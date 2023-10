Israël et l’Arabie saoudite s’appuieront sur des canaux détournés alors que l’accord de paix s’effondre suite à l’attaque du Hamas (expert)

L’Arabie Saoudite a indiqué qu’elle réorienterait son attention des négociations avec Israël vers les négociations avec l’Iran suite à l’attaque terroriste du Hamas la semaine dernière, mais un expert a déclaré à Fox News Digital qu’un accord de normalisation n’était pas exclu.

« La relation saoudo-israélienne dure maintenant depuis, vous savez, des mois, voire des années, sous la table », a déclaré le Dr Jonathan Schanzer, vice-président principal de la recherche à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

« La relation existera, qu’il y ait ou non une normalisation », a-t-il ajouté, soulignant que « la normalisation est un processus, pas un événement » qui se poursuivra probablement « inaperçu… indépendamment de ce qui se passe ici ».

Au moins 3 200 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël la semaine dernière, dont au moins 1 300 civils et soldats israéliens et 27 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 2 215 Palestiniens ont été tués et plus de 8 700 blessés.

Des survivants israéliens de l’attaque terroriste du Hamas racontent une brutalité et un héroïsme déchirants

Certains experts ont suggéré que l’attaque avait eu lieu en réponse à des informations récentes, notamment lors d’un entretien avec Bret Baier, présentateur politique en chef de Fox News et rédacteur en chef du « Rapport spécial avec Bret Baier » avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, selon lequel l’Arabie saoudite L’Arabie et Israël étaient proches d’un point d’accord sur des relations normalisées.

Cette décision aurait été une victoire majeure pour les parties impliquées, mais un revers majeur pour l’Iran, qui soutient depuis longtemps le terrorisme du Hamas à Gaza.

Mais deux sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que le prince héritier s’était déjà entretenu avec le président iranien Ebrahim Raisi dans le but d’empêcher d’éventuelles nouvelles violences dans la région.

L’une des sources a déclaré que les pourparlers ne pouvaient pas se poursuivre pour l’instant et que l’Arabie saoudite devrait donner la priorité aux concessions en faveur du peuple palestinien lorsque les discussions reprendraient.

Tsahal DIT QU’IL A CONTINUÉ À ATTAQUER LES CIBLES MILITAIRES DU HAMAS ET LE QG DE LA BANDE DE GAZA : UN RESPONSABLE DU HAMAS TUÉ

Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que l’appel lancé par Raïssi au prince héritier visait à soutenir « la Palestine et à empêcher la propagation de la guerre dans la région », ajoutant que l’appel était « bon et prometteur ».

Un deuxième responsable iranien a déclaré que l’appel avait duré 45 minutes et avait eu la bénédiction du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

La déclaration initiale de l’Arabie Saoudite suite à l’annonce de l’attaque en Israël semblait imputer la responsabilité du conflit à Israël, faisant référence à ses « avertissements » passés adressés à Israël concernant le traitement du peuple palestinien, le ministère des Affaires étrangères ayant indiqué qu’il « suivait de près les développements ». « .

Le Royaume rappelle ses avertissements répétés sur les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation et de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition des provocations systématiques contre ses valeurs sacrées », indique le communiqué, ajoutant un appel pour un effort renouvelé pour parvenir à une solution à deux États, mais en qualifiant l’armée israélienne de « forces d’occupation ».

LA RUSSIE PROPOSE UNE MÉDIATION DANS LES NÉGOCIATIONS ISRAÉL-GAZA, POUTINE DÉCLARE « AUCUNE ALTERNATIVE » À LA SOLUTION À 2 ÉTATS

Cette déclaration a suscité des critiques de la part des responsables américains. Le sénateur Lindsey Graham, R-SC, a révélé qu’il avait déclaré samedi à un haut responsable saoudien que « si vous voulez une relation normale avec les États-Unis, ce n’est pas une déclaration normale ».

« Vous ne voulez pas être dans la section des applaudissements de l’Iran et du Hezbollah », a-t-il raconté à propos de sa conversation, selon le New York Times.

Le président et fondateur du cabinet de conseil géopolitique Eurasia Group, Ian Bremmer, a déclaré à Fortune qu’il pensait que l’accord entre Israël et l’Arabie saoudite était devenu « désagréable », la déclaration saoudienne rendant « impossible » l’ouverture d’une diplomatie pour les deux pays.

Schanzer n’est pas d’accord avec cette déclaration, arguant que les relations que les deux pays entretiennent avec les États-Unis les aideront à maintenir leur équilibre et à œuvrer en faveur d’un accord de normalisation.

PRÈS DE 20 GOUVERNEURS GOP EXHORENT BIDEN À « PROJETER LA FORCE AMÉRICAINE » EN SOUTENANT « SANS ÉQUIVOQUE » ISRAËL

« Il est tout à fait normal que les pays qui n’ont pas de relations diplomatiques complètes commencent souvent par travailler par l’intermédiaire des agences de renseignement, par des canaux secrets », a expliqué Schanzer. « Donc, ce canal secret existe, et je ne pense pas qu’il soit susceptible de changer de si tôt. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait un tour d’horizon des principaux acteurs régionaux, notamment Israël, la Jordanie, l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Au cours de ses entretiens, Blinken a constamment insisté sur la nécessité de mettre fin rapidement au conflit et de préserver la vie des civils pris entre deux feux entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Selon Shanzer, la vraie question est de savoir à quel moment les discussions peuvent se poursuivre – si elles se déroulent « dans le contexte de cette crise » ou non.

« Je pense que les Saoudiens doivent se demander si Israël est le même pays fort avec lequel ils pensaient avoir affaire et dont ils pensaient qu’ils pourraient bénéficier d’une alliance », a-t-il poursuivi.

« Cela dit, dans le même temps, Israël devra être très prudent quant à l’apparence de ce qui se passera ensuite dans la bande de Gaza, car le public saoudien ne voudra pas voir d’effusion de sang, de misère et de destruction à Gaza », a-t-il ajouté.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le public saoudien ne voudra pas voir d’effusion de sang, de misère et de destruction à Gaza. Il continue de ressentir de la compassion pour le peuple palestinien, même s’il a peut-être diminué sa détermination à le soutenir directement dans la lutte pour un Etat palestinien », a déclaré Schanzer.

Anders Hagstrom de Fox News Digital a contribué à ce rapport.