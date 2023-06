Israël et l’Egypte enquêtent sur un incident meurtrier à la frontière

L’enquête a été lancée après que trois soldats de Tsahal et un responsable de la sécurité égyptienne ont été tués samedi

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est entretenu samedi par téléphone avec son homologue égyptien, Mohamed Ahmed Zaki, de l’échange de tirs à la frontière plus tôt dans la journée, qui a coûté la vie à trois soldats israéliens et à un responsable de la sécurité égyptienne.

Les chefs de la défense ont convenu de prendre des mesures afin de « empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir », selon le communiqué des forces armées égyptiennes.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que « une enquête est menée en pleine coopération avec l’armée égyptienne ».

Les deux parties ont fourni différentes versions de l’escarmouche. Tsahal a d’abord signalé que vers 2h30 du matin, heure locale, samedi, ses soldats avaient mis fin à une opération de contrebande transfrontalière. L’armée israélienne a déclaré plus tard que deux de ses soldats, dont une femme sergent, avaient été abattus à un avant-poste frontalier. Il a ajouté qu’un troisième membre des FDI avait été tué plus tard par « un policier égyptien » qui avait pénétré en territoire israélien. L’intrus a été tué dans l’échange de tirs qui a suivi, et un quatrième soldat de Tsahal a été légèrement blessé, a indiqué l’armée israélienne.

Les forces armées égyptiennes ont déclaré dans un communiqué que le personnel de sécurité des frontières du pays était « poursuivre les éléments du trafic de drogue » lorsqu’un des responsables de la sécurité égyptienne a traversé la frontière et « échange de tirs » avec les Israéliens. Le Caire n’a pas expliqué comment son responsable était entré sur le territoire israélien.

La frontière égypto-israélienne est restée relativement calme depuis que les pays ont signé un traité de paix en 1979. Un porte-parole de Tsahal a été cité par les médias comme ayant déclaré que la dernière incursion connue ayant fait des victimes s’est produite il y a environ 10 ans.