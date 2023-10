Israël était au courant de l’attaque du Hamas – député américain

Le représentant Michael McCaul a confirmé les affirmations antérieures selon lesquelles l’Egypte avait prévenu les responsables israéliens d’une attaque imminente.

Trois jours avant l’attaque à grande échelle du Hamas contre Israël, les autorités égyptiennes avaient averti leurs homologues israéliens qu’une telle opération était imminente, a déclaré mercredi aux journalistes le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, Michael McCaul.

« Nous savons que l’Égypte a averti les Israéliens trois jours auparavant qu’un événement comme celui-ci pourrait se produire. » McCaul a déclaré à la suite d’un briefing de renseignement à huis clos au Capitole.

« Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais un avertissement a été donné », McCaul a continué. « Je pense que la question était de savoir à quel niveau. »

L’Associated Press a rapporté lundi que les responsables israéliens avaient ignoré les avertissements répétés du Caire selon lesquels le Hamas préparait « quelquechose d’énorme. » Citant une source au sein des services de renseignement égyptiens, l’agence de presse a affirmé que le gouvernement israélien estimait qu’il était peu probable qu’une attaque vienne de Gaza et qu’elle aurait plutôt lieu en Cisjordanie.

En savoir plus L’Égypte affirme qu’Israël a ignoré les avertissements répétés – AP

Le rapport de l’AP n’a pas précisé la date à laquelle ces avertissements auraient été lancés.

Les militants du Hamas ont commencé samedi à tirer des barrages de roquettes sur Israël depuis Gaza, les combattants ayant ensuite traversé la frontière et attaqué les colonies juives proches de l’enclave palestinienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu en déclarant l’état de guerre et en lançant des frappes aériennes sur Gaza.

Depuis, Israël a été la cible de tirs de roquettes en provenance du Liban et de la Syrie, et mercredi, plus de 1 200 Israéliens ont été tués et 3 200 blessés, selon les chiffres du gouvernement. Au moins 1 100 Palestiniens ont été tués et plus de 5 300 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’attaque surprise de samedi a été considérée comme un échec catastrophique pour les services de renseignement israéliens, dont on pensait auparavant qu’ils avaient des yeux et des oreilles dans tout Gaza.

Netanyahu a nié à plusieurs reprises avoir été informé des plans du Hamas avant l’attaque.

Peu après que McCaul ait parlé aux journalistes à Washington, un responsable égyptien anonyme a déclaré au Times of Israel que les agents du Caire avaient effectivement averti leurs homologues israéliens d’une attaque planifiée du Hamas, mais que cet avertissement n’était peut-être pas parvenu au bureau de Netanyahu.