherche également à faire avancer les négociations pour libérer davantage d’otages. Mais des responsables israéliens ont déclaré aux médias locaux qu’ils pensaient que les pourparlers – menés par le Qatar en tant que liaison avec le Hamas – étaient utilisés par le Hamas comme une tactique dilatoire. Jusqu’à présent, quatre captifs ont été libérés.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a refusé de dire si les États-Unis savaient vendredi qu’Israël était sur le point d’élargir ses opérations, combien de temps le conflit pourrait durer ou si l’expansion du conflit par Israël nuisait désormais aux efforts de récupération des otages.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous voulons voir les otages libérés”, a-t-il déclaré. Mais en fin de compte, a déclaré Kirby, les Israéliens prendront leurs propres décisions sur le champ de bataille et en répondront à leur place.

“Ils doivent conduire la stratégie qu’ils ont développée, sur le plan opérationnel puis tactique”, a-t-il déclaré.

Une rupture des communications obscurcit la situation sur le terrain à Gaza. Les journalistes des médias, dont le Washington Post, ont perdu le contact avec leurs collègues locaux. La Société du Croissant-Rouge palestinien, une organisation humanitaire, a déclaré ne pas être en mesure de joindre ses équipes médicales. Les appels locaux répétés vers les réseaux de téléphonie mobile palestiniens dans l’enclave côtière n’ont pas abouti.

Le groupe de surveillance NetBlocks a déclaré vendredi avoir observé une « panne totale ou quasi-totale du service Internet », la plus grande perturbation depuis le début des hostilités.

Cette panne signifie probablement que plus d’un million de Gazaouis déplacés – déjà à court de nourriture et d’eau – ont perdu contact avec les membres dispersés de leurs familles et avec le monde extérieur au milieu des bombardements les plus intenses du conflit.

Le plus grand réseau de télécommunications palestinien, Jawwal, a déclaré que les raids aériens avaient provoqué la destruction de « toutes les lignes internationales reliant Gaza au monde extérieur ». Un autre fournisseur majeur, NetStream, s’est éteint jeudi soir après avoir signalé qu’il manquait de carburant pour alimenter son service.

Amanda Meng, chercheuse scientifique au sein du projet Internet Outage Detection and Analysis du Georgia Institute of Technology, a écrit dans un e-mail que seuls 7 % des réseaux de Gaza répondaient aux pings du projet, contre 15 % quelques heures plus tôt. La connectivité dans la bande de Gaza a décliné progressivement depuis les attaques du 7 octobre, alors qu’avant elle se situait à près de 90 pour cent.

Le Hamas a publié une déclaration accusant Israël de couper Internet pour cacher les dégâts causés par les attaques aériennes « aux yeux de la presse et du monde ».

Aux Nations Unies, l’Assemblée générale a adopté à une écrasante majorité une résolution non contraignante parrainée par les Arabes appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L’organisme a rejeté une proposition d’amendement parrainée par le Canada et soutenue par les États-Unis, visant à inclure une condamnation spécifique de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et de la prise d’otages.