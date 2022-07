Israël et les États-Unis dénoncent les propos de l’observateur des droits humains comme “antisémites”

GENÈVE (AP) – Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont critiqué jeudi un expert mandaté par l’organe des droits de l’homme de l’ONU pour examiner la situation au Moyen-Orient, l’accusant de propos antisémites.

Miloon Kothari a été cité dans les médias comme remettant en cause le droit d’Israël d’être un État membre de l’ONU et faisant allusion à un « lobby juif ». Les commentaires ont alimenté les accusations de longue date d’Israël, des États-Unis et d’autres selon lesquelles l’organisme des droits de l’homme est biaisé contre Israël.

Kothari, originaire d’Inde, est l’un des trois membres de la Commission d’enquête sur le territoire palestinien occupé, créée par le Conseil des droits de l’homme soutenu par l’ONU l’année dernière. La commission a rapidement rétorqué que ses commentaires avaient été délibérément mal cités.

La commission, dirigée par l’ancien chef des droits de l’homme de l’ONU, Navi Pillay, a été créée après la guerre de 11 jours l’année dernière entre Israël et le groupe militant du Hamas à Gaza. Les combats ont tué au moins 261 personnes à Gaza et 14 personnes en Israël, selon le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

La politique d’Israël dans les territoires palestiniens fait depuis longtemps l’objet d’un examen minutieux de la part de la communauté internationale. L’année dernière, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les crimes présumés d’Israël, se concentrant sur les opérations militaires répétées d’Israël à Gaza et l’expansion des colonies juives à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée.

La commission est la première à avoir un mandat à durée indéterminée de l’organe des droits de l’homme de l’ONU, et les critiques disent qu’un tel examen permanent montre un parti pris anti-israélien au sein du conseil des 47 États membres. Les partisans soutiennent la commission comme un moyen de garder un œil sur les injustices subies par les Palestiniens sous des décennies de régime israélien.

Dans une interview publiée lundi par Mondoweiss, une publication en ligne critique de la politique d’Israël envers les Palestiniens, Kothari a parlé du travail et du mandat de la commission. Il a cité un manque de coopération de la part du gouvernement israélien.

Interrogé sur les critiques de certains gouvernements, dont celui du Canada, il a répondu qu’il était “très découragé par les médias sociaux qui sont largement contrôlés par – que ce soit le lobby juif ou des ONG spécifiques – beaucoup d’argent est investi pour essayer de nous discréditer.

Le rôle de la commission, a déclaré Kothari, était d’examiner le droit humanitaire, le droit des droits de l’homme et le droit pénal. « Sur les trois points, Israël viole systématiquement toute la législation », a-t-il déclaré.

“J’irais jusqu’à poser la question de savoir pourquoi ils sont même membres des Nations Unies, parce qu’ils ne respectent pas – le gouvernement israélien ne respecte pas – ses propres obligations en tant qu’État membre de l’ONU”, a-t-il ajouté.

Pillay, dans une lettre au président du Conseil des droits qui a été rendue publique jeudi, a déclaré que les commentaires de Kothari “semblent avoir été sortis de leur contexte” et que la commission “estime nécessaire de clarifier certaines questions compte tenu de la gravité des accusations”.

“La commission ne remet pas en question le statut ou l’appartenance à l’ONU de l’un ou l’autre des États concernés par son mandat”, a écrit Pillay.

Elle a soutenu que les commentaires de Kothari sur les efforts visant à discréditer les membres de la commission avaient été “délibérément mal cités pour laisser entendre que les ‘médias sociaux’ étaient contrôlés par le lobby juif”.

Joint par e-mail, Kothari a fait référence à la lettre de Pillay et a refusé de commenter.

Keren Hajioff, porte-parole du Premier ministre israélien Yair Lapid, a déclaré que la communauté internationale devrait être “indignée” par les commentaires de Kothari.

“Ses remarques racistes sur le ‘lobby juif’ qui contrôle les médias et sa remise en question du droit d’Israël à exister en tant que membre de la famille des nations font écho aux jours les plus sombres de l’antisémitisme”, a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration, l’ambassadrice américaine auprès du Conseil des droits, Michele Taylor, et l’envoyée spéciale du département d’État chargée de surveiller et de combattre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, ont qualifié l’antisémitisme et les préjugés anti-israéliens de “venin toxique” qui a affecté le discours international pendant des années. trop longtemps, y compris dans les institutions des Nations Unies.

Ils ont déclaré que les commentaires de Kothari étaient “scandaleux, inappropriés et corrosifs” et faisaient écho à “des tropes antisémites séculaires”. L’ambassadeur de Grande-Bretagne à Genève, Simon Manley, les a qualifiés d'”inacceptables et offensants”.

Le porte-parole du Conseil, Rolando Gomez, a cité « la longue feuille de route du Conseil des droits de l’homme pour dénoncer toutes les formes de discrimination et de racisme et condamne avec véhémence ces actes odieux ».

Jamey Keaten, Associated Press