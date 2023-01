Israël et les États-Unis visent à envoyer un message avec un exercice militaire record

L’Iran prendra note de l’exercice conjoint, qui est le plus grand jamais organisé par les deux pays, a affirmé le Pentagone

Les militaires américains et israéliens ont commencé lundi leur plus grand exercice conjoint jamais réalisé, cherchant à affiner la coordination transparente de leurs forces et à prouver à l’Iran qu’il est prêt à combattre un conflit au Moyen-Orient alors même que Washington jongle avec la montée des tensions avec la Russie et la Chine. .

“Je pense que cette ampleur de l’exercice est pertinente pour toute une gamme de scénarios, et l’Iran peut en tirer certaines conclusions”, un haut responsable américain de la défense a déclaré aux journalistes. “Cela ne me surprendrait pas si l’Iran, vous savez, voit l’ampleur et la nature de ces activités et comprend ce que nous sommes capables de faire tous les deux.”

Surnommé Juniper Oak, l’exercice impliquera plus de 140 avions, dont des bombardiers à capacité nucléaire et des avions de chasse F-35, ainsi que 12 navires de guerre et environ 7 500 soldats, selon Commandement central américain (CENTCOM). Il est conçu pour améliorer la “interopérabilité” des deux forces.

“Ce que nous pensons que cet exercice démontre, c’est que nous pouvons marcher et mâcher de la gomme en même temps”, a déclaré le responsable de la défense non identifié à NBC News. Malgré l’attention croissante du Pentagone sur la Chine et ses efforts pour aider l’Ukraine à vaincre les forces russes, a-t-il ajouté, “Nous avons toujours la capacité excédentaire pour pouvoir nous adapter à un autre domaine de responsabilité hautement prioritaire et mener un exercice à cette échelle.”

Juniper Oak est un exercice dans tous les domaines, ce qui signifie qu’il comprendra des exercices navals, terrestres, aériens, spatiaux et de guerre électronique. Il se déroulera du lundi au vendredi en Israël et dans l’est de la Méditerranée. Les États-Unis emploieraient quatre lance-roquettes HIMARS, des bombes à guidage laser et des missiles de croisière furtifs. L’événement culminera avec le tir de 180 000 livres de munitions réelles tout en simulant une attaque électronique et en supprimant les défenses aériennes ennemies.

“C’est un signe que nous continuons à soutenir Israël à un moment où il y a beaucoup de turbulences et d’instabilité dans la région”, a-t-il ajouté. dit le responsable de la défense. La source a ajouté, “S’il y a un sentiment que les Américains sont distraits, ou que les Américains s’éloignent du Moyen-Orient, et donc qu’ils ont le champ libre pour leurs activités malveillantes, je pense que cela les désabusera.”

“Je soupçonne l’Iran d’en prendre note, mais pas seulement l’Iran. La Chine en prendra note, la Russie en prendra note, d’autres en prendront note. »