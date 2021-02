Israël et la Syrie achèvent un échange de prisonniers, médiatisé par la Russie

JERUSALEM – Israël et la Syrie ont combattu plusieurs guerres, n’ont jamais eu de relations diplomatiques et contestent toujours la souveraineté d’une étendue de terre, le plateau du Golan, qui a été saisie par Israël à la Syrie en 1967.

Les circonstances exactes de son entrée ne sont pas claires et feront l’objet d’une enquête par des responsables israéliens après son retour.

À la suite de la médiation de la Russie, qui est un allié syrien avec une forte présence militaire dans le pays, la femme a été transportée par avion à Moscou, a déclaré le responsable. Là, elle a été rencontrée jeudi soir par une équipe israélienne qui comprenait un ancien officier du renseignement, Yaron Blum, qui a des antécédents d’implication dans des échanges de prisonniers.

Sa remise a été précédée par la libération de deux bergers syriens qui avaient été capturés par Israël après avoir traversé par voie terrestre les hauteurs du Golan contrôlées par Israël.

Les hauteurs du Golan ont été occupées par Israël pendant la guerre de 1967 entre Israël, la Syrie, la Jordanie et l’Égypte, et abritent environ 20 000 Arabes druzes. La majeure partie du territoire est divisée par une clôture frontalière, mais il est possible de traverser la frontière dans les parties plus montagneuses de la région, où il est difficile de construire une barrière bien fortifiée.

Des responsables israéliens communiquent sur l’affaire avec leurs homologues russes depuis au moins le 8 février. Pour faciliter l’échange, M. Netanyahu s’est entretenu à deux reprises avec le président russe Vladimir V. Poutine.