Israël et les autorités palestiniennes s’accusent mutuellement pour l’attaque contre un hôpital de Gaza

CAMP DE RÉFUGIÉS DE NUSERIAT, bande de Gaza — Une frappe contre un hôpital de la ville de Gaza mardi a fait des centaines de morts, ont déclaré les autorités palestiniennes, suscitant l’indignation dans la région et attisant les craintes d’un conflit plus large alors que le président Biden est parti pour Israël pour un voyage destiné à montrer soutien après l’attaque meurtrière du Hamas contre le pays ce mois-ci.

Israël et le Hamas se sont partagé la responsabilité de l’effusion de sang à l’hôpital al-Ahli, qui semble être la frappe la plus meurtrière contre des civils à Gaza depuis le début du conflit. Les conséquences ont été immédiates et inquiétantes, notamment des affrontements entre manifestants et forces de sécurité israéliennes et palestiniennes en Cisjordanie. La Jordanie a annulé un sommet au cours duquel Biden prévoyait de rencontrer les dirigeants arabes de la région pour chercher des moyens d’empêcher la propagation des tensions.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées dans l’hôpital géré par une branche de la Communion anglicane, l’un des plus grands groupes chrétiens au monde. Les médecins d’Ahli ont rapidement organisé une conférence de presse époustouflante au milieu des morts et des blessés.

Les responsables palestiniens ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait touché la cour de l’hôpital, où les déplacés de Gaza avaient cherché refuge avant une incursion terrestre israélienne attendue. Le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, a qualifié cette frappe de « crime de génocide » qui « révèle le visage laid de cet ennemi criminel ».

Les responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ont nié avoir mené une attaque. L’armée israélienne a blâmé le groupe militant du Jihad islamique palestinien, « affirmant qu’un barrage de roquettes avait été tiré par des terroristes à Gaza, passant à proximité de l’hôpital al-Ahli à Gaza au moment où il a été touché ».

Les Gazaouis morts et blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital al Shifa après l’attaque de l’hôpital al-Ahli le 17 octobre. (Vidéo : AP)

Pourquoi le passage de Rafah vers Gaza est toujours fermé aux convois humanitaires

Alors que la nouvelle de l’explosion de l’hôpital se répandait, des manifestations ont éclaté dans toute la région. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré une période de deuil de trois jours et a ordonné que les drapeaux soient mis en berne, selon WAFA, l’agence de presse officielle palestinienne.

La frappe contre l’hôpital allait certainement se profiler et compliquer la visite prévue de Biden en Israël mercredi, censée être une démonstration de solidarité avec Israël après que des militants du Hamas ont attaqué des dizaines de communautés frontalières le 7 octobre, tuant au moins 1 400 personnes, emportant plus de 1 400 personnes. 200 personnes sont retournées à Gaza en otages et ont déclenché la pire crise que le pays ait connue depuis des décennies.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a déclaré que son pays n’accueillerait pas de sommet prévu avec Biden, le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi et Abbas de l’Autorité palestinienne.

En réponse à l’attaque du Hamas, Israël a étranglé Gaza, une enclave de 40 km de long sous contrôle du Hamas qui abrite 2 millions de personnes, la coupant des livraisons d’aide et de l’électricité au milieu de frappes aériennes torrides et d’une incursion terrestre attendue. L’effet a été ce qu’une agence des Nations Unies a qualifié de crise humanitaire « effrayante » qui a transformé l’enclave densément peuplée et assiégée en un « enfer ».

Les responsables palestiniens ont déclaré, avant l’effusion de sang à l’hôpital, qu’au moins 2 778 personnes avaient été tuées à Gaza et près de 10 000 blessées. La grève des hôpitaux a eu lieu alors que la diminution des réserves de carburant poussait le système de santé de Gaza au bord de l’effondrement. Le seul hôpital d’oncologie de la bande de Gaza sera sur le point d’arrêter ses services en raison des pénuries, ont déclaré des responsables palestiniens.

Des convois d’aide attendaient à l’entrée de Gaza depuis Rafah, à la frontière égyptienne, mais des jours de négociations avec Israël pour les autoriser à entrer ont échoué.

Biden a déclaré mardi qu’il avait demandé à son équipe de sécurité nationale de continuer à recueillir des informations sur ce qui s’était passé à l’hôpital, affirmant que l’effusion de sang l’avait laissé « indigné et profondément attristé ».

« Les États-Unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant ce conflit », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Et nous pleurons les patients, le personnel médical et les autres innocents tués ou blessés dans cette tragédie. »

Une vidéo de la frappe contre l’hôpital, vérifiée par le Washington Post, capture les premiers bruits d’une explosion – un vrombissement dans l’air puis une forte explosion – alors que la caméra fait un panoramique pour montrer des panaches de fumée, teintés d’orange par les flammes. , à travers un ciel nocturne.

Des centaines de personnes ont été tuées par une frappe contre l’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza le 17 octobre, selon un porte-parole palestinien. (Vidéo : @lanasaiif via Twitter)

L’Organisation mondiale de la santé a condamné tout ciblage des établissements de santé. « L’hôpital était opérationnel, avec des patients, du personnel soignant et des personnes déplacées qui y avaient trouvé refuge », a déclaré l’organisation, appelant à la protection des civils et des sites de soins de santé à Gaza.

Au moins 10 hôpitaux de Gaza ont été attaqués depuis le 7 octobre, selon les données recueillies par les Nations Unies.

