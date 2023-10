Le garçon semble convulsé, les yeux écarquillés et couvert de cendres et de débris. Lorsqu’un médecin l’embrasse, le garçon, qui s’appelle Muhammed Abu Louli et qui vient de survivre à une frappe aérienne israélienne sur la bande de Gaza, fronce son visage terrifié et pousse un long gémissement.

Un autre soir, dans le territoire assiégé, Wael Dahdouh, journaliste chevronné d’Al Jazeera, apprend en direct à l’antenne : une frappe israélienne a anéanti sa famille, notamment sa femme, son fils, sa fille et son petit-enfant..

Dans tout Gaza, les médecins travaillent jusqu’aux os dans les hôpitaux en ruine de l’enclave sous blocus, s’évanouissant sous le choc lorsqu’ils voient parmi les défunts les membres de leur propre famille mutilés et ensanglantés.

Et des tentes ont surgi dans la partie sud de la bande de Gaza, abris pour ceux qui fuient les bombardements aveugles d’Israël, les Palestiniens affirmant que le spectacle est inquiétant, rappelant la Nakba de 1948, lorsque beaucoup ont été forcés de quitter leurs maisons lors de la fondation d’Israël.

Telles sont les scènes qui se déroulent à Gaza depuis des semaines maintenant, alors que l’attaque de représailles d’Israël suite à l’incursion du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre entre dans sa quatrième semaine.

Les pertes s’alourdissent, le nombre de morts à Gaza dépassant les 7 000 personnes, dont de nombreux enfants. Israël a rassemblé du matériel et des forces et a mené de brèves incursions pour préparer une offensive terrestre plus large sur l’enclave appauvrie.

Mais la guerre est-elle la seule façon dont cela se déroulera ? Ou y a-t-il d’autres options ?

La réponse courte : Une guerre plus longue et plus durable, exigée par une invasion terrestre, est encore tout à fait envisageable. La médiation pour la fin du conflit par la diplomatie est également une possibilité, mais elle se heurte à un certain nombre de questions épineuses centrées sur l’hégémonie de la puissance occidentale. Un troisième scénario, le plus extrême, serait la réoccupation de la bande de Gaza – ou l’expulsion totale des Palestiniens du territoire.

Le « type de guerre le plus sanglant »

Ce serait comme les batailles de Stalingrad, Grozny ou Marioupol.

Les sièges meurtriers et prolongés en Union soviétique dans les années 1940, en Tchétchénie dans les années 1990 et en Ukraine l’année dernière, respectivement, sont les exemples les plus proches de ce à quoi ressemblerait une invasion terrestre de Gaza, selon Zoran Kusovac, analyste stratégique et consultant.

Ce scénario signifierait une guerre prolongée – ce qui, selon certains analystes, est exactement ce que souhaite le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le souhait de Netanyahu d’un conflit prolongé est de détourner l’attention des affaires de corruption auxquelles il est confronté depuis des années, ainsi que des manifestations hebdomadaires contre la refonte du système judiciaire israélien par son gouvernement, a déclaré Haim Bresheeth, professeur à l’École d’études orientales et africaines (SOAS). ) à Londres et auteur de An Army Like No Other: How the Israel Defence Forces Made a Nation.

“Il veut que ce soit très long [so that he doesn’t] aller en prison. Et après la guerre, qui aura l’énergie de le mettre en prison ? Bresheeth a déclaré à Al Jazeera, affirmant que Netanyahu voulait également s’imposer en tant que « héros détruisant le Hamas ».

«Il ne s’inquiète pas du sort des personnes tuées par les assaillants le 7 octobre. Et il ne se soucie pas des prisonniers de guerre.»

Mais une guerre prolongée impliquant une invasion terrestre totale de Gaza s’apparenterait à une guerre urbaine, le type de guerre le plus sanglant, a déclaré Kusovac.

« Une guerre urbaine à Gaza serait horrible en termes de pertes civiles », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Si une telle invasion terrestre devait avoir lieu, elle commencerait probablement la nuit, car les forces israéliennes ont un avantage dans les entraînements nocturnes, a déclaré Kusovac.

Mais Gaza est également bien défendue avec son réseau de tunnels, que le Hamas connaît parfaitement, et qui pourraient être plantés de mines si les Israéliens tentaient d’y pénétrer, a-t-il déclaré.

Pourtant, Israël est équipé d’une technologie sophistiquée, comme des robots qui pourraient entrer dans ces tunnels, a déclaré Kusovac, qui ne sont pas seulement des avant-postes du Hamas, mais également le moyen par lequel de la nourriture et d’autres fournitures vitales entrent dans le territoire sous blocus.

L’ampleur de ce conflit est déjà différente, si on la compare aux assauts israéliens passés sur Gaza et à l’utilisation militaire disproportionnée contre les Palestiniens, a déclaré Loreley Hahn Herrera, conférencière au Centre d’études palestiniennes de la SOAS.





La réponse à l’attaque du Hamas a été un « véritable acte de vengeance de la part d’Israël », a-t-elle déclaré.

“C’est vraiment [an] offensive basée sur des bombardements en tapis sur Gaza », a déclaré Herrera à Al Jazeera.

Zachary Foster, historien de la Palestine et ancien doctorant de l’Université de Princeton, a déclaré que l’ampleur de la violence contre les Palestiniens, comparée aux précédentes agressions meurtrières contre Gaza en 2008 et 2014, est stupéfiante.

