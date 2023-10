KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Troupes et chars israéliens poussé plus profondément à Gaza lundi, avançant des deux côtés de la principale ville du territoire, alors que l’ONU et le personnel médical ont averti que les frappes aériennes se rapprochaient des hôpitaux où des dizaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge aux côtés de milliers de blessés.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait un char et un bulldozer israéliens dans le centre de Gaza bloquant la principale autoroute nord-sud du territoire, que l’armée israélienne avait demandé plus tôt aux Palestiniens d’utiliser pour échapper à l’offensive terrestre en pleine expansion. Les centaines de milliers de Palestiniens restés dans le nord ne pourraient plus s’échapper si la route était bloquée, car c’est la seule route praticable vers le sud.

Lorsqu’on lui a demandé si les forces s’étaient positionnées sur la route, le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que « nous avons étendu nos opérations », mais n’a pas voulu commenter les déploiements spécifiques.

La vidéo, prise par un journaliste local, montre une voiture s’approchant d’une barrière de terre en travers de la route. La voiture s’arrête et fait demi-tour. Alors qu’il s’éloigne, un char semble ouvrir le feu et une explosion engloutit la voiture. Le journaliste, dans une autre voiture, s’enfuit terrorisé en criant : « Retournez ! Retourner!” à l’approche d’une ambulance et d’autres véhicules. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré plus tard que trois personnes avaient été tuées dans la voiture heurtée.

Le mouvement militant Hamas au pouvoir à Gaza a publié lundi une vidéo prétendant montrer trois femmes capturées lors de son attaque du 7 octobre en Israël. L’une des femmes fait une brève déclaration, probablement sous la contrainte, critiquant la réponse d’Israël à la crise des otages.

Le Hamas et d’autres militants ont capturé environ 240 personnes lors de ce raid meurtrier et ont déclaré qu’ils les libéreraient en échange de milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Israël a rejeté l’offre.

Les avancées israéliennes placent leurs forces des deux côtés de la ville de Gaza et des zones environnantes du nord de Gaza, dans ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié de « deuxième étape » de la guerre déclenchée par le Hamas. incursion brutale du 7 octobre. Les pertes des deux côtés devraient augmenter fortement si les forces israéliennes étendent leurs opérations terrestres et finissent par combattre les militants palestiniens. dans des zones résidentielles denses.

Bien qu’Israël ait ordonné aux Palestiniens de fuir le nord, où se trouve la ville de Gaza, et de se déplacer vers le sud, des centaines de milliers d’entre eux restent, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites de sécurité. Selon les chiffres de l’ONU, environ 117 000 personnes déplacées espérant rester à l’abri des frappes sont hébergées dans des hôpitaux du nord de Gaza, aux côtés de milliers de patients et de membres du personnel.

Le bilan des morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8 300, pour la plupart des femmes et des enfants. le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi. La figure est sans précédent dans les décennies de violence israélo-palestinienne. Plus de 1,4 million de personnes à Gaza ont fui leurs foyers.

Plus de 1 400 personnes sont mortes du côté israélien, principalement des civils tués lors de la première attaque du Hamas, un chiffre également sans précédent.

Les forces israéliennes semblaient s’enfoncer plus profondément dans Gaza depuis le nord. Une vidéo publiée lundi par l’armée montre des véhicules blindés se déplaçant entre des bâtiments et des soldats prenant position à l’intérieur d’une maison.

Hagari a déclaré que des unités supplémentaires d’infanterie, de blindés, d’ingénierie et d’artillerie étaient entrées dans Gaza et que les opérations continueraient à « s’étendre et à s’intensifier », même si Israël n’a pas qualifié ses opérations d’invasion totale.

L’armée a déclaré lundi que ses troupes avaient tué dans la nuit des dizaines de militants qui attaquaient depuis l’intérieur des bâtiments et des tunnels. Il a indiqué qu’au cours des derniers jours, il avait frappé plus de 600 cibles militantes, notamment des dépôts d’armes et des positions de lancement de missiles antichar. Les informations faisant état de ciblage n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

La branche militaire du Hamas a déclaré que ses militants avaient affronté les troupes israéliennes qui sont entrées dans le nord-ouest de la bande de Gaza. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, notamment vers son centre commercial, Tel Aviv.

