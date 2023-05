Israël et le Jihad islamique conviennent d’un cessez-le-feu, mettant fin à cinq jours de conflit

TEL AVIV – Israël et le Jihad islamique, le groupe militant basé à Gaza, ont convenu d’un cessez-le-feu samedi soir, mettant fin à un épisode de violence de cinq jours qui a tué au moins 33 personnes à Gaza et deux personnes en Israël.

« Une série de combats, de résistance et de fermeté a pris fin, mais notre résistance est renouvelée, plus forte et plus agressive », a déclaré samedi soir un communiqué d’un groupe de coordination de factions militantes à Gaza, dont le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige l’enclave. , et le Jihad islamique, son plus petit rival qui s’est engagé à plusieurs reprises avec Israël ces dernières années.