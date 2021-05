Israël et le Hamas conviennent de cessez-le-feu sur le conflit à Gaza

« Nous avons reçu plus de 60 appels, de la part du président, avec des hauts dirigeants d’Israël, de l’Autorité palestinienne et d’autres dirigeants de la région » depuis le début du conflit, a déclaré mercredi à la presse Karine Jean-Pierre, la principale adjointe de presse de la Maison Blanche. .

Le ténor de Washington vers Tel Aviv est devenu de plus en plus impatient ces derniers jours, alors que le nombre de morts à Gaza des frappes aériennes israéliennes a dépassé les 200, dont plus de 100 femmes et enfants.

Biden a semblé réticent à faire pression publiquement sur Netanyahu pour qu’il arrête les frappes aériennes contre ce qu’Israël dit être des cibles militaires intégrées dans les quartiers civils de Gaza.

Cela a incité les démocrates progressistes au Congrès et les alliés américains à l’étranger à demander au président de jouer un rôle plus visible et d’exercer plus de pression diplomatique sur Israël, qui dépend profondément des États-Unis pour ses armes et son équipement militaire.

Mercredi à Tel Aviv, Netanyahu a informé les diplomates et ambassadeurs étrangers de l’aggravation de la violence et a réitéré les affirmations précédentes selon lesquelles l’armée israélienne essaie « pour cibler ceux qui nous ciblent avec une grande précision. «

« Il n’y a pas d’armée dans le monde qui fasse plus que l’armée israélienne, dans les services de sécurité israéliens, dans le renseignement israélien pour empêcher les dommages collatéraux », a déclaré Netanyahu.

