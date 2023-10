Israël et le Hezbollah échangent des tirs face aux craintes d’une escalade régionale | Conflit israélo-palestinien Actualités

Israël a déclaré sa frontière nord avec le Liban zone militaire fermée après des affrontements meurtriers avec le Hezbollah alors que les craintes grandissent de l’ouverture d’un autre front au milieu des bombardements en cours sur la bande de Gaza.

Israël a averti dimanche les civils de ne pas s’approcher à moins de 4 km de la frontière libanaise, sinon ils pourraient subir des tirs. Il a demandé aux personnes vivant dans les zones frontalières, qui regorgent de petites villes et villages ruraux, de rester à proximité des abris.

Cela survient après qu’une personne a été tuée dimanche matin dans les attaques du Hezbollah, qui ont été accueillies par des tirs d’artillerie du côté israélien.

Le groupe politique et militaire libanais a déclaré que ses attaques étaient une réponse aux frappes israéliennes sur le Liban la veille, qui ont tué deux civils et un caméraman de Reuters qui filmait près de la frontière.

Israël a déclaré qu’il enquêtait sur le meurtre du journaliste de Reuters Issam Abdallah. Des images diffusées en ligne montrent qu’Abdallah et d’autres collègues étaient clairement identifiés comme « Presse » lorsqu’ils ont été visés par un projectile lancé depuis Israël.

La décision israélienne de dimanche marque une étape majeure dans les efforts visant à se préparer à la possibilité que le Hezbollah ouvre un deuxième front et vienne en aide aux combattants du Hamas dans la bande de Gaza.

Israël a également frappé les aéroports syriens d’Alep et de Damas dans le but apparent d’empêcher l’Iran d’utiliser la Syrie pour entrer dans le conflit. Téhéran n’a pas officiellement menacé de se joindre à la guerre, mais a déclaré qu’Israël subirait des conséquences s’il n’arrêtait pas ses attaques sur Gaza.

« Représailles du tac au tac »

Ali Hashem d’Al Jazeera, en reportage depuis Ayta Ash Shab au Liban, a déclaré que les représailles se poursuivent entre Israël et le groupe armé libanais le long de la frontière israélo-libanaise.

« Tout ce qui se passe à cette frontière est lié à ce qui se passe à Gaza. Ce front pourrait être le plus préoccupant pour Israël en raison de la qualité des armes dont dispose le Hezbollah. Le groupe a stocké des dizaines de milliers de roquettes », a déclaré Hachem.

« Il y a donc une inquiétude quant au type de guerre qui pourrait éclater sur ce front, au cas où la situation à Gaza s’aggraverait. »

Les combattants du Hamas ont pris d’assaut Israël lors d’une attaque sur plusieurs fronts sans précédent la semaine dernière, tuant environ 1 300 Israéliens et faisant environ 150 prisonniers.

Depuis, Israël bombarde l’enclave de Gaza, lui coupant l’eau, l’électricité et Internet. Ses forces semblent se préparer à une attaque terrestre, promettant d’intensifier la guerre même si ses frappes aériennes ont jusqu’à présent tué au moins 2 329 Palestiniens, dont 724 enfants.

Au Liban plus tôt cette semaine, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a averti que le Hezbollah avait mis en place des scénarios au cas où Israël avancerait dans ses frappes sur Gaza.

Le groupe de défense des droits de Human Rights Watch (HRW) a déclaré avoir vérifié des images prises au Liban et à Gaza respectivement mardi et mercredi, montrant de multiples utilisations de phosphore blanc tiré par l’artillerie sur le port de la ville de Gaza et deux zones rurales le long de la frontière. Frontière Israël-Liban.

Le phosphore blanc est un produit chimique mortel capable de brûler la peau humaine et les tissus profonds dont l’utilisation est interdite dans les zones abritant des populations civiles par une convention des Nations Unies.