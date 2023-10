KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) — Les troupes et blindés israéliens se sont enfoncés plus profondément dans le nord de la bande de Gaza lundi, atteignant les zones bâties alors que l’ONU et le personnel médical ont averti que les frappes aériennes frappaient plus près des hôpitaux, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont été hospitalisés. ont cherché refuge aux côtés de milliers de blessés.

L’augmentation des opérations terrestres intervient un jour après que 33 camions transportant de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures sont entrés à Gaza en provenance d’Égypte, le plus grand convoi d’aide humanitaire depuis le guerre entre Israël et le Hamas a commencé. Les secouristes ont déclaré lundi que l’aide était encore loin de répondre aux besoins à Gaza, assiégée depuis des semaines.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8 000, pour la plupart des femmes et des mineurs, alors que les chars et l’infanterie israéliens poursuivaient ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé une « deuxième étape » dans la guerre déclenchée par le Hamas. incursion brutale du 7 octobre.

Le péage est sans précédent dans les décennies de violence israélo-palestinienne. Plus de 1 400 personnes sont mortes du côté israélien, principalement des civils tués lors de la première attaque, un chiffre également sans précédent.

Les forces israéliennes semblaient s’enfoncer plus profondément dans Gaza depuis le nord. Une vidéo publiée lundi par l’armée montre des véhicules blindés se déplaçant entre des bâtiments et des soldats prenant position à l’intérieur d’une maison. L’emplacement exact n’était pas connu, mais des images militaires de samedi montraient des troupes se déplaçant dans des zones sablonneuses vides près de la barrière frontalière nord de Gaza.

L’armée a déclaré lundi que ses troupes avaient tué dans la nuit des dizaines de militants qui attaquaient depuis l’intérieur de bâtiments et de tunnels, et que les frappes avaient détruit un bâtiment que le Hamas utilisait comme point de départ. Il a indiqué qu’au cours des derniers jours, il avait frappé plus de 600 cibles militantes, notamment des dépôts d’armes et des positions de lancement de missiles antichar. Les informations faisant état de ciblage n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

La branche militaire du Hamas a déclaré que ses militants se sont affrontés avec les troupes israéliennes qui sont entrées dans le nord-ouest de la bande de Gaza avec des armes légères et des missiles antichar. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, notamment vers son centre commercial, Tel Aviv.

Les communications ont été rétablies dimanche pour la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza, après plus d’une journée sans services téléphoniques et Internet au milieu de bombardements que les habitants ont décrits comme les plus intenses de la guerre.

Israël affirme que la plupart des habitants de Gaza ont obéi à ses ordres de fuir vers la partie sud du territoire assiégé, mais que des centaines de milliers d’entre eux restent dans le nord, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites de sécurité. Plus de 1,4 million de personnes à Gaza ont fui leurs foyers.

Les 33 camions transportant de la nourriture, de l’eau et des médicaments qui sont entrés dimanche dans le sud de Gaza en provenance d’Égypte représentent une augmentation par rapport à la vingtaine qui arrivait chaque jour. Les travailleurs humanitaires ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils avaient besoin de centaines de camions par jour pour répondre aux besoins croissants.

Samedi, des foules de personnes ont fait irruption dans quatre installations de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, emportant des vivres.

Ces cambriolages sont « un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer », a déclaré Thomas White, directeur de l’UNRWA à Gaza. « Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés. »

La porte-parole de l’UNRWA, Juliette Touma, a déclaré que les entrepôts ne contenaient pas de carburant, dont l’approvisionnement est critique depuis qu’Israël a interrompu toutes les expéditions. Israël affirme que le Hamas l’utiliserait à des fins militaires et que le groupe militant stocke pour lui-même d’importants stocks de carburant sur le territoire. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Le siège israélien a poussé les infrastructures de Gaza au bord de l’effondrement. Sans électricité centrale depuis des semaines, les hôpitaux ont du mal à faire fonctionner les générateurs de secours. faire fonctionner des incubateurs et d’autres équipements de sauvetage. L’UNRWA s’efforce de faire fonctionner les pompes à eau et les boulangeries.

La semaine dernière, des responsables de l’ONU ont déclaré que la faim augmentait.

Le président Joe Biden a souligné dimanche à Netanyahu « la nécessité d’augmenter immédiatement et de manière significative » l’entrée de l’aide humanitaire, ont déclaré les États-Unis.

Les autorités israéliennes ont annoncé qu’elles allaient bientôt accorder davantage d’aide, mais n’ont pas précisé le montant. Elad Goren, responsable des affaires civiles au COGAT, l’organisme de défense israélien responsable des affaires civiles palestiniennes, a également déclaré qu’Israël avait ouvert deux conduites d’eau dans le sud de Gaza au cours de la semaine dernière. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante que l’une ou l’autre ligne fonctionnait.

