Israël et les États-Unis diffèrent sur le rôle futur de l’Autorité palestinienne à Gaza

Le gouvernement israélien et l’administration Biden ont proposé ce week-end des idées divergentes sur le rôle de l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza post-Hamas, Israël recherchant un « contrôle de sécurité » et un haut responsable israélien avertissant que l’Autorité palestinienne voulait « détruire » Israël, tandis que le secrétaire d’État américain L’État Tony Blinken a souligné l’intention de Washington de centrer l’AP dans les conversations sur l’avenir de l’enclave palestinienne.

“Personne ne se fait d’illusions sur les Palestiniens”, a déclaré le haut responsable israélien. Initié juif. « L’Autorité palestinienne veut détruire l’État juif par étapes et politiquement, et le Hamas veut le faire de manière violente et abrupte. »

Une fois le Hamas retiré de Gaza, Israël devra exercer le « contrôle sécuritaire ultime » sur la bande de Gaza, a déclaré dimanche une source diplomatique aux journalistes lors d’un point de presse.

Blinken s’est rendu à Ramallah dimanche dans le cadre de sa navette diplomatique dans la région pour faire pression en faveur d’une pause dans les combats entre Israël et le Hamas pour l’aide humanitaire, ce qui, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ne peut se produire que si l’organisation terroriste libère des otages.

« Les voix palestiniennes doivent être au centre » pour façonner l’avenir de Gaza, de la Cisjordanie et « à terme », d’un État palestinien, Blinken dit suite à la visite.

« L’Autorité palestinienne est le représentant de ces voix, il est donc important qu’elle joue un rôle de premier plan », a déclaré Blinken.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré après sa rencontre d’une heure avec Blinken que « la bande de Gaza fait partie intégrante de l’État de Palestine ». selon l’agence de presse PA WAFA.

Cependant, a-t-il déclaré, il n’assumerait « pleinement nos responsabilités que dans le cadre d’une solution politique globale incluant toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza ».

Le haut responsable israélien qui a parlé à JI a fait référence à l’incitation contre les Juifs et Israël dans les médias parrainés par l’AP et manuelsainsi que les paiements de l’Autorité palestinienne aux terroristes et à leurs familles.

UN nouvelle étude de l’Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l’éducation scolaire (IMPACT-se) a montré qu’au moins 14 enseignants et membres du personnel des écoles gérées par l’UNRWA – l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et leurs descendants – ont célébré le massacre du 7 octobre sur des questions sociales. médias. Un enseignant de l’UNRWA vivant à Gaza a qualifié la vidéo d’une frappe de roquette en Israël de « spectacle splendide ». La page Facebook d’une école de l’UNRWA a publié une vidéo d’un jeune garçon faisant l’éloge des « guerriers du jihad » du Hamas et lisant un manuel d’éducation islamique incitant à la violence contre Israël.

Le fini Un « fonds des martyrs » de 300 millions de dollars par an comme l’appelle l’Autorité palestinienne, est désormais connu sous le nom de « payer pour tuer » dans les cercles israéliens et pro-israéliens, en référence aux paiements mensuels reçus par les Palestiniens qui commettent des attaques terroristes contre les Israéliens. Le Loi sur les forces de Taylor interdit aux États-Unis d’aider l’AP, à quelques exceptions près, jusqu’à la fin des paiements, alors qu’Israël a un loi pour déduire et geler un montant équivalent provenant des taxes et tarifs qu’il collecte pour l’AP.

Bien que l’AP soit contrôlée par le Fatah, elle ne fait aucune distinction entre les organisations terroristes qui attaquent Israël, de sorte que les familles des membres du Hamas tués ou arrêtés lors du massacre du 7 octobre en Israël doivent recevoir des paiements mensuels de Ramallah.

Selon le lieutenant-colonel (res) Maurice Hirsch, directeur de l’Initiative pour la responsabilité et la réforme de l’Autorité palestinienne au Centre des affaires publiques de Jérusalem et principal analyste du budget « payer pour tuer » de l’Autorité palestinienne, la centaine de terroristes qui ont pris participé au massacre et ont été arrêtés reçu leur premier versement du paiement mensuel – 365 $ par mois – à la fin du mois d’octobre, un montant qui augmentera à mesure qu’ils resteront en prison. Selon la politique de l’Autorité palestinienne, les familles des 1 500 terroristes tués dans le Néguev occidental ont reçu une subvention initiale de 1 529 dollars, suivie d’une allocation mensuelle de 356 dollars.

