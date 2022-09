Israël et le Liban se rapprochent de la résolution du différend maritime alors qu’un groupe terroriste menace de forer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’administration Biden a intensifié la pression sur Israël et le Liban ces dernières semaines pour parvenir à une résolution d’un différend vieux de plusieurs décennies sur les frontières maritimes, y compris une petite bande de la mer Méditerranée riche en pétrole et en gaz.

Pendant des décennies, Israël et le Liban ont été enfermés dans des négociations non directes, principalement avec l’aide de médiateurs américains, sur une zone de 860 kilomètres carrés de la mer que les deux pays espèrent explorer pour les ressources pétrolières et gazières.

Les négociations entre les deux pays, qui n’ont pas de relations diplomatiques et ont mené de multiples guerres, ont été renouvelées il y a deux ans et semblent progresser cette semaine.

Alors que les commentaires du Premier ministre israélien par intérim, Yair Lapid, et du président libanais Michel Aoun indiquent qu’un accord pourrait être conclu, les tensions persistantes entre les voisins risquent toujours d’être minées par l’organisation terroriste libanaise soutenue par l’Iran, le Hezbollah, d’autant plus qu’Israël semble déterminé à pousser en avant avec la production à Karish, une nouvelle plate-forme gazière offshore non loin des eaux litigieuses.

Tony Badran, chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD) basée à Washington, a déclaré à Fox News Digital cette semaine que pour que l’accord s’effondre à ce stade, il faudrait quelque chose de dramatique, surtout parce que les États-Unis semblent déterminés à pousser Israël céder aux exigences du Hezbollah concernant la souveraineté libanaise sur toute la zone contestée.

Les États-Unis – d’abord sous Obama, puis Trump et maintenant avec Biden – ont fait pression pour une solution comme moyen de créer de nouvelles sources de revenus pour le Liban, un pays au bord de l’effondrement économique, a déclaré Badran.

“Israël avait déjà commencé à forer dans des champs qui sont tous en dehors de la zone contestée, et l’administration Obama, selon le médiateur américain de l’époque, voulait encourager les entreprises internationales, qui hésitent à travailler dans des zones de litige ou de conflit, à venir et opèrent au Liban », a déclaré Badran.

“Le différend n’a pas affecté la capacité d’Israël à développer et à exporter son gaz – même le plus petit champ de Karish ne se trouve pas dans la zone contestée. Le différend n’a affecté que la capacité du Liban à forer”, a-t-il ajouté.

Désireuse d’injecter de l’argent au Liban, l’administration Biden a fait de la conclusion de cet accord une priorité essentielle, en envoyant dans la région le conseiller principal du département d’État américain pour la sécurité énergétique mondiale, Amos Hochstein. Il est particulièrement désireux de conclure les négociations avant que les Israéliens ne se rendent aux urnes le 1er novembre et avant que la production ne commence à Karish.

Badran a déclaré que les États-Unis espéraient qu’Israël renoncerait à ses revendications sur l’ensemble de la zone contestée afin d’apaiser le Hezbollah, qui a menacé de torpiller les pourparlers et d’attaquer les intérêts israéliens dans et autour de Karish.

“D’après les bavardages en provenance du Liban, cependant, il semble que, jusqu’à présent du moins, le Hezbollah est satisfait de ce que l’administration Biden propose”, a-t-il déclaré.

Lundi, un porte-parole du Premier ministre israélien a déclaré que la production à Karish « commencerait sans délai, dès que possible » malgré les menaces du Hezbollah ou la pression américaine.

Lapid, qui était à New York cette semaine pour l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré qu’il avait donné à son équipe de négociation “des paramètres très clairs” pour parvenir à un accord avec le Liban. Son conseiller à la sécurité nationale Eyal Hulata a rencontré le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord Brett McGurk en marge de l’AGNU pour discuter de la question. La réunion a été qualifiée de “bonne et productive” par les responsables israéliens.