Pendant ce temps, les hôpitaux bondés du nord de Gaza étaient de plus en plus menacés. L’ONU a déclaré lundi que des frappes avaient frappé ces derniers jours près des hôpitaux Shifa et Al-Quds de la ville de Gaza, ainsi que de l’hôpital indonésien dans le nord de Gaza.

Les dix hôpitaux toujours en activité dans le nord de Gaza ont reçu des ordres d’évacuation ces derniers jours, a indiqué le bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires. Aux côtés de milliers de patients et de membres du personnel, environ 117 000 personnes déplacées séjournent dans ces établissements, précise le communiqué.

Les habitants ont signalé des frappes près de l’hôpital Shifa, le plus grand du territoire, où se réfugient des dizaines de milliers de civils.

Israël accuse le Hamas d’avoir un poste de commandement secret sous l’hôpital mais n’a pas fourni beaucoup de preuves. Le Hamas nie ces allégations.

Les frappes ont frappé à moins de 50 mètres de l’hôpital Al-Quds après que celui-ci a reçu dimanche deux appels des autorités israéliennes lui ordonnant d’évacuer, ont indiqué les services de secours du Croissant-Rouge palestinien. Certaines fenêtres ont été explosées et les pièces étaient couvertes de débris. Il indique que 14 000 personnes y ont trouvé refuge.

Israël a ordonné l’évacuation de l’hôpital Al-Quds il y a plus d’une semainemais celui-ci et d’autres établissements médicaux ont refusé, affirmant que l’évacuation entraînerait la mort des patients sous respirateur.

“En aucun cas, les hôpitaux ne devraient être bombardés”, a déclaré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini, à l’émission “Face the Nation” de CBS.

Environ 20 000 personnes étaient hébergées à l’hôpital Nasser, dans la ville méridionale de Khan Younis, a déclaré le directeur des urgences, le Dr Mohammed Qandeel.

« J’ai amené mes enfants dormir ici », a déclaré une résidente déplacée qui s’appelle uniquement Umm Ahmad. « Avant, j’avais peur que mes enfants jouent dans le sable. Maintenant, leurs mains sont sales à cause du sang qui coule sur le sol. »

Une frappe aérienne israélienne a frappé dimanche une maison à deux étages à Khan Younis, tuant au moins 13 personnes, dont 10 membres d’une même famille. Les corps ont été transportés à l’hôpital Nasser, selon un journaliste de l’AP présent sur les lieux.

L’escalade militaire a accru la pression intérieure sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des 239 otages capturés par les combattants du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre.

Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages si Israël libère tous les otages. des milliers de Palestiniens détenus dans ses prisons. Les membres désespérés des familles des captifs israéliens ont rencontré Netanyahu samedi et a exprimé son soutien à un échange. Israël a rejeté l’offre du Hamas.

« Si le Hamas ne ressent pas de pression militaire, rien n’avancera », a déclaré dimanche le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant aux familles des otages.

L’armée israélienne n’est pas allée jusqu’à qualifier ses opérations terrestres en expansion progressive à l’intérieur de Gaza d’invasion totale, mais les pertes des deux côtés devraient augmenter fortement à mesure que les forces israéliennes et les militants palestiniens se battent. dans des zones résidentielles denses.

Israël affirme qu’il cible les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant en danger.

Le procureur général de la Cour pénale internationale a qualifié dimanche de « profondes » les souffrances des civils.

Karim Khan a appelé Israël à respecter le droit international, sans pour autant l’accuser de crimes de guerre. Il a qualifié l’attaque du Hamas du 7 octobre de grave violation du droit international humanitaire. “La charge incombe à ceux qui visent l’arme, le missile ou la roquette en question”, a-t-il déclaré. La CPI enquête sur les actions des autorités israéliennes et palestiniennes depuis 2014.

Les combats ont fait craindre que la violence ne se propage à travers la région. Israël et le groupe militant libanais Hezbollah se livrent à des escarmouches quotidiennes le long de la frontière nord d’Israël.

En Cisjordanie, au moins quatre Palestiniens ont été tués lundi matin dans des affrontements entre forces israéliennes et Palestiniens à Jénine, théâtre de raids israéliens répétés contre des hommes armés. Dimanche, les forces israéliennes et les colons ont tué 115 Palestiniens, dont 33 mineurs, en Cisjordanie, dont la moitié lors d’opérations de recherche et d’arrestation israéliennes, a indiqué l’OCHA de l’ONU.

L’armée israélienne a déclaré lundi matin que ses avions avaient touché des infrastructures militaires en Syrie après que des roquettes soient tombées sur le territoire israélien ouvert.

Environ 250 000 Israéliens ont été évacués de leurs foyers en raison des violences le long de la frontière avec Gaza et à la frontière nord avec le Liban, selon l’armée israélienne.

Magdy a fait un rapport du Caire et Keath d’Athènes. Les rédactrices d’Associated Press Julia Frankel et Amy Teibel à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

