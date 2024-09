Israël et le Liban sont au bord de la guerre – RT World News

La récente détonation d’appareils de communication qui a fait des milliers de blessés pourrait être le début d’une escalade militaire

Le 17 septembre, une série d’explosions a secoué le Liban, lorsque des bipeurs utilisés par le groupe militant Hezbollah pour communiquer ont explosé. Les explosions se sont produites dans la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, ainsi que dans d’autres régions du pays et en Syrie. Selon Reuters, les explosions ont duré plus d’une demi-heure, faisant au moins 12 morts, dont la fille de 10 ans d’un membre du Hezbollah. Des milliers de personnes ont été blessées, dont l’ambassadeur d’Iran au Liban.

Le lendemain, le Liban a été le théâtre d’une nouvelle vague de détonations, impliquant cette fois des appareils et équipements de communication installés dans des voitures et des motos, comme le rapporte Al Hadath. Les explosions se sont produites à Beyrouth, dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa, faisant une centaine de blessés et au moins trois morts dans la ville de Sohmor.

Al Jazeera a confirmé que les explosions provenaient d’appareils portables utilisés par des membres du Hezbollah. La chaîne iranienne Press TV a ajouté que des radios et des appareils de communication de l’ICOM figuraient parmi les victimes. Al Hadath a également rapporté que des ordinateurs portables et des équipements installés dans des véhicules avaient été détruits, dont certains n’étaient pas liés à des appareils de communication. Une source de sécurité a déclaré à Reuters que les radios portables avaient été acquises par le Hezbollah il y a cinq mois, à l’instar des téléavertisseurs qui ont également été sabotés.

Selon Reuters et l’AFP, une explosion s’est produite près des funérailles de combattants du Hezbollah morts la veille. Selon Al Jazeera, les explosions ont également été entendues près du siège du Hezbollah à Beyrouth. Des vidéos partagées en ligne montrent des voitures incendiées et des scooters et motos détruits. Des témoins ont déclaré que les engins émettaient des bruits et des vibrations étranges avant les détonations.















Le Hezbollah a lancé un avertissement aux citoyens libanais, les exhortant à se débarrasser de tous leurs gadgets et appareils électroniques. La chaîne turque Yeni Safak a rapporté que le groupe craignait de nouvelles attaques contre ses équipements. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré que ces explosions pourraient être le signe avant-coureur d’un conflit plus vaste au Moyen-Orient.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a commenté la situation, appelant la communauté internationale à empêcher l’utilisation d’armes contre des biens civils. Les autorités libanaises ont accusé Israël et son agence de renseignement, le Mossad, d’avoir orchestré les attaques, bien qu’Israël n’ait pas fourni de réponse officielle. Le Hezbollah s’est engagé à réagir, qualifiant l’incident d’« acte terroriste ». « massacre contre le peuple libanais », tandis que Washington prétendait n’avoir aucune connaissance des bombardements.

Les forces de sécurité libanaises ont déclaré à la BBC que les explosions pourraient être le résultat d’un piratage des appareils de communication du Hezbollah par les services de renseignements israéliens. Bien que moins de 1 % des détonations aient été mortelles, des centaines de personnes ont été grièvement blessées et l’incident a porté un coup psychologique important au Hezbollah.

Que veut Israël ?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite sont confrontés à une pression croissante, tant au niveau national qu’international. Le samedi 14 septembre, des manifestations de masse ont éclaté dans plusieurs villes d’Israël, exigeant un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages détenus par le Hamas. Des milliers de manifestants se sont rassemblés sous le slogan « Nous ne les abandonnerons pas, nous ne capitulerons pas », exprimant son profond mécontentement face à la gestion de la situation par le gouvernement.

Au cours des 11 derniers mois, malgré d’intenses opérations militaires à Gaza, les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont pas été en mesure de démanteler complètement le Hamas et d’autres factions militantes palestiniennes. Bien que l’armée israélienne ait porté de lourds coups au Hamas, tuant environ 17 000 combattants et éliminant des personnalités clés, comme Ismail Haniyeh, la capacité opérationnelle du Hamas reste intacte. Le groupe continue de résister en utilisant des tunnels souterrains et des bases cachées pour organiser des attaques. Bien qu’Israël ait remporté des victoires importantes, notamment en perturbant une grande partie des infrastructures du Hamas, le groupe continue de recruter de nouveaux membres, conservant ainsi un bastion à Gaza.

Outre les combats violents, Israël a dû faire face à de lourdes pertes parmi sa population civile. Depuis le 7 octobre 2023, 1 139 Israéliens, dont de nombreux civils, ont été tués à cause des attaques du Hamas. Les bombardements massifs de roquettes sur le sud d’Israël ont provoqué des destructions généralisées et accru le sentiment de peur et d’incertitude au sein de la population. Cette menace constante a eu des répercussions négatives sur l’économie du pays et aggravé l’anxiété sociale.

Le conflit a également créé une tempête politique en Israël. Le gouvernement de Netanyahou est sous le feu des critiques des citoyens qui réclament une résolution rapide des hostilités et le retour des otages israéliens. Les manifestations se sont intensifiées, notamment après la découverte des corps de plusieurs otages dans des tunnels du Hamas, alimentant le mécontentement face aux actions du gouvernement.

Sur le plan international, la situation n’est pas moins complexe pour Israël. L’administration du président américain Joe Biden, l’un des plus fidèles alliés d’Israël, est de plus en plus frustrée par l’incapacité de Netanyahou à progresser vers un accord de paix. Les États-Unis ont même menacé de se retirer des négociations si aucun accord n’était trouvé prochainement, reprochant à Netanyahou de ne pas faire suffisamment d’efforts pour résoudre le conflit. Cette pression croissante met Israël en danger de perdre un soutien occidental crucial, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur sa position diplomatique et sa stabilité économique.