« C’est un massacre », a déclaré dans un communiqué Médecins sans frontières, qui a imputé la responsabilité de la frappe à l’hôpital à Israël. «C’est absolument inacceptable. … Les hôpitaux ne sont pas une cible. Ce bain de sang doit cesser. Trop c’est trop. »

Ahli appartient et est géré par le diocèse épiscopal de Jérusalem, a déclaré Eileen Spencer, responsable de la branche américaine de collecte de fonds pour le diocèse. L’hôpital de 80 lits gère environ 3 500 visites ambulatoires et environ 300 interventions chirurgicales par mois, selon le site Internet du diocèse. Elle gère également un programme gratuit de détection précoce du cancer du sein.

« Il y a tellement de victimes », a déclaré Spencer, « et il semble que la situation va empirer. »

Un flot d’ambulances a transporté des personnes vers l’hôpital al-Shifa voisin pendant plus de 90 minutes mardi soir, a déclaré Mohammed Kahlout, qui a été témoin des conséquences. « La scène était horrible et incroyable », a déclaré Kahlout. « Les gens criaient et pleuraient. »

L’hôpital Ahli « abritait des milliers de personnes déplacées qui ont été évacuées de force de leurs maisons », a déclaré le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué publié sur Facebook. Le ministère a déclaré que bon nombre des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

L’armée israélienne a ordonné la semaine dernière à tous les civils de la ville de Gaza et des quartiers du nord d’évacuer, ce qui a incité des centaines de milliers de personnes à se diriger vers le sud, vers Gaza. Mais beaucoup ont refusé de partir, et certaines personnes restées dans la ville de Gaza se sont déplacées près d’hôpitaux comme celui d’Ahli, dans l’espoir que les complexes médicaux seraient plus sûrs et moins susceptibles d’être touchés.

De nombreux hôpitaux du nord ont déclaré qu’il était impossible d’évacuer vers le sud.

« Nous savons tous que tous ces hôpitaux et leurs cours accueillent des milliers de personnes déplacées », a déclaré Richard Peeperkorn, représentant de l’OMS pour la Cisjordanie et Gaza, lors d’une conférence de presse. « Ils vont dans ces hôpitaux parce qu’ils s’attendent à des endroits sûrs. Si même un hôpital n’est plus un endroit sûr, qu’est-ce qui l’est ?

Mardi, lors d’un autre incident, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré qu’au moins six personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres blessées lorsqu’une de ses écoles avait été touchée « lors de frappes aériennes et de bombardements des forces israéliennes sur la bande de Gaza ».

L’agence, connue sous le nom d’UNRWA, a déclaré qu’une école du camp de réfugiés d’al-Maghazi abritait 4 000 Gazaouis qui n’avaient nulle part où aller. Il a déclaré avoir fourni les coordonnées de l’école aux « parties concernées ».

« C’est scandaleux », a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, dans un communiqué. « Et cela démontre une fois de plus un mépris flagrant pour la vie des civils. »

L’un des objectifs de Biden lors de ce voyage était d’essayer d’empêcher le conflit de se transformer en une guerre régionale plus large et de réactiver les fronts où l’Iran, l’ennemi juré d’Israël, a d’autres forces alliées.

Quatre combattants du groupe paramilitaire Hezbollah soutenu par l’Iran ont été tués mardi lors d’affrontements le long de la frontière entre Israël et le Liban, dans l’un des pires conflits depuis l’attaque du Hamas. L’armée israélienne a signalé que trois soldats et un civil avaient été blessés par des roquettes antichar tirées de l’autre côté de la frontière.

Biden fait partie des nombreux dirigeants mondiaux qui se sont rendus ou ont annoncé leur intention de se rendre en Israël, nombre d’entre eux tentant également de négocier une pause dans les combats qui permettrait aux ressortissants étrangers de quitter Gaza par le passage de Rafah, à la frontière entre l’Égypte et Gaza, et de laisser entrer le aide humanitaire.

L’armée israélienne a déclaré mardi que ses avions de combat avaient frappé des centres de commandement opérationnels, des infrastructures militaires abritant des agents et des cachettes appartenant au Hamas à Zeitoun et Jabalia dans la partie nord de la bande de Gaza, ainsi qu’au nord de Rafah et Khan Younis au sud.

Le Hamas a déclaré mardi que l’un de ses principaux commandants militaires, Ayman Nofal, avait été tué dans une frappe israélienne. Le ministère de l’Intérieur de Gaza a déclaré qu’environ 80 personnes avaient été tuées dans les frappes, tandis que des dizaines d’autres avaient été blessées.

Le siège a affecté la capacité des intervenants d’urgence à mener même des opérations de recherche et de sauvetage de base. Le matériel d’excavation est rare et il y a peu de carburant.

Les autorités de Gaza ont exhorté les citoyens à donner le carburant qui leur reste au ministère de la Santé pour maintenir les générateurs de l’hôpital en marche et sauver des vies. Un médecin a déclaré au Post qu’il avait trouvé des testaments manuscrits dans les poches des gens.

Islam Dhair, père de quatre enfants qui vit à Rafah, a déclaré que sa vie à Gaza avait été rythmée par des cycles de conflits, « mais rien de tel ». La nourriture et les autres biens manquaient dans son quartier alors que des milliers de personnes arrivaient du nord.

Ghassan Abu Sitta, médecin de Médecins sans frontières, a déclaré mardi qu’il avait déménagé de Shifa à Ahli pour aider à soigner les blessés. Il avait remarqué à quel point la cour d’Ahli était remplie de familles cherchant refuge dans ce qu’elles pensaient être un endroit sûr.

Aujourd’hui, dit-il, beaucoup de ces personnes sont soit mortes, soit blessées.

Abu Sitta a déclaré avoir entendu un cri de missile suivi d’une énorme explosion.

« Je pouvais voir des corps d’enfants, entassés, certains morts, d’autres en mouvement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’hôpital, entourés de corps sous des bâches en plastique ensanglantées. « Il y avait des morceaux de corps partout. »