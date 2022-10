Israël et le Liban conviennent d’un accord historique sur la frontière maritime

L’accord, qui doit être officiellement approuvé dans les deux pays, a été salué par les dirigeants de Beyrouth et de Jérusalem comme une percée historique.

JERUSALEM – Les dirigeants israéliens et libanais semblent avoir convenu d’un accord négocié par les États-Unis qui permettra aux deux pays d’exploiter les gisements de gaz dans l’est de la Méditerranée, mettant fin à un différend de plusieurs décennies sur leur frontière maritime, atténuant les tensions militaires croissantes et fournissant potentiellement des milliards de dollars à l’effondrement de l’économie libanaise.

“C’est une réalisation historique qui renforcera la sécurité d’Israël, injectera des milliards dans l’économie israélienne et assurera la stabilité de notre frontière nord”, a déclaré mardi le Premier ministre israélien Yair Lapid dans un communiqué.

Dans un tweet, le président libanais Michel Aoun a déclaré qu’il espérait que l’annonce serait faite dès que possible, ajoutant que “la version finale de l’offre est satisfaisante pour le Liban et répond à ses demandes et préserve ses droits sur ses richesses naturelles”.