Une vague massive de frappes aériennes a été menée avant une incursion terrestre par les forces terrestres israéliennes. “développer” leur activité à Gaza vendredi soir, a déclaré aux journalistes le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le contre-amiral Daniel Hagari. Les avions de guerre soumettent actuellement l’enclave à certains des bombardements les plus intenses jamais réalisés avant l’opération au sol.

“L’armée de l’air frappe des cibles souterraines de manière très significative”, Hagari a déclaré lors d’un point de presse vendredi soir, ajoutant que les troupes au sol “développer” leurs raids sur Gaza plus tard dans la nuit. Les soldats israéliens ont mené plusieurs raids limités dans la bande de Gaza au cours des deux derniers jours, mais aucune offensive majeure n’a été annoncée. La déclaration de Hagari est le signe le plus clair depuis le début du conflit le 7 octobre qu’une invasion – que Tsahal se prépare à lancer depuis près de trois semaines – est imminente. Dans un communiqué publié vendredi matin, l’armée israélienne a déclaré que ses chars et son infanterie s’étaient introduits dans le centre de Gaza la veille et avaient détruit “des dizaines de cibles terroristes, y compris des positions de lancement de missiles antichar et des quartiers généraux opérationnels”, ainsi que des combattants du Hamas. Les forces israéliennes se sont retirées après le raid sans faire de victimes, a ajouté l’armée israélienne. כוחות חי”ר, שיריון והנדסה בפיקוד עוצבת ׳געש׳ (36) ובליווי של כטמ”מים ו מסוקי קרב של צה”ל פשטו ביממה האחרונה פשיטה במרכז רצועת עזה. כחלק מהפ שיטה, כלי טיס וארטילריה של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חמאס בשכונת סג’עיה וברחבי הרצועה >> pic.twitter.com/oP6aTax85Y— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 27 octobre 2023 Une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) de Tsahal montrait des hélicoptères de combat détruisant des bâtiments tandis que les troupes et les chars tiraient Le Hamas a affirmé que ses militants avaient attaqué les Israéliens avec des tirs d’armes à feu et des missiles antichar, les forçant à fuir vers le territoire israélien.

Israël pourrait commettre des crimes de guerre – organe des droits de l’homme de l’ONU

Hagari et le ministre de la Défense Yoav Gallant préviennent depuis plusieurs semaines que Tsahal est prêt à lancer une invasion de Gaza, Gallant déclarant dimanche que “il n’y aura pas de Hamas” laissé après l’opération. Cependant, le gouvernement israélien n’a pas donné l’ordre d’envahir, et les médias ont suggéré que les États-Unis faisaient pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour qu’il retarde l’opération afin que les pourparlers négociés par le Qatar et visant à libérer certains des quelque 200 otages détenus par le Hamas puissent procéder. Les responsables américains sont « également préoccupé… par le fait que les Forces de défense israéliennes ne disposent pas encore d’une voie militaire claire pour atteindre… l’objectif de Netanyahu d’éradiquer le Hamas », a rapporté le New York Times lundi. Face au risque élevé pour les civils, le Pentagone a exhorté le Premier ministre israélien à donner « un examen attentif » sur la façon dont l’opération sera menée. Quelque 7 028 personnes, dont 2 913 enfants, ont été tuées par les frappes aériennes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués au cours de la même période, la plupart par des militants du Hamas dans les premiers jours du conflit.