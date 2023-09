Israël et l’Arabie Saoudite peuvent construire la paix avec l’aide de Biden

Le président américain Joe Biden tient une réunion bilatérale avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le 20 septembre 2023.

Le président Joe Biden a rencontré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en marge du sommet des Nations Unies et a convenu de travailler à l’établissement de relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et Israël.

Il s’agissait de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis le retour de Netanyahu au pouvoir il y a neuf mois. Israël et l’Arabie saoudite n’entretiennent actuellement pas de relations diplomatiques officielles. L’objectif du président en entrant dans la réunion était de construire un nouveau rapport entre les dirigeants des deux pays. Cela, a déclaré Biden, serait une « grosse affaire ».

S’exprimant avant la réunion, Netanyahu a déclaré qu’il le pensait également.

« Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », a déclaré Netanyahu.

« Je pense qu’une telle paix contribuerait grandement à la fin du conflit israélo-arabe, à la réconciliation entre le monde islamique et l’Etat juif et à une véritable paix entre Israël et les Palestiniens », a-t-il poursuivi.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes après la réunion que les deux dirigeants avaient eu une conversation « très constructive et très franche », mais a souligné qu’il y avait un long chemin à parcourir dans les discussions sur la normalisation.