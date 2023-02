Israël et des militants de Gaza échangent des coups de feu dans un contexte de tensions croissantes

Il n’y a eu aucun rapport de victimes de la roquette ou des frappes aériennes et plus tard jeudi, la violence semble avoir diminué.

L’échange a encore accru les tensions pendant une période particulièrement sanglante du long conflit israélo-palestinien, qui a vu ces derniers jours un raid militaire meurtrier en Cisjordanie et une fusillade palestinienne mortelle devant une synagogue.

La semaine dernière, des militants de Gaza et Israël ont rompu des mois de calme transfrontalier en échangeant des roquettes et des frappes aériennes après qu’Israël a tué 10 Palestiniens, pour la plupart des militants, lors d’une opération militaire dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie.

Le dernier point de friction semble concerner les prisonniers palestiniens détenus par Israël pour des raisons de sécurité. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ultranationaliste et haut responsable du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, s’est engagé à traiter encore plus sévèrement les prisonniers ces derniers jours.