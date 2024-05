Israël et l’Égypte ont déclaré qu’ils s’apprêtaient à rouvrir le passage de Rafah sous la pression américaine

Israël et l’Égypte ont conclu un accord de principe pour rouvrir à l’aide humanitaire le poste-frontière de Rafah, dans le sud de Gaza, pour la première fois depuis que les Forces de défense israéliennes ont pris le contrôle du côté gazaoui du passage début mai, a rapporté jeudi un média hébreu.

L’accord a été conclu grâce aux pressions américaines exercées sur les deux parties, ajoute le reportage non sourcé de la chaîne publique Kan.

Le passage est fermé depuis que Tsahal a pris le contrôle de la partie gazaouie le 7 mai, l’Égypte ayant déclaré qu’elle refuserait de le rouvrir jusqu’à ce qu’il soit de nouveau sous contrôle palestinien, afin d’éviter d’être perçu comme complice de l’opération militaire israélienne dans l’extrême sud. Ville de Gaza. Dimanche, l’Égypte a repris les livraisons d’aide via le terminal de Kerem Shalom, dans la zone frontalière entre Israël, Gaza et l’Égypte.

Selon Kan, Israël a accepté de retirer ses troupes du passage pour permettre sa réouverture et a tenté de trouver un organisme international pour en assumer la responsabilité.

Cependant, comme aucun corps n’a encore été retrouvé, Israël aurait accepté de permettre temporairement que le passage de la frontière soit contrôlé par des Palestiniens de Gaza, dont il a été prouvé qu’ils n’avaient aucun lien avec le Hamas ou d’autres groupes terroristes.

Aucune date n’a été prévue pour la réouverture du passage à niveau.

Un rapport d’Axios publié plus tôt dans la journée indiquait qu’Israël avait présenté au Caire son projet de redéployer ses forces à l’extérieur du passage pour le défendre, tandis que des représentants des Nations Unies et des Palestiniens non affiliés au Hamas à Gaza le feraient fonctionner.

Des camions transportant de l’aide humanitaire sont photographiés du côté israélien du poste frontière de Kerem Shalom avec la bande de Gaza, dans le sud d’Israël, le 28 mai 2024, dans le contexte du conflit en cours dans le territoire palestinien entre Israël et le Hamas. (Menahem Kahana/AFP)

Les États-Unis envisagent de tenir une réunion trilatérale avec des responsables de la sécurité égyptiens et israéliens au Caire la semaine prochaine sur les questions entourant la frontière entre Gaza et l’Égypte et le passage de Rafah, selon le Washington Post. rapportqui citait trois responsables américains et israéliens anonymes.

La délégation américaine serait dirigée par le directeur principal pour le Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Terry Wolff.

En plus de résoudre les problèmes concernant le terminal de Rafah, la réunion visera également à garantir que le Hamas ne puisse plus introduire clandestinement d’armes dans la bande de Gaza depuis l’Égypte, selon le rapport. Des responsables américains ont déclaré qu’un mur souterrain destiné à bloquer les tunnels, semblable à celui construit à la frontière entre Israël et Gaza, serait discuté lors de la réunion.

« Une première délégation interinstitutions se rendra en Égypte pour donner suite à l’appel entre [US] Président [Joe] Biden et [Egyptian] Président [Abdel Fattah el-] Sissi demande de poursuivre les discussions sur le poste frontière de Rafah et la sécurité des frontières », a déclaré un haut responsable américain, faisant référence à un appel tenu vendredi entre les deux dirigeants et ajoutant qu’une délégation de haut niveau poursuivrait les pourparlers plus tard.

Le maintien de la paix précaire entre Israël et l’Égypte est une priorité absolue pour Biden, indique le rapport Axios, car son administration considère l’Égypte comme un acteur clé dans tout projet pour Gaza d’après-guerre.

L’Égypte elle-même a travaillé pendant des années pour contrecarrer le réseau de tunnels transfrontaliers, les faisant exploser, les inondant d’eau, pompant des gaz toxiques à l’intérieur et même rasant les maisons le long de la frontière pour établir une zone tampon. Cependant, on pense que beaucoup d’entre eux sont encore présents.

L’armée israélienne a annoncé mercredi qu’elle avait pris le contrôle de la route de Philadelphie, le principal corridor frontalier entre Gaza et l’Égypte, affirmant avoir découvert au moins 20 tunnels de contrebande transfrontaliers. En réponse, la chaîne de télévision Al-Qahera, affiliée à l’État égyptien, a cité un Une source « de haut niveau » a déclaré qu’il n’y avait « aucune vérité » dans les informations faisant état de tunnels entre l’Égypte et Gaza.

Des chars de combat de l’armée israélienne opèrent dans le sud d’Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, le 29 mai 2024. (Jack Guez/AFP)

Pendant ce temps, le ministre de la Défense Yoav Gallant a informé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, lors d’un appel téléphonique mercredi soir, du succès de l’opération menée par Tsahal pour reprendre la route de Philadelphie, ont indiqué leurs bureaux.

Le Pentagone a déclaré qu’Austin avait souligné la « nécessité de maintenir des livraisons accrues d’aide humanitaire » et de rouvrir le passage de Rafah.

« Nos partenaires humanitaires travaillant à Gaza nous disent que les conditions sont pires que jamais. Les opérations militaires israéliennes et la fermeture des points de passage rendent extrêmement difficile la distribution de l’aide », a écrit la chef de l’Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, sur X mercredi soir.

Dans une version israélienne de l’appel Gallant-Austin, le bureau de Gallant a déclaré que le ministre de la Défense avait souligné à Austin l’opposition d’Israël à ce que le passage soit géré par le Hamas ou par tout responsable lié à des groupes terroristes.