Israël et la Colombie en conflit diplomatique sur le conflit à Gaza

Le plus haut diplomate de Bogota a déclaré que l’ambassadeur d’Israël devrait « s’excuser et partir » après des paroles dures adressées au président du pays d’Amérique latine

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a déclaré lundi que l’ambassadeur d’Israël à Bogota, Gali Dagan, devrait « excusez-vous et quittez le pays » après avoir critiqué la position prise par le président colombien Gustavo Petro sur le conflit Tsahal-Hamas à Gaza. Le ministre a noté que l’envoyé ne serait pas expulsé, mais a conseillé à Dagan de respecter le président du pays hôte, comme cela est obligatoire dans les relations diplomatiques.

Dimanche, Dagan a répondu à la publication de Petro sur X (anciennement Twitter) dans laquelle le Colombien affirmait que le groupe militant palestinien Hamas était une invention du Mossad, l’agence de renseignement israélienne. L’envoyé a écrit sarcastiquement que « c’est vrai. » Il ajouta: « Je voudrais partager avec vous des informations supplémentaires provenant de nos services de renseignement, qui comptent parmi les meilleurs au monde : les Sages de Sion ont fondé le Clan du Golfe. Il y a encore des Juifs, au nez large et aquilin, qui commandent les Forces d’autodéfense gaitanistes de Colombie.»

L’amère dispute diplomatique entre les deux pays a commencé au lendemain du 7 octobre, lorsque le groupe armé palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre des cibles civiles et militaires en Israël voisin depuis Gaza et a pris des dizaines d’otages. Israël, en réponse, a lancé des frappes aériennes de représailles sur l’enclave.

Commentant sur X l’escalade, Petro a écrit qu’il étudiait le conflit à Gaza depuis ses premières années et qu’il savait que le peuple palestinien avait souffert. « une immense injustice ». Le dirigeant sud-américain a souligné que désormais le « néo-nazis » veux le « destruction du peuple palestinien, de la liberté et de la culture ».

Le 9 octobre, Israël a annoncé un « total » blocus de Gaza, y compris l’interdiction de la nourriture, de l’électricité et du carburant. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que son pays se battait «des gens bestiaux».

Le dirigeant colombien a écrit en réponse « C’est ce que disaient les nazis à propos des Juifs » en notant que « Les sociétés démocratiques ne peuvent pas permettre au nazisme de se réinstaller sur la scène politique internationale » et qu’un discours de haine amènerait « un holocauste ».

Le différend entre la Colombie et Israël s’est intensifié dimanche lorsqu’Israël a publiquement condamné les déclarations de Petro. Les mots de Petro « attiser l’antisémitisme, nuire aux représentants de l’État d’Israël et menacer la sécurité de la communauté juive de Colombie » a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué.

L’ambassadrice de Colombie en Israël, Margarita Manjarrez, a été convoquée pour une réprimande officielle, au cours de laquelle elle a été informée que la coopération en matière de défense entre les pays serait suspendue. Israël est l’un des plus grands fournisseurs d’armes de Bogota pour lutter contre les cartels de la drogue et les groupes rebelles.

Plus tard dans la journée, Petro a répondu à la décision d’Israël d’arrêter les exportations de produits de sécurité vers la Colombie, avec un message sur X disant : « Si nous devons suspendre les relations diplomatiques avec Israël, alors c’est ce que nous ferons. » Il a également appelé l’Amérique latine à «faire preuve de solidarité» avec son pays.

L’attaque inattendue à la roquette et au sol contre Israël depuis Gaza a déclenché des jours de combats, Israël répondant par des frappes aériennes de représailles sur l’enclave palestinienne et promettant d’éliminer le Hamas. Les responsables israéliens affirment que le nombre de morts a atteint environ 1 400, tandis que le ministère palestinien de la Santé a signalé plus de 2 800 décès à Gaza.