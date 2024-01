Israël et le Hamas ont convenu d’un accord sur les médicaments pour les otages et l’aide à Gaza, selon le Qatar

CNN

Le Qatar affirme avoir négocié un accord entre Israël et le Hamas prévoyant la livraison de médicaments à Otages israéliens à Gaza en échange de la livraison de médicaments et d’une aide humanitaire aux civils palestiniens.

“Des médicaments ainsi que d’autres aides humanitaires doivent être livrés aux civils de la bande de Gaza, dans les zones les plus touchées et les plus vulnérables, en échange de la livraison des médicaments nécessaires aux captifs israéliens à Gaza”, a déclaré mardi le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué. posté sur X.

Les médicaments et l’aide quitteront Doha mercredi et se dirigeront vers l’Egypte avant d’être transportés vers Gaza, a ajouté le ministère. On ne sait pas exactement quand les médicaments devraient arriver à Gaza.

Les proches du plus de 100 otages restants que l’on croit vivants à Gaza réclament que des médicaments soient distribués à leurs proches.

Cela fait plus de trois mois que les combattants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant plus de 240 en otages. Le Forum des otages et des familles disparues, un groupe de défense des familles des victimes, affirme que chaque nouveau jour de captivité met davantage leur vie et leur santé en danger.

Menahem Kahana/AFP/Getty Images Un char israélien prend position près de la frontière avec Gaza le 16 janvier.

Au moins un tiers des otages souffrent de maladies chroniques et ont besoin de médicaments, a indiqué le forum dans un rapport publié la semaine dernière, ajoutant que « d’autres souffrent de maladies liées aux dures conditions de captivité, qui incluent la torture mentale et physique ».

Depuis la fin d’une trêve d’une semaine en novembre, Israël a intensifié ses opérations militaires dans l’enclave assiégée. Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mardi que depuis le début de la guerre, 24 285 Palestiniens ont été tués. Parmi les morts figurent 10 600 enfants, précise le communiqué.

De graves pénuries de médicaments et de fournitures médicales à Gaza ont conduit à effectuer des opérations sur des enfants sans anesthésie, selon l’UNICEF et un chirurgien britannique qui dirigeait une équipe médicale d’urgence à l’hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza.

L’annonce du Qatar intervient quelques jours après que le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que le directeur de l’agence d’espionnage israélienne du Mossad, David Barnea, avait conclu un accord avec le Qatar sur la livraison de médicaments aux otages détenus par le Hamas à Gaza.

Le Qatar a joué un rôle clé dans la négociation d’un accord entre le Hamas et Israël qui a conduit à une brève trêve en novembre et à la libération de plus de 100 otages, ainsi que de centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a contribué à faciliter la libération des otages en novembre, n’a pas pu rendre visite aux prisonniers restants à Gaza et ne sait pas où ils se trouvent, a-t-il déclaré à CNN.

On ne sait pas encore si la Croix-Rouge aidera à distribuer les médicaments aux otages. Au cours du week-end, un responsable proche des discussions a déclaré à CNN que la Croix-Rouge ne jouerait aucun rôle dans les livraisons.

Les médicaments sont destinés à plus de 40 otages qui, selon Israël, en auraient besoin, selon le responsable, qui a également déclaré que le Hamas n’accepterait l’accord que si davantage de médicaments étaient envoyés aux hôpitaux et aux Palestiniens de Gaza.

Tout au long de la guerre, Israël a autorisé l’entrée à Gaza d’une quantité limitée d’aide et de médicaments, mais il en faut bien davantage. groupes humanitaires dire. Les Nations Unies s’est plaint qu’Israël a rejeté les missions visant à livrer des fournitures au nord de Gaza.

On estime que 1,9 million de personnes, soit 85 % de la population de Gaza, sont désormais déplacées à l’intérieur du pays, dit l’ONUalors que seuls 15 des hôpitaux de l’enclave restent opérationnels.