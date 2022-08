Israël et les militants palestiniens parviennent à un cessez-le-feu

Quarante-quatre Palestiniens, dont 15 enfants, ont été tués dans les combats, selon des responsables de la santé palestiniens. Des dizaines d’Israéliens ont été légèrement blessés alors qu’ils couraient se mettre à l’abri des roquettes palestiniennes, et plusieurs ont été blessés par des éclats d’obus. Une roquette non explosée est tombée dans un quartier résidentiel d’Ashkelon, une ville du sud d’Israël, ont rapporté les radiodiffuseurs.

Le conflit, qui a commencé vendredi après-midi lorsqu’Israël a lancé des frappes aériennes pour déjouer ce qu’il a qualifié d’attaque imminente depuis Gaza, a paralysé des parties du sud d’Israël et a entraîné la destruction de plusieurs bâtiments résidentiels et bases militantes à Gaza.

Israël et les militants palestiniens à Gaza ont convenu d’un cessez-le-feu tard dimanche soir, dans une décision qui devait mettre fin à un conflit de trois jours qui a tué des dizaines de Palestiniens, y compris des commandants militants, mais qui n’a guère changé le statu quo en Israël et les territoires occupés.

La dynamique centrale du conflit israélo-palestinien, y compris un blocus de 15 ans de Gaza, reste néanmoins en place, et l’escalade ce week-end a laissé les deux parties plus éloignées que jamais de la possibilité de négociations de paix. Mais les combats ont révélé des tensions latentes entre le Jihad islamique, la milice qui a mené cette dernière bataille contre Israël, et le Hamas, la milice qui dirige Gaza, qui a choisi de rester en marge du conflit.