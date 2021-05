Israël et Gaza s’intensifient vers la guerre

Quelque 43 Gazaouis, dont 13 enfants, selon les responsables de la santé palestiniens, et six Israéliens, dont une adolescente, selon les responsables israéliens de l’intervention d’urgence, ont été tués dans le pire épisode de violence en sept ans, refaisant surface des schémas familiers de tit-for -tat des salves de roquettes de représailles tout en provoquant une explosion beaucoup plus rare de troubles civils de masse parmi les citoyens palestiniens d’Israël.