Un différend sur le mur frontalier menace de raviver un conflit qui couve, mais il aurait pu être évité avec l’aide de Washington

Après des mois de tensions le long de la Ligne bleue séparant le Liban et Israël, les tentes installées par le Hezbollah libanais – en réponse à un projet israélien de guerre frontalière sur les territoires occupés – pourraient dégénérer en le plus grand conflit entre les deux parties depuis la guerre de 34 jours de 2006.

Le Liban et Israël sont techniquement dans un état de guerre constant, gelé depuis août 2006. Bien que les deux camps aient largement retenu leur feu depuis le milieu des années 2000, une série de provocations a menacé de changer le statu quo de manière dramatique. En 2018, le Conseil supérieur de la défense du Liban a annoncé qu’il avait donné l’ordre d’empêcher Israël de construire un mur frontalier de plusieurs millions de dollars sur le territoire libanais, auquel Tel-Aviv* a répondu que la clôture/le mur était destiné à être construit sur le territoire israélien.

En janvier 2019, après que l’armée israélienne a affirmé avoir découvert des systèmes de tunnels construits sous la zone frontalière avec le Liban, Beyrouth a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) pour se plaindre que le mur frontalier israélien était en cours de construction sur le territoire libanais – violant la résolution 1701 de l’ONU. Tel-Aviv et Beyrouth n’ont jamais officiellement délimité une frontière terrestre internationale convenue d’un commun accord. Au lieu de cela, à la suite du retrait israélien du Sud-Liban en 2000, les Nations Unies ont créé la Ligne bleue pour délimiter les territoires libanais et israélien. La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), créée dans les années 1970, a ensuite été envoyée pour maintenir la paix entre les deux parties, mais est critiquée pour sa fréquente inaction et son inefficacité.

En mars de cette année, Aroldo Lazaro, chef de mission et commandant de la Force de la FINUL, s’est plaint d’un « manque de clarté de la Ligne Bleue » exacerbant les tensions dans la zone frontalière. Pour aggraver les choses, les forces israéliennes ont franchi la ligne bleue pour défricher des terres du côté libanais du mur frontalier, suscitant les protestations des villageois libanais. Israël a également achevé la construction d’une clôture frontalière autour de la partie nord du village de Ghajar, qui se trouve à l’intérieur du Liban et clairement de l’autre côté de la Ligne bleue. À la suite de ces actions, dont Beyrouth avait déjà informé le CSNU des années auparavant, il y a eu des affrontements entre soldats libanais et israéliens, des manifestations organisées par des habitants et même des rapports de tirs de roquettes.

Le village de Ghajar est considéré par Israël comme faisant partie intégrante des hauteurs du Golan, une zone qu’ils ont occupée depuis la Syrie en 1967 puis annexée en 1981. Cependant, la communauté internationale a rejeté l’annexion des hauteurs du Golan, seuls les États-Unis l’ayant récemment reconnu comme appartenant à Israël. Le segment nord du village de Ghajar est internationalement reconnu comme territoire libanais; seul Israël le conteste. Depuis l’année dernière, les Israéliens ont commencé à transformer le village normalement calme en une destination touristique, où des milliers de personnes ont été encouragées à visiter ; cela a également été considéré comme une provocation délibérée du point de vue libanais.















En réponse à cela, l’organisation politique et militaire libanaise populaire Hezbollah a décidé de placer des tentes de l’autre côté de la Ligne bleue dans une autre partie des hauteurs occupées du Golan, connue sous le nom de fermes de Shebaa. La zone se situe au sud de la Ligne bleue de l’ONU et est en fait contestée entre la Syrie et le Liban. La présence de membres du Hezbollah à l’intérieur de la tente a ensuite attiré des menaces de représailles violentes de la part des services de sécurité israéliens, dont le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Selon un article paru dans la publication hébraïque Walla News, Washington a déployé de gros efforts pour faire pression sur l’armée et le gouvernement libanais afin qu’ils retirent les tentes. La Douzième chaîne israélienne a également rapporté le 2 juillet que l’armée israélienne avait envoyé un avertissement au Hezbollah.

L’envoyé américain Amos Hochstein s’est alors précipité au nom de l’administration Biden pour rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu afin de discuter de l’évolution de la crise frontalière. Tous les efforts américains pour résoudre le différend ont tourné autour des concessions du Liban et ont échoué. La semaine dernière, le secrétaire général du Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours télévisé dans lequel il a déclaré que « libérer Ghajar est la responsabilité du peuple libanais, de l’État et de la résistance. » Quant à la perspective de retirer les tentes qui avaient été placées dans la zone des fermes de Shebaa, Nasrallah a clairement indiqué qu’ils ne bougeraient pas et a affirmé que les tentes y étaient stratégiquement placées pour attirer l’attention internationale sur la question du village de Ghajar, affirmant qu’avant le placement des tentes, il n’y avait eu aucune action internationale.

