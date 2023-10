Pour les habitants de Gaza, Al Shifa est l’hôpital le plus grand et le plus avancé du monde – une bouée de sauvetage, en temps normal, et maintenant un lieu de refuge contre les frappes aériennes israéliennes incessantes.

Plus de 60 000 personnes y sont hébergées. Mais pour l’armée israélienne, c’est une menace et peut-être une cible.