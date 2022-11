Israël et la Jordanie signent une déclaration d’intention lors de la conférence des Nations Unies sur le climat pour conserver et protéger le Jourdain

Israël et la Jordanie ont signé jeudi une déclaration d’intention lors de la conférence des Nations unies sur le climat pour conserver et protéger leur fleuve Jourdain commun, une voie navigable sacrée presque à sec à cause du changement climatique, de la pollution et d’autres menaces.

L’accord, conclu lors de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, où les dirigeants mondiaux discutent de la manière d’atténuer l’impact croissant du changement climatique, marque une étape importante, quoique initiale, dans la coopération.

La coopération dans le domaine de l’eau était un élément clé du traité de paix de 1994 entre les deux pays, mais les relations frileuses au cours des dernières décennies ont compliqué les efforts visant à accroître l’approvisionnement en eau du Jourdain.

Le plan annoncé jeudi manque de détails. Il indique qu’Israël et la Jordanie ont promis d’essayer de réduire la pollution des rivières en construisant des installations de traitement des eaux usées et en améliorant les systèmes d’égouts pour empêcher les villes riveraines de déverser des eaux usées brutes dans les eaux, selon un communiqué du gouvernement israélien.

Les deux pays visent également à promouvoir une agriculture durable, en contrôlant le ruissellement des champs agricoles et en réduisant l’utilisation de pesticides, a-t-il ajouté, sans préciser comment.

“Le nettoyage des polluants et des dangers, la restauration du débit d’eau et le renforcement des écosystèmes naturels nous aideront à nous préparer et à nous adapter à la crise climatique”, a déclaré la ministre de la Protection de l’environnement, Tamar Zandberg.

L’agence de presse officielle jordanienne Petra a déclaré que le plan augmentera, espérons-le, l’approvisionnement en eau et créera des opportunités d’emploi “pour ceux qui vivent des deux côtés du Jourdain, y compris les Palestiniens”.

EcoPeace Middle East, un groupe environnemental transfrontalier qui a promu la coopération israélo-jordanienne-palestinienne sur les questions de l’eau, a déclaré que l’accord de réhabilitation du Jourdain était « une mesure d’adaptation climatique essentielle qui peut aider à ramener 50 % de la biodiversité perdue parce que de décennies de pollution et de détournement d’eau douce.”

La voie navigable sépare également la Jordanie à l’est de la Cisjordanie occupée par Israël, saisie par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et recherchée par les Palestiniens pour leur futur État indépendant. La rivière abrite également des sites traditionnels où Jésus aurait été baptisé, qui génèrent des revenus touristiques pour les deux pays.

Ces dernières années, les eaux autrefois tumultueuses du Jourdain ont été réduites à un filet à mesure que la croissance démographique et le changement climatique font des ravages.

Jordan a rapporté jeudi que le ruissellement de la rivière a chuté à seulement 7% de ce qu’il était autrefois. Parce que ses eaux alimentent la mer Morte, le lac d’eau salée est en train de disparaître – son niveau baissant d’un mètre par an.