Israël et Palestiniens échangent la responsabilité de la frappe meurtrière dans les hôpitaux

Les deux parties ont nié toute responsabilité dans la mort de centaines de personnes dans le plus ancien hôpital de Gaza

Israël a nié avoir frappé l’hôpital arabe Al-Ahli à Gaza mardi, alléguant que les ratés du Jihad islamique palestinien en étaient la cause. Le JIP a accusé Israël de tenter de dissimuler ses « massacre » tandis que le Hamas a soutenu que les États-Unis étaient en fin de compte responsables.

Plus de 600 personnes ont été tuées et 900 autres blessées à l’hôpital, et le nombre de morts devrait s’alourdir au cours de la nuit. En plus des patients, l’hôpital hébergeait de nombreux civils palestiniens cherchant refuge contre les raids aériens israéliens.

Porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI) Daniel Hagari a dit que « Un barrage de roquettes ennemies a été lancé vers Israël, qui a traversé les environs de l’hôpital lorsqu’il a été touché. »

« Selon les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons, l’organisation terroriste du Jihad islamique est responsable de la fusillade ratée qui a touché l’hôpital », Hagari a ajouté. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu republié » la revendication de Tsahal.

« Le monde entier devrait le savoir : ce sont des terroristes barbares à Gaza qui ont attaqué l’hôpital de Gaza, et non l’armée israélienne. Ceux qui ont brutalement assassiné nos enfants assassinent également leurs propres enfants. » Netanyahou ajouté plus tard.

Un porte-parole du JIP a répondu en qualifiant les affirmations israéliennes « complètement incorrect » et accusant l’armée israélienne de « en essayant de couvrir le crime horrible et le massacre qu’ils ont commis contre des civils ».

En savoir plus Des centaines de morts dans l’attentat à la bombe contre un hôpital à Gaza

Un médecin palestinien de Gaza a décrit l’attaque contre Al Jazeera comme une « massacre, » tandis qu’un représentant du Croissant-Rouge en Cisjordanie l’a qualifié de « génocide » et « un crime de guerre ».

Israël a déclaré la « guerre » à Gaza après l’incursion du 7 octobre des militants du Hamas qui a coûté la vie à plus de 1 300 Israéliens. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré mardi soir aux journalistes que l’attaque de l’hôpital « confirme la brutalité de l’ennemi et l’étendue de son sentiment de défaite », le doubler « un nouveau tournant » dans le conflit.

Haniyeh a également soutenu que « Les États-Unis portent la responsabilité de l’attaque de l’hôpital en raison de la couverture qu’ils donnent à l’agression israélienne. »

L’Égypte, le Qatar et la Turquie ont condamné la grève dans les hôpitaux et ont blâmé Israël. L’Organisation mondiale de la santé n’a pas nommé de coupable mais a demandé à Israël d’annuler sa décision. « évacuation » commande pour Gaza. La Russie et les Émirats arabes unis ont appelé à une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU à propos de l’incident.

L’hôpital arabe Al-Ahli a été fondé par l’Église d’Angleterre en 1882 et est actuellement géré par le diocèse épiscopal de Jérusalem. Il est également connu sous le nom d’hôpital baptiste, car il était géré par la Southern Baptist Church, basée aux États-Unis, entre 1954 et 1982.