Israël et Palestine : il est temps de parler de nouvelles solutions – éditorial

Alors que la guerre contre le Hamas se prolonge, de nombreuses personnes dans le monde sont bombardées quotidiennement par des images des souffrances à Gaza dont Israël, et non le Hamas, est blâmé. Ils perdent le fil.

Et quel est le fil conducteur ? Le 7 octobre, des soldats de l’armée du Hamas, une organisation terroriste qui contrôle le mini-État palestinien de Gaza depuis 2007, ont lancé une attaque barbare contre Israël, assassinant des hommes, des femmes et des enfants – y compris des grands-parents et des bébés – et violant, mutilant, pillant et kidnappant 240 personnes.

Cette semaine, la diffusion de la vidéo épouvantable de terroristes entourant Shira Bibas alors qu’elle tenait son enfant et son bébé dans ses bras à Khan Yunis et le rapport de l’Association des centres de crise contre le viol en Israël sur les crimes sexuels sauvages commis par le Hamas ont rappelé une fois de plus aux Israéliens ce que cette guerre La question est de savoir qui a commencé et à quoi s’attendre si le Hamas n’est pas complètement vaincu.

C’est le fil conducteur. Comment savons-nous que le monde le perd de vue ? En raison des appels croissants à une solution à deux États.

Même s’ils sont bien intentionnés, ces appels envoient le message suivant : effectuez une attaque barbare et vous en serez récompensé.

La chaîne de télévision de langue arabe al-Jazeera a déclaré le 12 novembre 2002 que le dissident d’origine saoudienne Oussama ben Laden, montré en Afghanistan sur cette photo d’archive du 26 mai 1998, avait salué les récentes attaques anti-occidentales à Bali, au Koweït et au Yémen, et la prise d’otages du mois dernier à Moscou. La télévision a dit b (crédit : REUTERS/STRINGER)

Récompenser Oussama ben Laden ?

C’est comme si, après les attentats du 11 septembre d’Al-Qaïda, le monde aurait récompensé Oussama ben Laden en lui offrant un califat islamique. Il ne peut y avoir de plus grande incitation à davantage de terrorisme mondial que la création d’un État palestinien après le 7 octobre.

Parmi ceux qui relancent la pression en faveur d’une solution à deux États figurent d’anciens partisans zélés du processus d’Oslo. Ils croient sincèrement en cette idée, malgré de nombreuses preuves selon lesquelles les ennemis d’Israël ne verront pas un État palestinien comme la fin du conflit israélo-arabe mais plutôt comme une meilleure position à partir de laquelle poursuivre la bataille contre l’État juif.

Quelqu’un croit-il que l’Iran abandonnerait ses projets de destruction d’Israël si un État palestinien était créé ? Ou que le Hezbollah cessera d’être une menace ? Ou que les extrémistes islamistes abandonneront leur rêve de détruire l’État juif ?

Cela signifie-t-il alors que nous sommes condamnés à un conflit et à une guerre perpétuels ?

Pas nécessairement, mais nous devons être réalistes, et une vision réaliste reconnaît qu’un État palestinien n’est pas dans l’immédiat. Les Israéliens, y compris les Israéliens de gauche, ne sont pas d’humeur à envisager cette idée si peu de temps après les atrocités du 7 octobre. Et, que cela plaise ou non au monde, Israël devra accepter un État palestinien pour que celui-ci puisse voir le jour.

Ce qu’il faut donc, c’est une réflexion originale, une alternative créative à la solution à deux États. Il est devenu évident, au fil des années, de croire que la seule réponse à l’énigme israélo-palestinienne est soit une solution à deux États, soit un État binational, les deux pouvant mettre en danger Israël en tant qu’État juif.

Après le 7 octobre, il est temps pour les hommes politiques, les experts en sécurité et les groupes de réflexion de proposer de nouvelles suggestions créatives, puisque celles qui circulaient jusqu’à présent ont échoué.

À quoi pourraient-ils ressembler ? L’ancienne présidente du Conseil de sécurité nationale, Giora Eiland, a présenté quelques idées en 2010.

Une idée pourrait s’appeler les États-Unis de Jordanie, une nouvelle variante de l’ancien plan de confédération jordano-palestinienne. Selon cette proposition, la Jordanie comprendrait trois États : la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza, tous gouvernés par un gouvernement fédéral à Amman. La Cisjordanie et Gaza auraient un budget, des institutions gouvernementales, des lois et une force de police, tout comme les États américains, mais ils n’auraient pas la responsabilité de la politique étrangère ou de l’armée, qui resterait entre les mains du gouvernement fédéral. Amman.

Une autre idée proposée par Eiland est une solution à deux États non basée sur le paradigme d’un retour israélien aux frontières de 1967. Cela impliquerait plutôt un échange de terres entre l’Égypte, Israël, la Jordanie, l’Arabie Saoudite et une future entité palestinienne qui augmenterait considérablement la taille de Gaza, permettant à Israël de conserver 12 % de la Cisjordanie et fournissant à l’Égypte un lien terrestre avec Jordan.

Il ne s’agit pas ici d’une approbation de l’un ou l’autre de ces plans. Il s’agit simplement d’un exemple de la façon dont, avec une réflexion non conventionnelle, d’autres idées peuvent être introduites pour remplacer le mirage classique de deux États que la plupart des Israéliens ne considèrent plus comme une voie vers la paix.