En 2008, 1 385 Palestiniens ont été tués en 22 jours, tandis qu’en 2014, les bombardements israéliens, qui ont duré 50 jours, ont tué 2 251 Palestiniens, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Dans les cinq jours qui ont suivi le 7 octobre, Israël a largué plus de 6 000 bombes sur ce territoire densément peuplé, soit plus qu’en 50 jours en 2014. Le bilan des morts à Gaza, 20 jours après le début du conflit actuel, est plusieurs fois plus élevé que par le passé.

Auparavant, Israël ciblait des bâtiments spécifiques qui laissaient intacts ceux qui l’entouraient, alors qu’à présent, Israël a rasé des rues et des quartiers entiers, a déclaré Foster.

“[There’s] aucune tentative de faire la distinction entre le personnel militaire et civil », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Un siège total de Gaza par la coupure de nourriture, d’eau et d’électricité aussi longtemps que cela a été le cas dans ce conflit est également fondamentalement nouveau, a déclaré Foster.

L’historien tient également un registre des hommes politiques et des experts israéliens qui ont exprimé une « intention génocidaire » depuis les événements du 7 octobre – ce qui est également sans précédent, a-t-il déclaré, avec sa liste de noms. 24 personnes dès le 20 octobre.

Diplomatie : maintenant ou « après 5 000 civils morts » ?

Néanmoins, Foster a déclaré que chaque jour qui passe pendant qu’Israël choisit de ne pas poursuivre une invasion terrestre rend moins probable qu’il le fasse.

Une guerre prolongée entraînerait d’énormes pertes en personnel militaire israélien et pourrait élargir la portée de la guerre avec le Hezbollah dans le sud du Liban d’une manière beaucoup plus grave, ce qu’Israël voudra éviter, a-t-il déclaré.

De plus, le Hamas serait prêt à s’engager dans une guérilla, en utilisant ses tunnels « piégés », « un scénario de cauchemar » pour Israël, a ajouté Foster.

Une solution diplomatique est donc la seule façon de faire progresser le conflit, a-t-il soutenu.

“Je pense que c’est la seule façon dont les choses se dérouleront”, a-t-il déclaré. « La seule question est : la solution diplomatique viendra-t-elle maintenant ? Ou est-ce que cela viendra après 500 ou 5 000 morts civils supplémentaires ?

Pour que les deux parties puissent venir à la table des négociations, elles devront chacune faire des compromis, a déclaré Foster.

Israël exigera probablement la libération des prisonniers capturés par le Hamas le 7 octobre et la cessation des tirs de roquettes, tandis que le Hamas demandera instamment un assouplissement du blocus de Gaza et un arrêt des bombardements sur les zones civiles, a-t-il déclaré.

Mais le chemin vers la diplomatie semble long.

La normalisation des pays arabes avec Israël ces dernières années a empêché des condamnations plus fermes des actions israéliennes à Gaza, ce qui entrave ainsi une éventuelle solution diplomatique et risque d’aggraver la crise dans toute la région, ont déclaré les analystes.

Les dirigeants arabes devraient être tenus responsables de leur abandon de la cause palestinienne, a déclaré Herrera.

Les succès sont également limités sur la scène internationale, le Conseil de sécurité de l’ONU étant incapable d’adopter des résolutions de cessez-le-feu en raison des vetos.

L’approche militariste du président américain Joe Biden en matière de politique étrangère est à blâmer, de même que le fait que l’Europe soit à la traîne en matière de « programme américain », a soutenu Bresheeth.

« Biden est un politicien conflictuel qui s’oppose à toute discussion sur d’autres [solutions] que des attaques militaires », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis voient probablement cette guerre comme une guerre de profit, une opportunité de vendre davantage d’armes.

“Les forces qui veulent une solution pacifique sont tous des pays qui n’ont pas suffisamment d’influence au sein de l’ONU”, a ajouté Bresheeth.

Les dirigeants occidentaux, quant à eux, se sont rendus en Israël et ont soutenu sans équivoque le « droit du pays à se défendre ».





« Impossible d’avoir une terre sans peuple »

Un troisième scénario possible pourrait changer la composition entière de la bande de Gaza, soit par la réoccupation israélienne du territoire, soit par l’expulsion de tous les Palestiniens qui s’y trouvent.

“Je pense que l’intérêt d’Israël à réoccuper le territoire de la bande de Gaza se résume essentiellement aux objectifs d’Israël depuis les années 1940, [since the] création de l’État d’Israël, qui doit posséder le plus grand nombre de terres avec le moins de Palestiniens », a déclaré Herrera, affirmant que cela fait partie de la mission d’Israël de « terminer le nettoyage ethnique de la Palestine ».

De plus, les ordres d’évacuation donnés par Israël aux Palestiniens pour qu’ils se déplacent vers le sud de la bande, près du poste frontière avec l’Égypte, alors qu’Israël continue de bombarder le secteur sud et le passage lui-même, « témoignent vraiment de leur volonté d’expulser les Palestiniens une fois de plus et de prendre la majeure partie du territoire ». terre», a-t-elle ajouté.

Mais les Palestiniens se sont montrés réticents à l’idée d’évacuer la bande de Gaza, les familles parties vers le sud retournant également dans leurs foyers du nord de Gaza, préférant mourir chez elles alors que les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche.

Anis Mohsen, directeur éditorial de la revue en langue arabe de l’Institut d’études palestiniennes, s’est entretenu avec un ami à Gaza qui est l’un des nombreux amis revenus du sud de la bande de Gaza.

La détermination de son ami à se déplacer vers le sud a changé après que des frappes ont frappé des lieux de refuge, comme des hôpitaux et des églises, a-t-il expliqué.

« Impossible d’avoir une terre sans peuple, alors les gens devraient y rester…