Le problème ici a été l’achèvement d’une barrière de sécurité israélienne au début du mois qui a en fait occupé une partie de la terre libanaise. Le gouvernement américain intervient actuellement pour assumer le poste de médiateur, mais aborde toutes les discussions avec un parti pris pro-israélien clair. Même en tant qu’allié d’Israël, le gouvernement américain aurait dû prévoir que ce problème créerait des tensions, sachant que le Hezbollah libanais avait annoncé qu’il était prêt à entrer dans un conflit à grande échelle avec Israël l’année dernière ; lors des négociations sur la délimitation des frontières maritimes. Pourtant, malgré les protestations du gouvernement libanais auprès de l’ONU remontant à 2019 et les plans clairs de la partie israélienne pour construire son mur frontalier sur le territoire libanais, Washington n’a pas fait pression sur Tel-Aviv pour qu’il reconsidère.

La guerre Liban-Israël de 2006 a fait environ 1 200 morts au Liban et des centaines d’Israéliens, à une époque où le Hezbollah – qui était la principale force libanaise combattant Israël – était relativement primitif par rapport à ce qu’il est aujourd’hui. L’arsenal de roquettes du Hezbollah, relativement basique en 2006, a été mis à jour aujourd’hui pour inclure des missiles de précision capables de faire tomber des immeubles de grande hauteur à Tel-Aviv, tout comme les missiles israéliens abattent des immeubles de grande hauteur à Beyrouth. Le groupe armé libanais dispose d’une armée permanente de 100 000 hommes, sans compter les forces spéciales et les milices alliées. Ceci est pertinent car en 2006, l’armée israélienne a été forcée de se retirer du sud du Liban et n’a rencontré qu’une force estimée à environ 14 000 hommes.

Toute guerre à grande échelle entre le Liban et Israël a le potentiel de déplacer des millions de personnes, de causer des dizaines de milliards de dégâts aux infrastructures et, pire encore, la mort de milliers de civils. En 1982, lorsque l’armée israélienne a lancé son invasion du Liban, elle aurait tué jusqu’à 20 000 Libanais et Palestiniens, dont la majorité étaient des civils. Tout cela aurait pu être évité si les décideurs politiques américains à Washington avaient anticipé ce problème et tenu discrètement leur allié responsable.















La probabilité d’un conflit entre les deux nations du Moyen-Orient est actuellement élevée, cependant, il est plus probable qu’une série limitée de combats soit lancée en premier. Israël n’a clairement aucun intérêt à entrer dans une guerre à grande échelle avec le Liban, mais ne peut pas s’en empêcher lorsqu’il s’agit de plans expansionnistes à la frontière. En raison de l’hésitation de l’establishment militaire et politique israélien à attaquer le Liban, il pourrait plutôt choisir de lancer une mission ciblée contre le Hamas ou le Jihad islamique palestinien (JIP) à l’intérieur du pays, à laquelle le Hezbollah répondrait probablement.

Cependant, cibler les Palestiniens peut être une stratégie poursuivie afin de limiter les combats à un petit conflit qui ne durerait idéalement que quelques jours. Le seul problème avec une telle stratégie est de savoir jusqu’où ira la réponse du Hezbollah et si les factions palestiniennes donneront une réponse large qui incitera l’armée israélienne à aggraver la situation de son côté.

En avril, à la suite d’un assaut israélien contre des fidèles de la mosquée Al-Aqsa, pendant le mois sacré musulman du Ramadan, un barrage de roquettes a été tiré depuis le sud du Liban. Différents politiciens israéliens ont imputé les tirs de roquettes au Hamas ou au mouvement du JIP, mais ce qui était important était le message de l’attaque. Le barrage de roquettes a indiqué que le front nord, qui avait été fermé pendant plus d’une décennie, s’était maintenant rouvert; non seulement cela, mais les actions commises contre les Palestiniens peuvent désormais entraîner une réponse potentielle du territoire libanais. Les projets de murs frontaliers israéliens auraient pu être freinés dès le début, si seulement le gouvernement américain s’était impliqué pour exhorter Israël à s’abstenir d’occuper le territoire libanais. Ce manque de jugement et la volonté de faire pression sur Israël pourraient maintenant déclencher un conflit dévastateur et inutile.

*La Russie reconnaît Jérusalem-Ouest comme la capitale d’Israël, comme indiqué sur le site Web du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères