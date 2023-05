Israël et les militants de Gaza parviennent à une trêve fragile — RT World News

Les parties ont déclaré la « fin d’une autre série de conflits » mais ont juré de riposter si « elles étaient à nouveau attaquées ou menacées »

Israël et les militants palestiniens à Gaza ont accepté le cessez-le-feu négocié par l’Égypte visant à mettre fin à la vague de cinq jours d’attaques transfrontalières. Les Forces de défense israéliennes (FDI), cependant, ont signalé des hostilités sporadiques après l’entrée en vigueur de la trêve samedi à 22 heures, heure locale.

Selon Tsahal, deux roquettes ont été tirées sur le sud du pays, où des sirènes de raid aérien ont été entendues. Un projectile a été abattu et un autre a atterri dans une zone dégagée, sans causer de dégâts, a indiqué Tsahal. L’armée israélienne a répondu par de nouvelles frappes à Gaza.

Les informations faisant état d’échanges de tirs limités sont intervenues peu de temps après que le gouvernement israélien et le Jihad islamique palestinien (JIP), un groupe basé à Gaza, ont confirmé la trêve. Le chef du JIP, Ziyad Nakhaleh, a annoncé la « fin d’une autre série de conflits » avec Israël samedi soir.

Le directeur du Conseil de sécurité nationale israélien Tzachi Hanegbi averti ce « le calme sera rencontré par le calme », et qu’Israël riposterait s’il « agressé ou menacé ».















La flambée la plus récente a commencé le 9 mai quand Israël a bombardé ce qu’il a qualifié de cibles liées aux militants à Gaza. Tsahal a déclaré que le but de l’opération Bouclier et Flèche était d’éliminer trois hauts responsables du JIP impliqués dans des attaques à la roquette contre des villes israéliennes. Les Palestiniens ont répondu au raid en lançant des volées de projectiles à travers la frontière.

Plus de 30 Palestiniens, dont au moins 13 civils, ont été tués depuis le début des combats, selon Associated Press. En Israël, au moins deux personnes ont été tuées par des tirs de roquettes depuis Gaza.