Un porte-parole du Premier ministre israélien, qui s’est exprimé de manière anonyme pour aborder la question, a déclaré : « Israël pense qu’il est à la fois possible et nécessaire de parvenir à un accord sur une frontière maritime entre le Liban et Israël d’une manière qui serve les intérêts du citoyens des deux pays. Un tel accord sera très bénéfique et renforcera la stabilité régionale.

Au Liban, le président Aoun a également indiqué cette semaine qu’il y avait des progrès.

“Les négociations pour délimiter la frontière maritime sud sont arrivées à leur phase finale, d’une manière qui garantit les droits du Liban à l’exploration gazière et pétrolière dans les champs spécifiés de sa zone économique exclusive”, a déclaré lundi Aoun, selon les médias locaux.

S’exprimant lors d’une réunion avec la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Joanna Wronecka, Aoun a ajouté que “la communication avec le médiateur américain Amos Hochstein est en cours sur certains détails techniques liés au processus de démarcation”, et il a exprimé l’espoir que “l’exploration dans les eaux libanaises contribuera à relancer l’économie libanaise, qui a connu un déclin important au cours des dernières années, en plus de renforcer la sécurité et la stabilité dans le sud.

“Nous avons entendu le président libanais Michel Aoun dire cette semaine qu’il est à peu près prêt à parvenir à un accord, il serait donc très surprenant que le Hezbollah sape cela”, a déclaré Amir Avivi, PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël (IDSF). .

L’IDSF est une ONG de 4 000 membres qui étaient d’anciens officiers de diverses organisations de défense israéliennes et qui suit de près l’évolution de la situation.

“Je pense qu’ils essaieront en fait de s’attribuer le mérite de cet accord et de dire que ce sont eux qui ont réussi à faire faire à Israël plus de concessions”, a déclaré Avivi.

Avivi a déclaré qu’Israël était intéressé à conclure un accord avec le Liban dans l’espoir qu’il apportera la stabilité à son voisin du nord et profitera à l’ensemble de la région. Il a également déclaré qu’il était important de voir le différend au-delà d’Israël et du Liban, mais dans le contexte plus large d’autres acteurs régionaux, à savoir la Russie, la France et l’Iran.

“La Russie a une forte présence dans la région du Liban et de la Syrie, et je peux dire qu’elle n’est certainement pas intéressée à voir une détérioration de la situation ou même une grande opération de guerre entre Israël et le Liban”, a déclaré Avivi, ajoutant que La Russie était également en train de se retirer de la région alors qu’elle combattait la guerre en cours en Ukraine.

La France est également une force très dominante en ce qui concerne le Liban, une ancienne colonie, a-t-il déclaré. Avec une crise économique et énergétique croissante en Europe, les sources de gaz méditerranéennes deviennent de plus en plus précieuses.

“Il est entendu qu’Israël pourrait en fait être une solution, dans une certaine mesure, pour acheminer du gaz vers l’Europe, et cela dépend beaucoup de l’opérationnalité de Karish”, a-t-il déclaré.

Quant à l’Iran, Avivi a déclaré que le régime islamique radical était confronté à un dilemme quant à savoir s’il fallait renforcer le Hezbollah en tant que moyen de dissuasion menaçant le long de la frontière nord d’Israël, ce qui pourrait entraîner Israël dans un autre conflit avec le Liban, ou se retirer de peur qu’Israël ne détruise le groupe. totalement.

“Si nous nous trouvons dans une situation où Israël s’engage dans une vaste opération qui détruit les capacités du Hezbollah – et c’est exactement ce qui va se passer – l’Iran perdra probablement sa force la plus puissante pour dissuader toute attaque d’Israël contre lui-même”, a déclaré Avivi, ajoutant que Israël a l’intelligence et les capacités pour le faire.

S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies jeudi, le Premier ministre libanais Mohammad Najib Azmi Mikati a évoqué le différend sur ses frontières maritimes, affirmant qu’il “réaffirmait l’engagement absolu du Liban envers sa souveraineté, sa richesse et ses droits dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive”.

Cependant, il a ajouté que le Liban avait “un désir sincère de parvenir à une solution négociée qui se fait attendre depuis longtemps”.