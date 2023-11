Israël et le Hamas à un moment critique dans les négociations sur un accord sur les otages – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

TEL AVIV — Les responsables israéliens deviennent prudemment optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord de prise d’otages avec le Hamas, mais tout accord sera probablement provisoire et limité.

Un accord ne concernerait probablement que quelques dizaines d’enfants et de personnes âgées israéliens captifs, parmi lesquels des binationaux, dont des Américains, selon deux responsables israéliens, qui ont obtenu l’anonymat pour discuter du sujet sensible des otages.

L’officialisation de pauses humanitaires dans le nord de Gaza a contribué à faire progresser les négociations via les Qataris et les Egyptiens, ont reconnu les deux responsables. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté cette semaine de mettre en place pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures dans ses bombardements à Gaza après près de deux semaines de pression de la part de l’administration Biden.

Mais les deux responsables ont averti qu’il restait plusieurs questions en suspens qui pourraient facilement faire dérailler un accord, notamment le fait que les militants du Hamas ne divulguent pas la liste complète des otages détenus dans la bande de Gaza. Les dirigeants militaires du Hamas exigent également un cessez-le-feu ou une pause humanitaire plus longue pouvant aller jusqu’à une semaine, ont indiqué les responsables israéliens.

David Meidan, ancien officier des renseignements du Mossad, qui a été un temps coordinateur de Benjamin Netanyahu pour les questions d’otages, estime que « quelque chose bouge sous la surface » concernant les otages. Les pauses humanitaires acceptées par Netanyahu « pourraient conduire à des mesures positives », a déclaré Meidan dans une interview exclusive avec POLITICO.

Il y a plus de dix ans, Meidan a négocié un accord pour obtenir la libération de Gilad Shalit, un jeune soldat israélien capturé par le Hamas en 2006, en échange de 1 027 prisonniers palestiniens. Meidan, qui conseille les familles des otages israéliens, a été consulté par des diplomates américains et par le nouvel envoyé des otages de Netanyahu, Gal Hirsch.

Meidan a conseillé à Hirsch et aux Américains de ne pas perdre de temps à jongler avec les différents canaux de communication et de concentrer leurs efforts sur l’identification de médiateurs capables d’atteindre les décideurs clés – à savoir les chefs militaires du Hamas à Gaza. Il leur a dit que « les dirigeants politiques en dehors de Gaza, au Qatar, ne sont pas si pertinents ». Ils peuvent servir d’intermédiaires pour les messages destinés aux chefs militaires du Hamas, a expliqué Meidan.

Les acteurs clés

« Lorsque j’ai dirigé les négociations il y a 12 ans, je ne comprenais pas au début qui étaient exactement les principaux acteurs. Finalement, j’ai compris que la personne clé à l’époque était Ahmed Jabari », a déclaré Meidan.

Jabari était en 2006 commandant de la branche militaire du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam. Il a ensuite été tué en 2012 lors d’une frappe aérienne israélienne ciblée. Aujourd’hui, Meidan affirme que Yehya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza et l’un des fondateurs de la branche militaire de l’organisation, est l’acteur clé – aux côtés de Mohammed Deif, qui a planifié l’attaque terroriste du 7 octobre dans le sud d’Israël, et de Marwan Issa, qui a est le chef adjoint de la branche militaire du Hamas. “Ce sont ces trois-là”, dit-il.

« Les Américains sont profondément impliqués. J’ai l’impression que du côté américain, il y a un très haut niveau d’engagement et cela vient directement d’en haut », a déclaré Meidan. Mais le rôle américain ne peut qu’être limité, et Washington n’est pas le mieux placé pour jouer le rôle de négociateur. « Ce qu’elle peut faire, c’est faire pression sur les Égyptiens et les Qataris et leur inculquer un sentiment d’urgence », dit-il. La semaine dernière, Le chef du Mossad David Barnea et le directeur de la CIA William Burns étaient au Qatar discuter des moyens d’obtenir la libération des otages à Gaza avec le Premier ministre qatari, selon les médias.

Meidan a déclaré que les négociations cette fois-ci seront plus difficiles que celles auxquelles il a été confronté il y a une douzaine d’années. Premièrement, il négociait contre un seul soldat, et non contre environ 240 captifs, pour la plupart des civils ; et il ne négociait pas sur fond de guerre totale.

Et même s’il ne pouvait pas s’asseoir en face de Jabari en raison des lois israéliennes, lui et le chef du Hamas se trouvaient dans des salles adjacentes au Caire lors des phases finales, tandis que les Egyptiens transmettaient des messages pendant qu’ils négociaient. Meidan savait qu’un accord était proche lorsque Jabari a commencé à accepter qu’il serait impossible pour Israël de libérer certains des Palestiniens que le Hamas souhaitait libérer. “C’est à ce moment-là que j’ai su qu’il devenait pragmatique”, a-t-il déclaré.

‘Plus complexe’

Les généraux égyptiens ont joué un rôle crucial dans la conclusion de l’accord Shalit, selon Meidan. Il pense qu’ils joueront à nouveau un rôle clé, notamment un général qui a dirigé l’équipe égyptienne en 2006.

