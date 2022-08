Israël et Gaza échangent des tirs après des frappes meurtrières

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Des jets israéliens ont pilonné des cibles militantes à Gaza tôt samedi alors que des roquettes pleuvaient sur le sud d’Israël, quelques heures après qu’une vague de frappes aériennes israéliennes sur l’enclave côtière a tué au moins 10 personnes, dont un militant de haut rang et un 5- fille d’un an.

Les combats qui ont commencé vendredi avec le meurtre ciblé dramatique par Israël d’un haut commandant du Jihad islamique palestinien se sont poursuivis toute la nuit, rapprochant les parties d’une guerre totale.

Mais les dirigeants du Hamas du territoire semblaient rester en marge du conflit, gardant son intensité quelque peu contenue, pour l’instant. Israël et les dirigeants militants du Hamas de Gaza ont mené quatre guerres et plusieurs petites batailles au cours des 15 dernières années à un coût effarant pour les 2 millions d’habitants palestiniens du territoire.

La dernière série de violences entre Israël et Gaza a été déclenchée par l’arrestation cette semaine d’un haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie, dans le cadre d’une opération militaire israélienne d’un mois sur le territoire. Invoquant une menace à la sécurité, Israël a ensuite fermé pendant des jours les routes autour de la bande de Gaza et a éliminé vendredi le chef militant dans une frappe ciblée.

Goldenberg a rapporté de Tel Aviv, Israël.

Fares Akram et Tia Goldenberg, The Associated Press