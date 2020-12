Les représentants d’Israël et de plusieurs pays arabes du Golfe souhaitent que leurs pays aient un siège à la table lorsque l’administration Biden commencera à négocier avec l’Iran l’année prochaine, Politico rapports.

Les ambassadeurs aux États-Unis d’Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn – les pays concernés par les soi-disant accords d’Abraham – ont déclaré Politico ils ont plus en jeu que les États-Unis et les pays européens qui ont élaboré l’accord nucléaire iranien original en 2015, et ils pensent que les États-Unis sont dans une position plus forte maintenant qu’ils ne l’étaient sous l’administration Obama. Les États-Unis sacrifieraient leur influence en ressassant l’ancien accord, a déclaré l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Ron Dermer. Si les partenaires régionaux étaient inclus dans les négociations, ils pensent qu’ils pourraient aider à obtenir un tout nouvel accord qui rendra non seulement plus difficile pour l’Iran la construction d’une arme nucléaire, mais aussi un accord qui cible son programme de missiles balistiques et l’utilisation de milices par procuration.

Robert Satloff, le directeur exécutif de l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, convient que Biden ne devrait pas «geler» les parties hors des pourparlers. « Après tout, ce que l’administration Biden devrait souhaiter, ce n’est pas seulement un accord que les Iraniens acceptent, mais un accord qui durera », a-t-il déclaré. Politico.

Encore, Politico note, les gens sur l’orbite de Biden se souviennent du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a travaillé dur pour « saborder l’accord nucléaire de 2015, faisant des mouvements que beaucoup d’entre eux jugent carrément insultants » envers l’ancien président Barack Obama. Par conséquent, ils craignent qu’Israël et les États arabes puissent « agir comme des spoilers » dans les discussions futures. « Renégocier tout est irréaliste pour quiconque parle à un Iranien », a déclaré le responsable. Politico. « L’idée que nous ayons une influence pour tout recommencer est bien en théorie, mais dans la pratique, il n’y a aucun moyen pour les Iraniens d’y aller », a déclaré un ancien responsable américain à Politico. « Si Biden entre et que c’est la position, les Iraniens seront convaincus qu’il n’y a pas d’engagement sérieux avec les États-Unis » Lire la suite sur Politico.

