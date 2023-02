Israël et le Soudan finalisent le texte de l’accord de paix, selon le ministre israélien des Affaires étrangères

CNN

—



Israël et le Soudan ont finalisé le texte d’un accord de paix qui sera signé “plus tard cette année”, a annoncé jeudi le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen.

S’exprimant à son retour à Tel-Aviv après une visite à Khartoum, la capitale soudanaise, Cohen a déclaré que le voyage avait été effectué avec le consentement des États-Unis et qu’une cérémonie de signature devrait avoir lieu à Washington “après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil qui sera mis en place dans le cadre du processus de transition en cours dans le pays.

Cohen a souligné le symbolisme d’un accord de paix entre Israël et Khartoum en annonçant la percée.

« Khartoum, la capitale du Soudan, reste dans les mémoires en Israël comme la ville où les pays arabes ont décidé des « trois non » historiques : pas de paix avec Israël, pas de négociations avec Israël et pas de reconnaissance d’Israël. Nous construisons une nouvelle réalité avec les Soudanais, dans laquelle les « trois non » deviendront les « trois oui » : oui aux négociations entre Israël et le Soudan, oui à la reconnaissance d’Israël et oui à la paix entre les États et entre les peuples, ” il a dit.

Le Soudan faisait partie des premiers accords de normalisation de l’Accord d’Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc négociés par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump. Mais après un coup d’État militaire au Soudan en octobre 2021, les dernières étapes du processus avec Khartoum ont été bloquées.

Au cours de la visite, Cohen a rencontré le chef du Conseil souverain au pouvoir au Soudan, le général Abdel Fatah al-Burhan, et de hauts responsables, et a discuté avec eux des étapes vers la signature de l’accord de paix entre Israël et le Soudan dans un proche avenir, la a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Il a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que la visite au Soudan a jeté « les bases d’un accord de paix historique avec un pays arabe et musulman stratégique. L’accord de paix entre Israël et le Soudan favorisera la stabilité régionale et contribuera à la sécurité nationale de l’État d’Israël.

Il a ajouté que la signature « servirait d’opportunité pour l’établissement de relations avec d’autres pays d’Afrique ainsi que pour le renforcement des liens existants avec les pays africains. La relation des pays africains avec Israël est un intérêt commun à la fois pour nous et pour les pays du continent.