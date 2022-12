Israël et les États-Unis organisent des exercices simulant des frappes contre l’Iran

Les exercices interviennent peu de temps après que le chef de l’armée israélienne a exhorté Washington à se préparer à une future attaque contre Téhéran

L’armée israélienne a mené des opérations d’entraînement conjointes avec les États-Unis, organisant une série d’exercices aériens pour simuler des frappes contre l’Iran quelques jours seulement après que l’État juif a pressé les responsables américains d’accélérer leur “plans opérationnels” contre Téhéran.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont détaillé les exercices dans un déclaration mercredi, disant qu’ils s’entraînaient “différents scénarios face aux menaces régionales” tout en ciblant nommément la République islamique.

“Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante de nos deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, en particulier celles posées par l’Iran”, a-t-il ajouté. a déclaré Tsahal.

Une série d’exercices conjoints simulant divers scénarios face aux menaces régionales a été réalisée avec les forces armées américaines. L’exercice a commencé alors que quatre avions F-35i “Adir” de l’IAF ont accompagné hier quatre avions de chasse américains F-15 dans le ciel d’Israël. 1/4 pic.twitter.com/eLCdRKzHyE — Forces de défense israéliennes (@IDF) 30 novembre 2022

Quatre avions de combat F-35 israéliens et quatre F-15 américains ont pris part aux jeux de guerre, qui “simulé un scénario opérationnel à longue portée et des vols longue distance”, Tsahal a ajouté, notant qu’un avion ravitailleur américain KC-135 a également ravitaillé un certain nombre de F-16 israéliens pendant l’exercice.

Les exercices font suite à une visite dans la capitale américaine le mois dernier du chef d’état-major des FDI, Aviv Kochavi, qui a appelé les responsables américains à développer de nouveaux “plans opérationnels” affronter l’armée iranienne. Les deux parties ont également discuté de leur “engagement à faire en sorte que l’Iran n’acquière jamais l’arme nucléaire”, malgré l’insistance répétée de Téhéran sur le fait qu’il ne poursuit pas la bombe.

Israël a effectué un certain nombre d’exercices ciblant spécifiquement Téhéran ces derniers mois, y compris un exercice au-dessus de la mer Méditerranée au début de cette année qui aurait simulé des frappes sur les installations nucléaires iraniennes. Un autre exercice similaire axé sur les sites nucléaires a également été mené en juin dernier, impliquant plus de 100 avions qui ont pratiqué des frappes à longue distance.

Alors que les jeux de guerre de cette semaine ont vu des opérations de ravitaillement en vol avec un pétrolier américain, le Jerusalem Post a précédemment rapporté qu’Israël avait développé des capacités lui permettant d’atteindre l’Iran sans avoir besoin de faire le plein en cours de route. Le point de vente a suggéré que l’armée de l’air avait amélioré ses jets F-35 fabriqués aux États-Unis pour accomplir cet exploit, mais a fourni peu de détails sur les améliorations supposées.

