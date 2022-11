Israël et les États-Unis pointent vers l’Iran après qu’un drone a frappé un pétrolier sous contrôle israélien au large d’Oman

Des responsables israéliens affirment que l’Iran est responsable d’une frappe de drone qui a touché mardi un pétrolier battant pavillon libérien et associé à Israël au large d’Oman.

Le pétrolier, le Pacific Zircon, a subi des dommages mineurs à sa coque sans blessé ni déversement de la cargaison de gazole, a déclaré mercredi Eastern Pacific Shipping sous contrôle israélien, et un responsable israélien a déclaré que l’Iran était responsable.

Trois sources maritimes ont déclaré à Reuters qu’un drone était soupçonné d’avoir attaqué le pétrolier. Un responsable israélien a déclaré que l’Iran était responsable de l’attaque en utilisant un drone Shahed-136, le type qu’il a fourni à la Russie pour une utilisation dans sa guerre contre l’Ukraine.

Les responsables israéliens ont ajouté qu’ils pensaient que l’attaque était une tentative de détourner l’attention du récent complot d’assassinat raté de l’Iran contre un homme d’affaires israélien dans le pays de Géorgie, le Jerusalem Post a rapporté .

Les médias iraniens ont blâmé Israël pour l’attaque, affirmant que “l’axe hébreu-arabe” tentait de créer une “atmosphère chargée” avant la Coupe du monde de football qui débute dimanche au Qatar.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a condamné l’attaque du 15 novembre dans un communiqué.

“Après examen des informations disponibles, nous sommes convaincus que l’Iran a probablement mené cette attaque à l’aide d’un UAV, une capacité létale qu’il utilise de plus en plus directement et via ses mandataires dans tout le Moyen-Orient et qui prolifère en Russie pour être utilisée en Ukraine”, a déclaré Sullivan. “Rien ne justifie cette attaque, qui est la dernière d’une série d’actions de ce type et d’activités déstabilisatrices plus larges. Cette action menace davantage la liberté de navigation sur cette voie navigable cruciale, la navigation et le commerce internationaux, et la vie des personnes à bord des navires impliqués. .”

Eastern Pacific Shipping, qui gère le navire, a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident survenu à environ 150 milles au large d’Oman. Tout l’équipage était sain et sauf, a-t-il ajouté.

“Des rapports préliminaires indiquent que le navire (…) a été touché par un projectile”, a déclaré la société basée à Singapour, contrôlée par le milliardaire israélien Idan Ofer. “Il y a quelques dommages mineurs à la coque du navire mais pas de déversement de cargaison ou d’infiltration d’eau.”

Ces dernières années, les eaux régionales ont connu des attaques contre des pétroliers qui ont eu lieu à des moments de tensions régionales accrues avec l’Iran. En juillet 2021, une attaque présumée de drone a touché un pétrolier géré par une entreprise israélienne au large d’Oman. L’Iran a nié les accusations selon lesquelles il était responsable.

