Israël et les combats du Hamas soulèvent des questions sur les crimes de guerre

Les civils paient un prix particulièrement élevé dans le dernier épisode de violence entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, soulevant des questions urgentes sur la manière dont les lois de la guerre s’appliquent à la conflagration: quelles actions militaires sont légales, quels crimes de guerre sont commis et qui , le cas échéant, sera jamais tenu de rendre des comptes.

Le missile israélien qui a percuté un appartement palestinien a fait un bilan choquant: huit enfants et deux femmes, tués alors qu’ils célébraient une grande fête musulmane, dans l’un des épisodes les plus meurtriers de la guerre entre Israël et les militants palestiniens qui fait rage depuis près d’une semaine. .

Les deux parties semblent violer ces lois, ont déclaré des experts: le Hamas a tiré plus de 3 000 roquettes sur des villes et villages israéliens, un crime de guerre évident. Et Israël, bien qu’il déclare prendre des mesures pour éviter les pertes civiles, a soumis Gaza à un bombardement si intense, tuant des familles et rasant des bâtiments, qu’il constitue probablement un usage disproportionné de la force – également un crime.

Aucune décision juridique n’est possible dans le feu de l’action. Mais certains faits sont clairs. Les frappes aériennes et les barrages d’artillerie israéliens sur Gaza, une enclave appauvrie et densément peuplée de deux millions de personnes, ont tué au moins 192 Palestiniens, dont 92 femmes et enfants, entre lundi dernier et dimanche soir, produisant des images austères de destruction qui se sont répercutées dans le monde entier.

Dans l’autre sens, les missiles du Hamas ont plu sur les villes israéliennes, semant la peur et tuant au moins 10 résidents israéliens, dont deux enfants – un bilan plus important que lors de la dernière guerre, en 2014, qui a duré plus de sept semaines. La dernière victime, un homme de 55 ans, est décédée samedi après que des éclats de missiles ont percuté la porte de son domicile dans la banlieue de Tel Aviv à Ramat Gan. Un soldat israélien a également été tué.

Aucune des deux parties n’étant apparemment capable de remporter une victoire pure et simple, le conflit semble enfermé dans une boucle sans fin d’effusion de sang. Ainsi, l’accent mis sur les victimes civiles est devenu plus intense que jamais en tant qu’indicateur du niveau moral élevé d’une guerre apparemment impossible à gagner.