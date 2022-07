Israël et les États-Unis dénoncent les propos de l’observateur des droits humains comme “antisémites”

GENÈVE – Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont critiqué jeudi un expert mandaté par l’organe des droits de l’homme de l’ONU pour examiner la situation au Moyen-Orient, l’accusant de propos antisémites.

Miloon Kothari a été cité dans les médias comme remettant en cause le droit d’Israël d’être un État membre de l’ONU et faisant allusion à un « lobby juif ». Les commentaires ont alimenté les accusations de longue date d’Israël, des États-Unis et d’autres selon lesquelles l’organisme des droits de l’homme est biaisé contre Israël.