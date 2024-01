Israël et le Hamas concluent un accord pour fournir des médicaments aux otages de Gaza

Israël et le Hamas ont conclu un accord qui permettrait la livraison de médicaments aux otages israéliens en échange de médicaments supplémentaires et d’aide aux civils palestiniens dans la bande de Gaza, ont indiqué des responsables, marquant une avancée significative dans les pourparlers indirects entre les parties belligérantes.

L’accord a été annoncé mardi par le Qatar, qui a fait office de médiateur. Un responsable du Hamas, Basem Naim, a confirmé plus tard l’accord, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’un accord avait été conclu pour envoyer des médicaments aux otages.

Plus de 120 otages sont détenus à Gaza depuis le 7 octobre, et nombre d’entre eux souffrent de problèmes de santé qui nécessitent des soins médicaux réguliers, notamment le cancer et le diabète. Leurs familles sont devenues de plus en plus inquiètes alors que la guerre entre dans son quatrième mois et que les otages libérés fin novembre ont partagé des récits poignants de leur captivité.

L’accord a été négocié par le Qatar et la France et implique qu’Israël permette à davantage de médicaments et d’aide humanitaire d’atteindre les civils de Gaza en échange de la livraison de médicaments aux captifs israéliens, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed bin Mohammed Al-Ansari. dans un rapport.

M. Al-Ansari a déclaré que les médicaments et l’aide quitteraient Doha mercredi et seraient transportés à Al-Arish en Égypte, à bord de deux avions militaires qataris, en préparation pour leur transport vers « les zones les plus touchées et les plus vulnérables » de Gaza.

Philippe Lalliot, diplomate chargé du Centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères, a déclaré mardi dans une interview à la radio que le centre, agissant sur instructions du président Emmanuel Macron, avait acheté des médicaments pour les otages en France et les avait ensuite expédiés par voie diplomatique. pochette au Qatar samedi dernier.

Il a déclaré que les pressions pour fournir des médicaments aux otages à Gaza provenaient principalement de leurs proches. Les familles “sont venues nous voir et nous ont dit ‘il y a des gens parmi les otages qui ont besoin de soins importants dont ils sont privés, et il faut qu’on récupère ces soins et les achemine là-bas'”, a expliqué M. Lalliot.

Les autorités médicales israéliennes avaient initialement identifié 85 otages ayant besoin de médicaments, mais M. Lalliot a déclaré que ce nombre avait été ramené à 45 après que certains des otages aient été libérés ou soient décédés. Les médecins du centre de crise ont identifié les traitements nécessaires à ces personnes, les ont achetés en France et les ont conditionnés – certains traitements doivent être conservés au froid – avant de les envoyer au Qatar, a expliqué M. Lalliot.

Le Qatar a acheté des médicaments pour les civils palestiniens, ont déclaré deux responsables informés des pourparlers, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire cet accord sensible.

L’un des aspects les plus compliqués de l’accord était de savoir comment acheminer les médicaments aux otages, dont beaucoup seraient détenus dans des tunnels et des salles souterraines. Lors d’une conférence de presse samedi, Osama Hamdan, porte-parole du Hamas, a évoqué le défi de surmonter ce qu’il a appelé « l’aspect sécurité » de la livraison des médicaments, sans plus de détails.

Un responsable du Moyen-Orient a toutefois déclaré que les médicaments seraient envoyés au ministère de la Santé du Hamas à Gaza, sous la supervision du Qatar, avant d’être distribués aux otages et aux civils palestiniens. Un responsable qatari a déclaré que des représentants du ministère de la Santé transporteraient les médicaments jusqu’aux otages.

Les médecins de Gaza et les Nations Unies ont déclaré que les hôpitaux sont confrontés à de graves pénuries de fournitures médicales, notamment d’anesthésiques, de préparations pour nourrissons et d’analgésiques. Israël a autorisé les camions transportant des médicaments à entrer à Gaza.

Les responsables de l’ONU affirment cependant que ces quantités sont bien inférieures aux besoins à Gaza, où des dizaines de milliers de personnes ont été blessées sous les bombardements israéliens et où les maladies sévit parmi une population déplacée qui manque de nourriture, d’eau, d’abris et d’assainissement.

L’accord a été conclu séparément des pourparlers indirects plus larges entre Israël et le Hamas visant à obtenir la libération d’un plus grand nombre d’otages et à convenir d’un cessez-le-feu.

Yocheved Lifshitz, 85 ans, ancienne otage libérée par le Hamas en octobre, tient une photo de son mari, Oded Lifshitz, toujours retenu captif. Crédit… Ariel Schalit/Presse associée

Les défenseurs des familles d’otages ont déclaré que l’accord était une bonne nouvelle, mais ils ont déclaré que les otages étaient toujours en danger et avaient besoin de visites de la Croix-Rouge pour évaluer leur état de santé.

“Nous saluons tous les efforts visant à transférer des médicaments aux otages, mais leurs vies sont en danger et ils doivent être libérés immédiatement”, a déclaré Hagai Levine, président de l’équipe médicale du Forum des otages et des familles disparues, un groupe de défense. “Nous pensons qu’il est impératif de recevoir une preuve visuelle que les otages ont reçu les bons médicaments.”

Daniel Lifshitz, le petit-fils d’Oded Lifshitz, un journaliste et militant pacifiste de 83 ans qui figure parmi les otages, a déclaré qu’il espérait que l’accord était un signe qu’Israël et le Hamas étaient sur le point de conclure un accord plus large.

“Le plus important ici est qu’il s’agit d’un pas de confiance avant un accord menant à la liberté de mon grand-père”, a-t-il déclaré.

Aaron Boxerman rapports contribués.