“Maintenant, c’est encore plus complexe”, a déclaré Meidan. Personne ne se trouve dans les pièces adjacentes, et cela est beaucoup plus laborieux et prend beaucoup plus de temps.

« Ce que vous avez maintenant, ce sont les Israéliens et les Américains qui parlent avec les Qataris, qui transmettent ensuite des messages aux dirigeants politiques du Hamas à Doha, qui communiquent ensuite avec Gaza. Et vous avez des Égyptiens qui discutent avec les dirigeants du Hamas à Gaza. Les Israéliens élaborent des propositions et les Américains les peaufinent. Les Qataris et les Egyptiens font des suggestions. La version finale est envoyée à Gaza via les dirigeants du Hamas à Doha », a-t-il ajouté.

Le Hamas utilise différents moyens de communication entre les dirigeants politiques et militaires, notamment en utilisant les téléphones portables, qui sont facilement surveillés. « Chaque ronde de négociations prend deux à trois jours », ce qui ralentit le processus et prolonge les négociations, explique Meidan. “Cela prend beaucoup de temps mais, hélas, le temps presse”, a-t-il déclaré.

Meidan avait souhaité qu’Israël donne la priorité aux négociations sur les otages bien plus tôt – et avant qu’Israël ne commence à frapper Gaza et à lancer des opérations militaires terrestres.

“Maintenant, nous sommes dans une situation différente”, a-t-il déclaré. Il reproche à Netanyahu de traîner les pieds. «J’ai écouté attentivement les déclarations des dirigeants du Hamas et j’ai eu l’impression qu’ils étaient surpris par l’indignation internationale après le terrible attentat du 7 octobre et qu’ils essayaient de faire valoir que le pire de ce qui s’était passé n’était pas le fait de leurs combattants. “, a déclaré Meidan.

Meidan a déclaré que la meilleure façon de parvenir à un accord maintenant est d’utiliser les pauses humanitaires pour imposer une ligne humanitaire à l’égard du Hamas et faire valoir que celui-ci devrait rendre la pareille en libérant les bébés, les enfants, les personnes âgées et les infirmes captifs. “Mais c’est très difficile”, a-t-il déclaré.

« Des montagnes russes d’émotions »

Les familles des otages sont de plus en plus impatientes et désespérées, a-t-il déclaré. La plupart renoncent à appeler à un cessez-le-feu, laissant au gouvernement le soin de déterminer les meilleurs moyens de récupérer leurs proches, a déclaré Meidan. La plupart soutiennent que Netanyahu devrait libérer tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes que le Hamas souhaite libérer.

Mais cela pourrait bientôt changer. “Ils traversent des montagnes russes d’émotions et peuvent dire des choses différentes au jour le jour. Il faut se rappeler qu’il y a de nombreux proches impliqués et qu’ils ne sont pas tous d’accord”, a déclaré Meidan. Mais chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes me disent qu’il devrait y avoir un cessez-le-feu pour sauver autant d’otages que possible », a-t-il déclaré.

Si les familles d’otages, en tant que groupe, commençaient à appeler à un cessez-le-feu, cela pourrait changer radicalement la politique intérieure israélienne, présentant à Netanyahu un moment politique potentiellement explosif, estiment les politiciens de l’opposition. La guerre vise à détruire les capacités militaires du Hamas, à déstabiliser l’organisation pour empêcher toute répétition des événements du 7 octobre et bénéficie d’un énorme soutien public, mais si Israël est confronté à un choix difficile entre les otages et la campagne militaire, alors les Israéliens donneront la priorité à l’obtention du pouvoir. des prisonniers libérés, affirment certains hommes politiques de l’opposition.

“En gros, si vous me demandez, les otages doivent venir en premier, nous devrions les ramener chez eux”, a déclaré à POLITICO Yair Lapid, du parti centriste Yesh Atid et chef de l’opposition. Bien qu’il ait déclaré qu’il pensait qu’en termes pratiques, Israël ne serait pas confronté à un dilemme aussi noir et blanc. Mais si tel est le cas, « nous aurons notre chance de tuer tous ceux que nous aurons besoin de tuer par la suite. Si nous sommes confrontés à un choix, alors nous devons partir avec les otages car c’est le contrat de base que le pays a avec les familles », a-t-il ajouté.

L’ancien Premier ministre Ehud Olmert convient qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un choix clair. « Je ne suis pas sûr qu’il y aura un choix entre l’un ou l’autre. Je ne pense pas que si Israël s’arrête maintenant, nous aurons les otages. Et je ne pense pas que si nous n’arrêtons pas, nous perdrons les otages », a-t-il déclaré.

« Lorsque nous avons négocié la libération de Gilad Shalit, nous étions toujours confrontés au Hamas et tuions des terroristes et ils ne lui ont jamais fait de mal parce qu’ils comprenaient qu’il était un atout et une monnaie d’échange qu’ils ne voulaient pas perdre. Ils protègent les actifs », a-t-il déclaré. Mais lui et d’autres hommes politiques reconnaissent que si les familles des otages appellent en masse à un cessez-le-feu, cela perturbera la politique intérieure d’Israël.