Au total, conformément à la politique de l’Autorité palestinienne, Ramallah a probablement versé la semaine dernière 2 865 227 dollars aux terroristes qui ont participé au meurtre et à l’enlèvement d’Israéliens le 7 octobre, selon Hirsch.

Hirsch a déclaré à JI que « l’implication de l’AP, directe et indirecte, dans le massacre du 7 octobre a été considérable. L’endoctrinement et le lavage de cerveau constants des Palestiniens pour qu’ils haïssent Israël et les Israéliens, la diabolisation constante d’Israël et des Israéliens, et l’incitation pure et simple à la violence et au terrorisme font tous partie intégrante de la politique de l’Autorité palestinienne… complétés par d’énormes récompenses pour le terrorisme, et enfin le absence de toute condamnation de l’AP.

Hirsch a également noté que des terroristes du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation membre de l’OLP, et des membres de la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, qui fait partie du Fatah, ont pris part à l’attaque du 7 octobre.

Après le 7 octobre, Netanyahu a demandé à Tsahal de se préparer à un « renversement », au cas où l’Autorité palestinienne déciderait de ne plus coopérer avec Israël, ainsi qu’à un scénario semblable à celui du 7 octobre en Cisjordanie, dans lequel des milliers de les terroristes tenteraient de pénétrer dans les colonies ou les villes proches de la Ligne verte, selon une source diplomatique.

Malgré cela, le haut responsable israélien a reconnu que Jérusalem continue de travailler avec Ramallah : « Nous reconnaissons les limites de l’Autorité palestinienne… mais ils essaient de maintenir le couvercle fermé pour que les choses ne débordent pas. »

L’ancien ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon, député du parti Likoud de Netanyahu et membre de la sous-commission du renseignement de la Knesset, a déclaré qu’il n’était « pas sûr » que l’Autorité palestinienne jouerait un rôle à Gaza après la guerre car elle est « très faible ». »

« Je ne les vois pas gérer la situation en Judée-Samarie aujourd’hui », a-t-il déclaré, faisant référence à la Cisjordanie. « À Jénine et ailleurs, ils ne sont pas capables de combattre le terrorisme, il est donc très difficile de les voir faire quoi que ce soit maintenant à Gaza. »

“Peut-être après [the war] il y aura une nouvelle réalité et ils voudront s’associer à un effort régional, mais je ne les vois pas capables de faire quelque chose de majeur eux-mêmes », a ajouté Danon.

Les remarques de Danon ressemblent à celles de Blinken dit la commission des crédits du Sénat la semaine dernière.

Une AP « efficace et revitalisée » devrait gouverner Gaza à un moment donné, a déclaré Blinken. « La grande question est de savoir si vous pouvez y parvenir en une seule étape… Si vous n’y parvenez pas, il existe d’autres arrangements temporaires qui peuvent impliquer un certain nombre d’autres pays de la région. Cela pourrait impliquer des agences internationales qui contribueraient à assurer à la fois la sécurité et la gouvernance.

Bien qu’Abbas ait qualifié la guerre d’Israël contre le Hamas de « génocidaire », Joe Truzman, analyste de recherche à la Fondation pour la défense des démocraties. Journal de la Longue Guerre a fait valoir que cela pourrait être une opportunité pour le président de l’Autorité palestinienne, qui en est à sa 18e année de mandat, après avoir été élu pour un mandat de quatre ans en 2005.

« La perspective de la destruction du Hamas par Israël pourrait apporter un répit intérieur à Abbas, qui a vu sa popularité en Cisjordanie sapée par les islamistes et leurs alliés armés », a déclaré Truzman. « La question est de savoir si lui, ou quiconque le suivra à la tête de l’Autorité palestinienne, pourra en faire la base de pouvoir nécessaire pour reprendre le contrôle d’une bande de Gaza dominée par le Hamas et ravagée par la guerre. »

Le PDG du FDD, Mark Dubowitz, a cependant déclaré qu’Abbas faisait partie d’une tradition centenaire de « terribles dirigeants » palestiniens, « qui n’ont apporté que misère, corruption et destruction ».

Plutôt que de donner du pouvoir à Abbas, a déclaré Dubowitz, si l’administration Biden veut que l’Autorité palestinienne revienne à Gaza, elle devrait travailler avec les Saoudiens et les Émiratis pour tenter de trouver son successeur.