Israël et les militants palestiniens conviennent d’un cessez-le-feu à Gaza négocié par l’Égypte

Israël et les militants palestiniens ont convenu d’un cessez-le-feu négocié par des responsables égyptiens dimanche soir après les pires combats à Gaza depuis une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas l’année dernière.

Les violences du week-end ont tué 43 Palestiniens, dont 15 enfants et quatre femmes. Depuis vendredi, des avions israéliens ont abattu des cibles à Gaza, tandis que le Jihad islamique palestinien soutenu par l’Iran a tiré des centaines de roquettes sur Israël en réponse.

Les responsables égyptiens ont déclaré que la trêve devait commencer à 16h30 HAE. Un responsable du renseignement égyptien a déclaré que les deux parties avaient accepté la trêve. Israël a confirmé que le cessez-le-feu était sur le point de s’appliquer, mais a déclaré qu’il réagirait s’il était violé.

Israël a lancé son opération par une frappe vendredi sur un chef du Jihad islamique, et a poursuivi samedi par une autre frappe ciblée sur un deuxième chef éminent.

Le deuxième commandant du Jihad islamique, Khaled Mansour, a été tué samedi soir lors d’une frappe aérienne contre un immeuble d’appartements dans le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de Gaza, qui a également tué deux autres militants et cinq civils.

Israël a déclaré avoir pris des mesures contre le groupe militant en raison de menaces concrètes d’une attaque imminente, mais n’a pas fourni de détails. Israël estime que ses frappes aériennes ont tué environ 15 militants.

Le Jihad islamique compte moins de combattants et de partisans que le Hamas, et on sait peu de choses sur son arsenal. Les deux groupes appellent à la destruction d’Israël, mais ont des priorités différentes, le Hamas étant contraint par les exigences du gouvernement.

L’armée israélienne a déclaré que des militants à Gaza avaient tiré environ 580 roquettes vers Israël. L’armée a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté un grand nombre d’entre eux, et que deux de ceux qui avaient été abattus avaient été tirés vers Jérusalem. Le Jihad islamique compte moins de combattants et de partisans que le Hamas.

