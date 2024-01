Israël et le Hamas réfléchissent à un accord de paix de 6 semaines qui libérerait les otages

Nouvelles





Israël et le Hamas envisagent une proposition de pause de six semaines dans les combats qui pourrait permettre la libération de tous les otages civils de Gaza après 117 jours de captivité, mais une fin définitive de la guerre reste incertaine.

L’accord – élaboré par les négociateurs américains, égyptiens et qatariens – propose un plan en trois étapes qui verrait Israël arrêter son avance militaire à Gaza pendant six semaines afin que le Hamas puisse rassembler ses otages. des sources proches du dossier ont déclaré au Washington Post.

Le groupe terroriste libérerait alors tous les otages civils, en donnant la priorité aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées et à ceux qui ont besoin de soins médicaux.

La première phase verrait également le Hamas libérer les corps des 27 otages qui seraient morts en captivité. En excluant les morts, Israël estime que le Hamas détient 109 otages à Gaza.

La deuxième phase de l’accord inclurait la liberté des femmes soldats israéliennes qui ont également été kidnappées le 7 octobre. Contrairement aux propositions précédentes qui ont été rejetées, l’accord actuel ne comprend pas de phase au cours de laquelle toutes les troupes de Tsahal seront libérées.

L’accord de cessez-le-feu actuel verrait l’armée israélienne suspendre ses opérations militaires à Gaza pendant six semaines. Armée israélienne/AFP via Getty Images

La fumée s’élève au-dessus de Gaza suite à une frappe aérienne israélienne visant les terroristes du Hamas. AFP via Getty Images

Semblable à l’accord de cessez-le-feu de novembre qui a permis la libération de plus de 100 otages, le nouvel accord appelle Israël à libérer trois prisonniers palestiniens pour chaque otage, ont ajouté les sources.

Avec la libération des otages et une pause de six semaines, les deux parties permettraient également à davantage d’aide humanitaire d’atteindre les réfugiés à Gaza et de rendre les hôpitaux, les services d’eau et les boulangeries à nouveau opérationnels dans toute la bande.

Les détails de l’accord ont été précisés lors d’une conférence à Paris ce week-end à laquelle participait le directeur de la CIA, William Burns, qui a été sollicité par le président Biden pour aider à faire avancer les négociations et à apaiser les tensions entre le Qatar et Israël.

Outre la libération des otages, l’accord augmenterait l’aide aux réfugiés de Gaza. REUTERS

La quasi-totalité des 2 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre. REUTERS

« Nous espérons pouvoir franchir la ligne d’arrivée dans un avenir proche ; nous sommes plus proches que nous ne l’avons jamais été », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, après le voyage de Burns.

Malgré son objectif ambitieux d’une pause insaisissable dans la guerre, la proposition a été décrite comme un « cadre » simple qui ne ferait que deux ou trois pages, ont indiqué les sources au WaPo.

Bien que peu de détails soient confirmés pour l’instant, les négociateurs estiment qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction qui pourrait aboutir à une proposition appropriée formulée et présentée à Israël et au Hamas d’ici la semaine prochaine.

Alors que le Hamas a appelé à un accord prévoyant un cessez-le-feu permanent, Israël a déclaré que la guerre ne se terminerait pas tant que le groupe terroriste ne serait pas détruit. REUTERS

Mais il reste difficile de savoir si l’une ou l’autre envisagera même le projet de version, car les deux parties ont publiquement signalé plusieurs des conditions énoncées dans le document comme non valables.

Le Hamas a exprimé clairement ce qu’il souhaite voir dans un accord, notamment la fin complète de la guerre et la liberté de tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a confirmé que le groupe avait reçu le projet mardi, notant que l’accord final devrait inclure le « retrait complet des forces d’occupation de la bande de Gaza ». Al Jazeera rapporte.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que ses pays ne libéreraient pas « des milliers de terroristes » en échange des otages à Gaza. X/IsraëlPM

La vision du Hamas contraste toutefois fortement avec celle d’Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu rejetant à plusieurs reprises de telles conditions.

« Nous ne retirerons pas Tsahal de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes », a affirmé Netanyahu lors d’une apparition en Cisjordanie mardi.

« Rien de tout cela n’arrivera. Que va-t-il se passer ? Victoire absolue », a-t-il réitéré.