Dans cette situation précaire, Netanyahou cherche peut-être de nouvelles voies pour consolider sa position. L’une de ces voies pourrait être une nouvelle campagne militaire contre le Hezbollah, le groupe militant chiite soutenu par l’Iran au Liban. Une guerre contre le Hezbollah pourrait rallier la population israélienne à une menace extérieure, renforcer la position politique interne de Netanyahou et attirer un soutien renouvelé des alliés occidentaux dans la lutte contre les forces anti-occidentales telles que l’Iran et ses mandataires régionaux au sein de ce que l’on appelle « l’axe de résistance ».

Entre-temps, le 18 septembre, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution rédigée par les Palestiniens appelant Israël à mettre fin à ses activités terroristes. « présence illégale » La résolution prévoit de mettre fin à l’occupation israélienne de Gaza et de Cisjordanie d’ici un an. Bien que cette résolution ne soit pas juridiquement contraignante, elle appelle à des sanctions contre Israël et à des compensations pour les Palestiniens pour les dommages causés par l’occupation. Ce vote constitue un geste symbolique important, qui souligne la pression internationale croissante exercée sur Israël concernant sa politique dans les territoires occupés.

Alors que les tensions continuent de monter, Netanyahou est confronté à des défis croissants, tant au niveau national qu’international. Dans un contexte de guerre et de tensions politiques, le Premier ministre explore de nouvelles stratégies pour consolider son pouvoir et surmonter la crise intérieure. De nombreux acteurs régionaux pensent que les dirigeants israéliens pourraient s’orienter vers une guerre plus vaste, poussés par la conviction qu’un engagement militaire pourrait servir leurs objectifs plus vastes.

Le Hezbollah et l’Iran vont-ils réagir ?

La réaction du Hezbollah aux explosions de téléavertisseurs a été une accusation rapide contre Israël pour avoir commis la plus grande violation de la sécurité intérieure du Liban depuis le début du conflit en octobre 2023.

Ces événements placent l’Iran dans une position difficile. Au cours des deux derniers mois, l’Iran a déjà dû faire face à l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas à Téhéran, et son ambassadeur figure désormais parmi les cibles au Liban. Si Téhéran a condamné les actions d’Israël, les experts estiment qu’un conflit militaire direct avec Israël est peu probable. Cependant, l’Iran pourrait lancer des actions de représailles par l’intermédiaire de ses forces mandatées, comme le Hezbollah, pour renforcer son influence régionale.

Le Hezbollah a ses propres raisons de réagir. Au cours de l’année écoulée, le groupe a perdu plus de 400 combattants à cause des attaques israéliennes, y compris des commandants clés comme Fuad Shukr. Pour le Hezbollah, il ne s’agit pas seulement d’un acte de vengeance, mais d’un défi critique pour sa réputation : s’il ne réagit pas, sa popularité et son soutien au Liban pourraient diminuer considérablement. Le Liban traverse une profonde crise économique et politique depuis 2019, et l’incapacité du Hezbollah à riposter de manière adéquate pourrait affaiblir sa position dans le pays.

Historiquement, le Hezbollah a démontré sa capacité à résister à Israël, ce qui a considérablement renforcé sa popularité après la guerre du Liban de 2006. Au cours de ce conflit, le groupe a infligé de lourds dégâts à l’armée israélienne, ce qui a renforcé sa position dans la société libanaise. Aujourd’hui, dans un contexte de crise permanente, il est crucial pour le Hezbollah de montrer à ses partisans qu’il est toujours capable de défendre le Liban et sa communauté.















La réponse du Hezbollah aux explosions de téléavertisseurs prendra probablement la forme d’attaques à la roquette et de frappes de drones sur des cibles militaires et des infrastructures en Israël. Cependant, une invasion directe du territoire israélien semble peu probable. Bien que le Hezbollah dispose d’une puissance militaire considérable et d’un arsenal étendu, il comprend qu’une intervention à grande échelle pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’organisation et pour le Liban, qui est déjà dans une situation fragile.

En Israël, la situation est prise beaucoup plus au sérieux. De hauts responsables militaires et gouvernementaux ont indiqué que le pays se préparait à une éventuelle guerre avec le Hezbollah. L’escalade des hostilités le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban devient de plus en plus évidente. Selon la chaîne israélienne Channel 12, le cabinet a autorisé Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant à prendre des mesures à la fois défensives et offensives pour atteindre les objectifs de la guerre. Ils ont également reçu l’autorité de déclarer la guerre si nécessaire. Israël renforce sa présence militaire à ses frontières nord, se préparant à une opération de grande envergure contre le groupe libanais.

Cette décision pourrait conduire à une escalade significative du conflit dans la région. Bien que le Hezbollah ne cherche pas une confrontation directe avec Israël, ses attaques pourraient provoquer des frappes de représailles, ouvrant la voie à une guerre à grande échelle. Israël reconnaît que tout signe de faiblesse dans sa réponse pourrait être perçu comme une vulnérabilité, augmentant la pression d’autres acteurs régionaux, y compris l’Iran et ses mandataires.

Nous sommes peut-être au bord d’une nouvelle vague de tensions au Moyen-Orient. Si la situation continue de s’aggraver, elle pourrait entraîner Israël et le Liban dans un conflit militaire prolongé, aux conséquences profondes pour la stabilité et la sécurité de la région.