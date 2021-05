Israël et le Hamas conviennent de mettre fin à une brève guerre qui s’est répercutée dans le monde entier

JÉRUSALEM – Après plus de 10 jours de combats qui ont coûté la vie à des centaines de personnes et inspiré des manifestations et des efforts diplomatiques dans le monde entier, Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu jeudi, ont déclaré des responsables des deux côtés.

La campagne aérienne et d’artillerie israélienne a tué plus de 230 personnes à Gaza, dont beaucoup de civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, et gravement endommagé les infrastructures du territoire appauvri, y compris les systèmes d’eau douce et d’égouts, le réseau électrique, les hôpitaux et les écoles. et les routes.

La cible principale a été le vaste réseau de tunnels du Hamas pour déplacer les combattants et les munitions. Israël a également cherché à tuer les dirigeants et les combattants du Hamas.

Le Hamas et ses alliés à Gaza ont tiré plus de 4 000 roquettes sur des villes et villages israéliens, tuant 12 personnes, pour la plupart des civils, ont déclaré des responsables israéliens.