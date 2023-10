Israël et la militarisation de l’empathie | Des avis

Le 9 octobre, deux jours après le début de la guerre actuelle entre Israël et le Hamas – dans laquelle l’armée israélienne semble vouloir semi-anéantir la bande de Gaza – le site Internet du magazine new-yorkais Women’s Health a publié quelques lignes directrices sur « Comment faire face à la crise ». Traumatisme dû aux images et vidéos violentes de l’attaque du Hamas contre Israël ».

Il n’est bien sûr pas surprenant que le potentiel de traumatisme ait été détecté uniquement en réaction à l’attaque surprise du Hamas contre Israël et non, disons, aux 75 dernières années de violence israélienne et de nettoyage ethnique de la Palestine – dont la barbarie dépravée et dépravée s’accumule. C’est ce qui a motivé les actions du Hamas en premier lieu.

Après tout, le monopole soigneusement conçu d’Israël sur la victimisation et la déshumanisation des Palestiniens qui en découle signifient que les images de la terreur israélienne en cours à Gaza n’ont jamais obligé les médias américains à prescrire « des mesures pour protéger votre santé mentale ».

Et pourtant, l’intervention de Women’s Health constitue une nouvelle sorte de tournure sur le thème de la victimisation, dans laquelle même le traumatisme indirect qui est prétendument vécu par intermittence par le public américain l’emporte sur le traumatisme absolu subi par le peuple contre lequel Israël mène une guerre perpétuelle.

L’article cite un psychologue clinicien de New York expliquant pourquoi il peut être si bouleversant de rencontrer des images violentes sur les réseaux sociaux : « Nous sommes des gens empathiques. Nous pouvons nous imaginer à la place de quelqu’un d’autre.

Mais l’empathie sélective n’est pas du tout empathique. C’est particulièrement le cas lorsque « l’empathie » pour Israël s’avère politiquement opportune pour justifier des quantités obscènes d’aide militaire américaine à ce pays et le massacre de personnes dont l’existence complique la vision américano-israélienne du monde.

Aux États-Unis, mon ancien pays, l’émotion même de l’empathie a été constamment attaquée par un système politico-économique qui se nourrit de l’aliénation et de l’éradication des liens communautaires. Cependant, lorsque l’empathie peut être utilisée comme une arme, les dirigeants de tout l’éventail politique américain se mobilisent en masse pour « se tenir aux côtés d’Israël ».

Certes, le monopole israélien sur la victimisation défie la logique et la réalité – et confier à l’État d’Israël le rôle de victime prééminente revient un peu à accorder le statut de victime à un fusil d’assaut.

Rappelons que l’épisode fondateur de tout le « conflit israélo-palestinien » a consisté en l’auto-invention violente d’Israël sur la terre palestinienne en 1948, qui a entraîné la destruction de quelque 530 villages palestiniens, le meurtre de 15 000 Palestiniens et l’expulsion des trois quarts des Palestiniens. d’un million de plus.

Et cette tendance sanglante n’a fait que se poursuivre depuis, avec des Palestiniens qui meurent constamment en nombre disproportionné, même s’ils sont présentés comme des agresseurs et des bourreaux. Prenez l’opération Bordure Protectrice en 2014, lorsque l’armée israélienne a tué 2 251 personnes dans la bande de Gaza en 50 jours, dont 299 femmes et 551 enfants. Six civils israéliens et 67 soldats ont été tués.

Lors de l’Opération Pilier de Défense en novembre 2012, l’armée israélienne a tué 167 Palestiniens et en a subi six en retour. Lors de l’opération Plomb durci, lancée par Israël à Gaza fin 2008, plus de 1 400 Palestiniens ont été tués, principalement des civils. Parmi eux se trouvaient 400 enfants. Trois civils israéliens ont également été tués ainsi que 10 soldats.

Après l’attaque israélienne sur Gaza en 2012, le journaliste israélien Gideon Levy a rappelé dans les pages du journal Haaretz que « depuis la première roquette Qassam tombée sur Israël en avril 2001, 59 Israéliens ont été tués – et 4 717 Palestiniens ». Notant que cette proportion était « horrible », Levy a aventuré que « cela devrait déranger tous les Israéliens ».

Bien entendu, « devrait » reste le mot clé. Mais être « dérangé » par le contexte horrible dans lequel les Palestiniens vivent depuis plus de sept décennies et demie nécessiterait de l’empathie – ce qui nécessiterait à son tour une reconnaissance de l’humanité palestinienne, plutôt que la propagation d’un récit pernicieux soutenu par les États-Unis. affirmant la valeur infiniment supérieure de la vie israélienne sur la vie palestinienne.

Il est également très troublant de constater que, même si ce récit déshumanise les Palestiniens au point de leur nier le droit à la souffrance émotionnelle et psychologique, Israël exploite ses pertes émotionnelles comme un moyen de susciter une empathie supplémentaire.

Par exemple, à la suite de l’Opération Plomb Durci, le ministère israélien des Affaires étrangères diffuser Au total, 770 victimes israéliennes, dont pas moins de 584 victimes du « syndrome de choc et d’anxiété ».

De même, après la guerre israélienne de 34 jours contre le Liban en 2006 qui a tué quelque 1 200 personnes dans ce pays, le ministère israélien de la Santé a rapporté que sur les 4 262 civils israéliens qui avaient été « soignés dans les hôpitaux pour blessures », 2 773 souffraient de « choc et anxiété ».

Même si l’obsession de l’État israélien pour les sirènes de raid aérien et le discours apocalyptique est sans aucun doute utile pour contribuer à générer une anxiété générale, un décompte des victimes de « choc et d’anxiété » dans la bande de Gaza donnerait vraisemblablement un nombre d’environ 2,3 millions, selon l’actuel population de l’enclave palestinienne.

Comme l’a un jour déclaré l’ancien porte-parole d’Oxfam, Karl Schembri : « Comment pouvez-vous parler d’interventions liées au stress post-traumatique à Gaza alors que les gens sont encore dans un état constant de traumatisme ? »

Une angoisse constante a été provoquée par toutes sortes de stimuli extérieurs, y compris le siège asphyxiant de Gaza par Israël, les massacres israéliens réguliers, la pulvérisation d’immeubles d’habitation et de quartiers, et l’utilisation de drones et de bangs soniques pour anéantir tout potentiel, ne serait-ce qu’un moment de paix. .

Aujourd’hui, alors que l’armée israélienne bombarde Gaza en tapis et qu’une quantité effroyable de sang reste à verser, « l’empathie » reste fermement ancrée dans l’arsenal d’Israël – et c’est en effet une arme mortelle.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.