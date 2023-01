Israël et Palestiniens s’affrontent à une réunion de l’ONU alors que les tensions montent

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a accusé mercredi les Palestiniens d’avoir poignardé une chance de réconciliation en sollicitant un avis consultatif de la plus haute cour de l’ONU sur l’occupation israélienne vieille de plusieurs décennies – et l’envoyé palestinien à l’ONU a accusé le nouveau gouvernement israélien de chercher à écraser son peuple. La réunion mensuelle toujours controversée du Conseil de sécurité de l’ONU sur le conflit israélo-palestinien était encore plus vitriolique et menaçante cette semaine, et l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti qu'”un cycle dangereux de violence persiste sur le terrain, au milieu d’une tension politique accrue et d’une paix au point mort”. processus.”

“Israéliens et Palestiniens restent sur une trajectoire de collision au milieu d’une escalade de la rhétorique politique et incendiaire ainsi que d’une violence accrue en Cisjordanie – les deux avec des conséquences potentiellement graves”, a-t-il déclaré. “En l’absence d’un effort concerté et collectif de tous, avec un soutien solide de la communauté internationale, les fauteurs de trouble et les extrémistes continueront de jeter plus d’huile sur le feu et nous nous éloignerons encore plus d’une résolution pacifique du conflit.”

Sous-jacente à la violence en cours se trouve la quête de plusieurs décennies des Palestiniens pour un État indépendant en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, territoires saisis par Israël lors de la guerre de 1967. Israël considère la Cisjordanie comme un territoire contesté et a construit des dizaines de colonies qui abritent aujourd’hui environ 500 000 colons juifs.

Lors de la dernière confrontation, les Palestiniens et leurs partisans ont obtenu l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies le 30 décembre d’une résolution demandant à la Cour internationale de Justice ou CIJ d’intervenir dans l’un des différends les plus longs et les plus épineux au monde et de rendre un avis consultatif sur la légalité des politiques israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Bien que les décisions de la Cour ne soient pas contraignantes, elles influencent l’opinion internationale.

Le nouveau gouvernement radical d’Israël a répondu le 6 janvier en approuvant des mesures pour pénaliser les Palestiniens en représailles. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’ils visaient ce qu’il a appelé “une étape anti-israélienne extrême” aux Nations Unies.

Les mesures comprennent la retenue de 39 millions de dollars de l’Autorité palestinienne à court d’argent et le transfert des fonds à la place à un programme d’indemnisation pour les familles des victimes israéliennes des attaques de militants palestiniens, en déduisant un montant égal à la somme que l’autorité a versée l’année dernière aux familles des prisonniers palestiniens et les personnes tuées dans le conflit, y compris les militants impliqués dans des attaques contre des Israéliens, et la fin des privilèges de voyage VIP pour les dirigeants palestiniens.

Les Palestiniens ont répondu en faisant signer à plus de 90 pays une déclaration exprimant leur “profonde inquiétude” à l’idée de pénaliser les Palestiniens pour être allés au tribunal et exhortant Israël à annuler les mesures punitives. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rejeté cette déclaration.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité de mercredi, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a accusé les Palestiniens d’avoir rédigé “une résolution toxique et destructrice” renvoyant Israël à la CIJ “dans le seul but de détruire Israël en tant qu’État juif”.

Il a affirmé que c’était un objectif palestinien depuis avant la fondation d’Israël en 1948, et a déclaré qu’une arme qu’ils utilisent “est la manipulation et l’abus des organismes internationaux” pour forcer Israël à accepter leurs demandes, qu’il a qualifiées de “terreur multilatérale”.

Erdan a souligné les activités anti-israéliennes encouragées par les Palestiniens au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et à la Cour pénale internationale, et a déclaré qu’avec l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale sur la CIJ, “les Palestiniens ont poignardé un couteau en plein cœur de toute chance de dialogue ou de réconciliation.

Il a également accusé les Palestiniens et l’ONU d’exagérer les pertes palestiniennes et de sous-déclarer et de discriminer les victimes israéliennes. Alors que 2022 “a peut-être été l’année la plus meurtrière pour les terroristes palestiniens”, a-t-il dit, “c’était aussi l’année avec le plus d’attentats terroristes commis contre des Israéliens en une décennie”.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a déclaré au conseil que le nouveau gouvernement dirigé par Netanyahu avait déclaré ouvertement que son programme était d’augmenter les colonies, “l’annexion, la discrimination systémique et l’oppression”.

“Il ne reconnaît nos droits nulle part et proclame un droit pour ses colons partout”, a déclaré Mansour.

La communauté internationale considère massivement les colonies comme illégales. L’annexion par Israël de Jérusalem-Est, qui abrite les lieux saints les plus sensibles de la ville, n’est pas non plus reconnue internationalement.

Mansour a déclaré que « la paix est encore possible », mais seulement si le Conseil de sécurité et la communauté internationale « tiennent tête aux suprématistes » et prennent des mesures pour mettre fin à l’occupation israélienne, garantir la responsabilité de son annexion de Jérusalem, reconnaître l’État de Palestine et rejeter Colons israéliens en territoire occupé.