Israël et les militants de Gaza échangent des tirs et se rapprochent de la guerre

Les bombardements ont plu sur Israël et la bande de Gaza vendredi alors que les tensions dans la région atteignaient leur paroxysme.

L’échange a commencé après qu’Israël a tué un djihadiste palestinien lors d’une frappe antiterroriste ciblée.

Selon les rapports des Forces de défense israéliennes, six sites ont été touchés par des avions de combat et des drones armés vendredi après-midi, tuant Tayseer Jabari, le commandant en chef du Jihad islamique palestinien de la division nord de Gaza du groupe terroriste.

À Gaza, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a signalé qu’au moins cinq autres personnes avaient été tuées dans les frappes, dont une fillette de cinq ans.

La réponse des forces à Gaza est brutale et rapide. Cependant, le principal groupe terroriste Hamas semble être à l’écart de la fusillade.

Le ciel au-dessus du sud et du centre d’Israël s’est illuminé de roquettes et d’intercepteurs du système israélien de défense antimissile Iron Dome. Il n’était pas immédiatement clair combien de roquettes avaient été lancées, et il n’y avait aucun rapport immédiat de victimes du côté israélien.

Une déclaration conjointe du Premier ministre israélien Yair Lapid et du ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que l’objectif de l’opération était d’éliminer « la menace contre les citoyens d’Israël et les civils vivant à proximité de la bande de Gaza, ainsi que le ciblage des terroristes et des leurs parrains.”