Pendant ce temps, les hôpitaux bondés du nord de Gaza étaient de plus en plus menacés. Des frappes ont frappé ces derniers jours près des hôpitaux Shifa et Al Quds de la ville de Gaza, ainsi que des hôpitaux indonésiens et turcs dans le nord de Gaza, ont annoncé lundi l’ONU et les habitants.

Les dix hôpitaux opérant dans le nord de Gaza ont reçu des ordres d’évacuation, a indiqué le bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires. Le personnel a refusé de partir, affirmant que l’évacuation entraînerait la mort des patients sous respirateur.

Des dizaines de milliers de civils ont trouvé refuge à l’hôpital Shifa, le plus grand du territoire. Israël accuse le Hamas d’avoir un poste de commandement secret sous l’hôpital mais n’a pas fourni beaucoup de preuves. Le Hamas nie ces allégations.

Frappes frappées à moins de 50 mètres (yards) de Hôpital Al Qods après avoir reçu dimanche deux appels des autorités israéliennes lui ordonnant d’évacuer, ont indiqué les services de secours du Croissant-Rouge palestinien. Certaines fenêtres ont été explosées et les pièces étaient couvertes de débris. Il a indiqué que 14 000 personnes y étaient hébergées

Israël affirme qu’il cible les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant en danger.

Au-delà des combats, les conditions de vie des civils à Gaza se détériorent continuellement alors que la nourriture, l’eau, les médicaments et le carburant diminuent dangereusement au milieu d’un siège israélien qui dure depuis une semaine.

Le dimanche, le plus grand convoi d’aide humanitaire à ce jour — 33 camions — sont entrés sur le territoire en provenance d’Égypte. Les secouristes affirment que le montant est encore bien inférieur à ce qui est nécessaire pour la population de 2,3 millions de personnes.

Le siège a poussé les infrastructures de Gaza au bord de l’effondrement. Sans électricité centrale depuis des semaines et avec peu de carburant, les hôpitaux ont du mal à faire fonctionner les générateurs d’urgence. faire fonctionner des incubateurs et d’autres équipements de sauvetage. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, s’efforce de faire fonctionner les pompes à eau et les boulangeries. La semaine dernière, des responsables de l’ONU ont déclaré que la faim augmentait.

Samedi, des foules de personnes ont fait irruption dans quatre installations des Nations Unies et ont emporté des vivres, ce que l’ONU a qualifié de signe que l’ordre civil commençait à s’effondrer dans un désespoir croissant.

Israël a également ouvert deux conduites d’eau dans le sud de Gaza la semaine dernière, selon l’organisme militaire israélien chargé des affaires civiles palestiniennes. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante que l’une ou l’autre ligne fonctionnait. Les communications ont été rétablies dans la majeure partie de Gaza dimanche, plus d’une journée sans services téléphoniques et Internet.

Pendant ce temps, la pression intérieure s’est accrue sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des 239 otages capturés par les combattants du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre. Les membres désespérés des familles des captifs israéliens ont rencontré Netanyahu samedi et a exprimé son soutien à un échange.

Les combats ont fait craindre que la violence ne se propage à travers la région. Israël et le groupe militant libanais Hezbollah se livrent à des escarmouches quotidiennes le long de la frontière nord d’Israël.

En Cisjordanie, Israël a déclaré que ses avions de combat avaient mené lundi des frappes aériennes contre des militants affrontant ses forces dans le camp de réfugiés de Jénine, théâtre de raids israéliens répétés. Le Hamas a déclaré que quatre de ses combattants y avaient été tués. Dimanche, les forces israéliennes et les colons ont tué 115 Palestiniens, dont 33 enfants, en Cisjordanie, dont la moitié lors d’opérations de recherche et d’arrestation, a indiqué l’ONU.

L’armée israélienne a déclaré lundi matin que ses avions avaient touché des infrastructures militaires en Syrie après que des roquettes soient tombées sur le territoire israélien ouvert. Les groupes d’opposition syriens ont déclaré que les frappes avaient détruit trois camions entrant dans l’est de la Syrie depuis l’Irak, et peu après, des milices soutenues par l’Iran ont tiré des roquettes sur les positions américaines en Syrie.

Environ 250 000 Israéliens ont été évacués de leurs foyers en raison des violences le long de la frontière avec Gaza et à la frontière nord avec le Liban, selon l’armée israélienne.

Magdy a rapporté du Caire et Keath d’Athènes, en Grèce. Les rédactrices d’Associated Press Julia Frankel et Amy Teibel à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

