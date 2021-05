Israël et le Hamas conviennent d’un cessez-le-feu

JÉRUSALEM – Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin, quelques heures après que les deux parties ont accepté de mettre fin à plus de 10 jours de combats qui avaient fait des centaines de morts. La trêve, négociée par l’Égypte, Un haut responsable du Hamas basé au Qatar a confirmé dans un entretien téléphonique que le groupe avait accepté un cessez-le-feu négocié par l’Égypte, à partir de 2 heures du matin vendredi, 19 heures jeudi dans l’est des États-Unis. Le gouvernement égyptien a confirmé le calendrier de la trêve. En Israël, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé que son cabinet de sécurité avait voté à l’unanimité pour accepter la proposition égyptienne, mais a averti «que la réalité sur le terrain déterminera la poursuite de la campagne». Dans un discours diffusé par la Maison Blanche, le président Biden a déploré «la mort tragique de tant de civils, y compris des enfants», et a loué les responsables israéliens et égyptiens. Notant qu’il s’était entretenu avec M. Netanyahu à six reprises pendant la crise, il a déclaré: «Je le félicite pour la décision de mettre fin aux hostilités actuelles en moins de 11 jours.»

Il a promis de mobiliser des ressources internationales pour reconstruire Gaza, ajoutant: «Nous le ferons en partenariat complet avec l’Autorité palestinienne – et non le Hamas, l’Autorité – d’une manière qui ne permet pas au Hamas de reconstituer son arsenal.» Depuis le 10 mai, le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, a tiré des roquettes sur Israël et Israël a bombardé des cibles à Gaza. Des sirènes ont retenti dans les villes israéliennes bordant la bande de Gaza dans les minutes qui ont suivi l’annonce israélienne, indiquant que les militants continuaient à tirer des roquettes. Il y a eu une médiation intensive entre le Hamas et Israël, qui ne se parlent pas directement, par plusieurs nations au milieu de la pression internationale croissante pour arrêter les combats, et les deux parties ont déclaré cette semaine qu’elles étaient ouvertes à un cessez-le-feu. La campagne aérienne et d’artillerie israélienne a tué plus de 230 personnes à Gaza, dont beaucoup de civils, et gravement endommagé les infrastructures du territoire appauvri, y compris les systèmes d’eau douce et d’égouts, le réseau électrique, les hôpitaux, les écoles et les routes. La cible principale a été le vaste réseau de tunnels du Hamas pour déplacer les combattants et les munitions, et Israël a également cherché à tuer les dirigeants et les combattants du Hamas. Plus de 4 000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza depuis le 10 mai, tuant 12 personnes, pour la plupart des civils.

M. Netanyahu a rencontré jeudi son cabinet de sécurité pour examiner jusqu’où l’armée était allée en endommageant le Hamas, notamment en détruisant son réseau de tunnels et son arsenal de roquettes et de lanceurs. Lui et d’autres responsables israéliens avaient insisté sur le fait que le bombardement de Gaza se poursuivrait aussi longtemps qu’il le faudrait pour sauvegarder la sécurité israélienne. Des diplomates d’Égypte, du Qatar et des Nations Unies ont joué un rôle de médiateur entre les deux parties. Le Hamas n’a jamais reconnu l’existence d’Israël et Israël considère le Hamas comme une organisation terroriste. L’annonce du cessez-le-feu faisait également suite à des pressions en coulisse de l’administration Biden. Les États-Unis n’ont aucun contact avec le Hamas, qu’ils considèrent également comme un groupe terroriste par l’Union européenne, mais l’administration a néanmoins joué un rôle important dans les efforts visant à mettre fin au conflit. Il a exhorté M. Netanyahu à accepter un cessez-le-feu avant que le soutien international à Israël ne s’évapore, et il a envoyé un envoyé, Hady Amr, pour rencontrer en personne des politiciens israéliens et palestiniens cette semaine. Lors d’une conversation téléphonique mercredi, le président Biden a déclaré à M. Netanyahu qu’il «s’attendait à une désescalade significative» des hostilités prochainement.

Les cessez-le-feu passés entre Israël et le Hamas se sont souvent effondrés, y compris en 2014, lorsque des trêves se sont effondrées au moins deux fois au cours d’une guerre de sept semaines. Mais les accords peuvent offrir des périodes de calme pour laisser le temps de négocier un accord à plus long terme. Ils donnent également aux civils une chance de se regrouper et permettent aux personnes déplacées de rentrer chez elles.

Le Hamas et Israël sont engagés dans une forme de conflit depuis la création du groupe palestinien dans les années 80. Cette série particulière d’actions militaires a commencé lorsque le Hamas a tiré un barrage de roquettes sur Jérusalem en réponse à plusieurs raids de la police sur la mosquée Aqsa, l’un des sites les plus sacrés de l’Islam, et aux expulsions prévues de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans la ville. Même si les combats s’arrêtent, ses causes sous-jacentes demeurent: la bataille pour les droits fonciers à Jérusalem et en Cisjordanie, les tensions religieuses dans la vieille ville de Jérusalem et l’absence de processus de paix pour résoudre le conflit. Gaza reste sous le blocus punitif d’Israël et de l’Égypte. Bien que le conflit ait forgé un rare moment d’unité entre les Palestiniens de Cisjordanie, d’Israël et de Gaza, on ne sait toujours pas s’il modifiera de manière significative leur position et leur sentiment d’oppression. Cela a également conduit à des jours d’attaques violentes en Israël par des foules arabes et juives, et a mis en évidence des décennies de frustration parmi les citoyens arabes d’Israël qui représentent environ 20% de la population et sont fréquemment victimes de discriminations.